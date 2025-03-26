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《分居風暴》--- 愛恨交纏的背後，究竟誰在說謊?

伊朗電影 2025年3月28日在台上映 第84屆奧斯卡金像獎最佳外語片 分居風暴 more
2025-03-26 18:33:00 文字：SJKen
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The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan. 

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)

 



<一分鐘短評>

 

曾拿下第84屆奧斯卡金像獎最佳外語片，2011拍攝的伊朗電影分居風暴」(A Separation)，電影一開始，從看似簡單直白的鏡頭裡，透過了主配角演員充滿戲劇張力的對白，相互撞擊的精湛演技詮釋，一下子便把觀眾拉進了這部交錯著夫妻親子分離、貧富差距、僱傭摩擦愛恨糾纏的劇情裡，隨著緊湊懸疑的情節開展，逐漸陷進了角色之間充滿謊言，錯縱複雜的情感衝突與糾結，讓觀眾一時之間，不知道該相信誰，又該站在哪一邊，也讓觀眾看見了人性的自私作祟、為求自保或保護親人不受傷害的前提下，一段段交織著家庭親情、失智照護宗教信仰男女禮儀規範與法律攻防的交錯，不看到最後，不知人性與司法的拉扯，究竟會走向何方?  

 

       2011年由《煙花星期三》伊朗導演阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)所執導的電影《分居風暴(A Separation)，當年一口氣橫掃全球 89 項大獎， 包括第84屆奧斯卡金像獎最佳外語片61屆柏林影展金熊獎、最佳男主角及最佳女主角等七項大獎，第32屆倫敦影評人協會獎最佳外語片、最佳劇本、最佳女配角(Sareh Bayat)，以及第69屆金球獎最佳外語片，2012年2月10日在台上映後，時隔13年，台灣片商海鵬影業以數位版的播映形式再次推出，預定2025年3月28日在台重映

 

       對伊朗電影從全然陌生到熟悉，要感謝2011年8月由當年的名影評人，現在的金馬影展執行委員會執行長聞天祥負責策劃的「噤聲∕吶喊：2011伊朗電影節」(2011/8/19 - 2011/9/9，一共展演23部電影，分屬 6位伊朗電影知名導演與新銳導演的作品)，才有機會在台北，看到當代伊朗電影百花齊放的風貌，當時影展的背後，有其嚴肅的意涵，是為了響應國際間援救，因電影創作遭到拘捕與限制行動的伊朗導演的行動，抗議伊朗政府以政治干涉電影的創作自由，也讓一向以美國角度看伊朗的觀眾，得以從伊朗導演第一手的角度，重新認識伊朗這個注重宗教虔誠，看似作風保守的中東國家與人民，不同社會階層的現實風貌。 

 

      而其中電影風格，最貼近也最能反映伊朗當代社會男女婚姻與家庭現實生活情境，揭開世人對伊朗神秘面紗種種誤解的導演，就真的非阿斯哈‧法哈蒂(Asghar Farhadi)莫屬，2011年在影展中看了他於2006 年執導的「煙花星期三 Fireworks Wednesday」(「煙花星期三」--- 男人的背叛，女人的直覺，精妙絕倫的伊朗版犀利人妻。 )時，一整個很震撼，驚訝在那樣被世人極端保守的社會裡，竟然有那麼令人豐沛的創作能量，從導演到演員的表現，都讓人驚豔!  

 

        在導演阿斯哈‧法哈蒂的電影作品中，總是讓劇中人物角色，在高聲憤怒爭吵與冷漠近乎緘默中，引領觀眾感受與看見了人性善惡與不同人們的個性，所引爆的愛恨糾纏與衝突，他擅長透過了平淡侷限的長鏡頭，反映出人際關係的緊張與衝突，還有難以言說來自伊朗宗教、社會的壓力。「煙花星期三」是如此，「分居風暴」更是如此，一部充滿了「人性、謊言、羅生門」的劇情片，很少看見文藝片，可以拍到如此緊湊高潮迭起，讓人從頭到尾看得一整個目不轉睛。 

 

2025年3月28日在台上映伊朗電影分居風暴(A Separation)中文預告片，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=jHVofOT7DEU        

 

       分居風暴」(A Separation)，從影片一開始，看似簡單直白的鏡頭裡，透過了演員精彩深刻，充滿戲劇張力的角色詮釋與對白，一下子便把觀眾拉進了劇情裡，陷入了主配角們的情感衝突與糾結，卻不知道該同情誰，或是該站在哪一邊，因為隨著緊湊充滿懸疑的情節開展，似乎在人性作祟、為求自保或保護親人不受傷害的前提下，一段段交織著家庭親情、宗教信仰、社會男女禮儀規範、工作、司法與人性謊言交錯，詭譎多變的故事於是展開。

 

        隨著劇情推展，看得愈久愈讓人不忍， 因宗教信仰規範造成的男女授受不親，到當親子之間在共同進行作業練習過程中，成人一邊對著子女循循善誘嚴格導正，凡事要是非黑白分明，但當從子女學習的課業競爭，來到了大人現實生存的競爭世界時，是非黑白，卻彷彿在一瞬間，有了撲朔迷離的逆轉!

 

       大人們為了自保與保護親人而說謊，導致對手陷入囹圄之中，到底應該不該? 又如何說服平日被教導要懂事是非分明的子女，能理解爸媽信口說出的謊言，是為愛護家人而說謊。那麼小孩還能相信父母的話嗎? 那一面才是人生對的抉擇呢? 

 

       活在父母親身教與言教拉扯的負面情緒中，一個才11歲的伊朗少女又該相信誰? 究竟整個故事中，到底是誰在說謊呢? 是爸爸、是媽媽? 是小孩、是家教老師? 還是前來照顧罹患老年失智症爺爺的幫傭，跟她的小孩?  一連串曖昧不明，交錯著謊言，造成的人性與宗教、司法與家庭的紛紛擾擾，就成了電影分居風暴」(A Separation帶領觀眾一起陷入了千縷萬絲，糾纏不清難以分辨對錯的傷人事件羅生門中。 

The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.

       電影分居風暴」(A Separation)中隨著劇情發展，陸續出現的新人物，都像是一顆顆火力強大的未爆彈，在看似平靜的表面下，不知道下一秒，又會引爆出甚麼樣驚人的高潮與轉折? 電影開頭從並肩坐在法官面前，想申請離婚判定的一對中產階級家庭的夫妻，納德 Nadar 與希敏 Simin之間的劇烈爭吵開始，到結尾收在法院長廊，門裡門外一前一後的兩人，各自靜默地等待著法官，關於女兒 Termeh 撫養權究竟誰屬的判決，  都讓觀眾感受到即使是親如夫妻家人，當愛恨交纏分不清理還亂時，人性自私與貪婪便毫無遮掩地赤裸裸呈現在眼前，究竟在一對中產階級夫妻，與一位懷有身孕貧窮階級的幫傭女子，跟她那無業又頻頻進出監獄的先生的之間的互控傷害訴訟，最後誰贏誰輸?

 

       在一段破碎的家庭親情中，誰又會是最大的贏家與輸家呢? 從電影開始到結尾，一熱一冷一動一靜的場景與鏡頭交錯之間，導演點出了命運對想離婚的夫妻，開了一個充滿「未知」玩笑，牽扯到不只是的司法判定的高額訴訟費用，與可能被判刑關入監獄而影響周遭人們的生活；更嚴重的是，父母親在處理過程中的爭鋒相對與意見相左，對孩子造成的心靈深刻傷害。  

 

      不管誰的理由聽來較為冠冕堂皇，但卻又無意中，被一旁冷觀的女兒，點出關鍵的轉折與破綻，父親平常言教時嚴格禁止女兒的事，自己卻在法律訴訟過程中處處違規，而當表裡不一的言教身教，變成了需要11歲的女兒，單獨面對法官審問過程的代價時，11歲的女兒該怎麼辦呢?  說了實話，父親會去坐牢，母親又離家出走的她，又要如何一人面對家中年老失智、無行為能力的爺爺呢?  

 

 

《分居風暴》(Nader and Simin：A Separation)電影片尾配樂，由 Sattar Oraki (ستار اورکی) 作曲 ，給人一種風暴過後的悠遠平靜，一種無以名狀的長嘆與悲傷的氛圍，影片引用自 

https://www.youtube.com/watch?v=Arz2rb7ZQTo 

         

       看著演員們在不同角色的謊言輾轉中，展現精準的情緒反應，故事毫無冷場，讓人看得迷霧滿佈，似乎不到電影最後一刻，都不知道在這場羅生門裡，到底是誰在說謊?   結局關於親子關係的演變，有一個出乎意外的安排，看似從激烈的爭戰，回歸到了平靜祥和，但在長廊中迴盪的那種冷寂靜默，其實是更令人感到沉重，結尾的配樂，給人一種充滿驚心動魄的開放聯想。 

 

       在父母紛紛以愛為名的背後，到底隱藏了多少不為人知的謊言，對於成人的世界而言，問題能解決就好，在逼急了時候常常會不擇手段，然而在那個信仰十分虔誠，道德規範依舊保守的社會中，無法以身作則的父母，究竟帶給了成長中的小孩多深的傷害，看完「分居風暴」的朋友，也許會有新的啟發與感受。

 

        沒有準備好教養子女的夫妻，真的不該輕易生兒育女，父母的執意分離，對於子女的長遠傷害，其實是遠遠超出身為人父人母所能想像的，大人的任性與現實，再多的諄諄教誨，抵不過失敗身教，所帶給子女的傷害，注重家庭教與親子溝通的觀眾，不管之前是否看過，都歡迎新知舊愛在2025年3月28日在台上映一起進全台影城戲院，觀賞這部掀開伊朗社會神秘面紗， 當年橫掃全球影展89 項大獎的電影分居風暴(A Separation)!  

 

2025年3月28日全台上映一覽圖

The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.

 

 

 

<電影本事>
The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan.

 

 

 

 

The Movie posters and stills of Iran Movie"伊朗電影「分居風暴」(Nader and Simin：A Separation)" will be launching from Mar 28, 2025 onwards in Taiwan. 

 

分居風暴    A Separation

影片年份：2011 

品國家  ：伊朗

出  品 人  ：Asghar Farhadi  

台灣發行 ：海鵬影業 

台灣上映  : 2025年3月28日

電影片長 ：2小時3分

電影語言：波斯文(Persian ) 

電影編導阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)

領銜主演 :  

萊拉 ‧哈塔米(Leila Hatami )飾演中產家庭妻子與媽媽希敏 (Simin)

佩曼‧莫阿迪(Peyman Moaadi)飾演中產家庭父親與爸爸納德(Nader)

Shahab Hosseini  飾演羅芝失業的丈夫 Houjat

Sareh Bayat 飾演少婦幫傭羅芝 Razieh

Sarina Farhadi 飾演納德夫婦的女兒 Termeh

Ali-Asghar Shahbazi 飾演納德年老失智的父親Pedar-Nader

Shirin Yazdanbakhsh 飾演希敏的母親Medar-e Simin

Kimia Hosseini飾演 Somayeh

Merila Zarei 飾演 Miss Ghahraei  

FB官方粉絲頁 : 海鵬影業



(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自海鵬影業 FB粉絲專頁相片，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬海鵬影業所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。

二、本文介紹的電影《分居風暴》中文預告影片，係引用自海鵬影業 Youtube頻道 ， 版權歸屬海鵬影業所有。

三、本文觀影心得文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

 

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