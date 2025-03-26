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<一分鐘短評>

曾拿下第84屆奧斯卡金像獎最佳外語片，2011拍攝的伊朗電影「分居風暴」(A Separation)，電影一開始，從看似簡單直白的鏡頭裡，透過了主配角演員充滿戲劇張力的對白，相互撞擊的精湛演技詮釋，一下子便把觀眾拉進了這部交錯著夫妻親子分離、貧富差距、僱傭摩擦愛恨糾纏的劇情裡，隨著緊湊懸疑的情節開展，逐漸陷進了角色之間充滿謊言，錯縱複雜的情感衝突與糾結，讓觀眾一時之間，不知道該相信誰，又該站在哪一邊，也讓觀眾看見了人性的自私作祟、為求自保或保護親人不受傷害的前提下，一段段交織著家庭親情、失智照護、宗教信仰男女禮儀規範與法律攻防的交錯，不看到最後，不知人性與司法的拉扯，究竟會走向何方?

2011年由《煙花星期三》伊朗導演阿斯哈‧法哈蒂(Asghar Farhadi)所執導的電影《分居風暴》(A Separation)，當年一口氣橫掃全球 89 項大獎， 包括第84屆奧斯卡金像獎最佳外語片、第61屆柏林影展金熊獎、最佳男主角及最佳女主角等七項大獎，第32屆倫敦影評人協會獎最佳外語片、最佳劇本、最佳女配角(Sareh Bayat)，以及第69屆金球獎最佳外語片，2012年2月10日在台上映後，時隔13年，台灣片商海鵬影業以數位版的播映形式再次推出，預定2025年3月28日在台重映。

對伊朗電影從全然陌生到熟悉，要感謝2011年8月由當年的名影評人，現在的金馬影展執行委員會執行長聞天祥負責策劃的「噤聲∕吶喊：2011伊朗電影節」(2011/8/19 - 2011/9/9，一共展演23部電影，分屬 6位伊朗電影知名導演與新銳導演的作品)，才有機會在台北，看到當代伊朗電影百花齊放的風貌，當時影展的背後，有其嚴肅的意涵，是為了響應國際間援救，因電影創作遭到拘捕與限制行動的伊朗導演的行動，抗議伊朗政府以政治干涉電影的創作自由，也讓一向以美國角度看伊朗的觀眾，得以從伊朗導演第一手的角度，重新認識伊朗這個注重宗教虔誠，看似作風保守的中東國家與人民，不同社會階層的現實風貌。

而其中電影風格，最貼近也最能反映伊朗當代社會男女婚姻與家庭現實生活情境，揭開世人對伊朗神秘面紗種種誤解的導演，就真的非阿斯哈‧法哈蒂(Asghar Farhadi)莫屬，2011年在影展中看了他於2006 年執導的「煙花星期三 Fireworks Wednesday」(「煙花星期三」--- 男人的背叛，女人的直覺，精妙絕倫的伊朗版犀利人妻。 )時，一整個很震撼，驚訝在那樣被世人極端保守的社會裡，竟然有那麼令人豐沛的創作能量，從導演到演員的表現，都讓人驚豔!

在導演阿斯哈‧法哈蒂的電影作品中，總是讓劇中人物角色，在高聲憤怒爭吵與冷漠近乎緘默中，引領觀眾感受與看見了人性善惡與不同人們的個性，所引爆的愛恨糾纏與衝突，他擅長透過了平淡侷限的長鏡頭，反映出人際關係的緊張與衝突，還有難以言說來自伊朗宗教、社會的壓力。「煙花星期三」是如此，「分居風暴」更是如此，一部充滿了「人性、謊言、羅生門」的劇情片，很少看見文藝片，可以拍到如此緊湊高潮迭起，讓人從頭到尾看得一整個目不轉睛。

2025年3月28日在台上映伊朗電影《分居風暴》(A Separation)中文預告片，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=jHVofOT7DEU

「分居風暴」(A Separation)，從影片一開始，看似簡單直白的鏡頭裡，透過了演員精彩深刻，充滿戲劇張力的角色詮釋與對白，一下子便把觀眾拉進了劇情裡，陷入了主配角們的情感衝突與糾結，卻不知道該同情誰，或是該站在哪一邊，因為隨著緊湊充滿懸疑的情節開展，似乎在人性作祟、為求自保或保護親人不受傷害的前提下，一段段交織著家庭親情、宗教信仰、社會男女禮儀規範、工作、司法與人性謊言交錯，詭譎多變的故事於是展開。

隨著劇情推展，看得愈久愈讓人不忍， 因宗教信仰規範造成的男女授受不親，到當親子之間在共同進行作業練習過程中，成人一邊對著子女循循善誘嚴格導正，凡事要是非黑白分明，但當從子女學習的課業競爭，來到了大人現實生存的競爭世界時，是非黑白，卻彷彿在一瞬間，有了撲朔迷離的逆轉!

大人們為了自保與保護親人而說謊，導致對手陷入囹圄之中，到底應該不該? 又如何說服平日被教導要懂事是非分明的子女，能理解爸媽信口說出的謊言，是為愛護家人而說謊。那麼小孩還能相信父母的話嗎? 那一面才是人生對的抉擇呢?



活在父母親身教與言教拉扯的負面情緒中，一個才11歲的伊朗少女又該相信誰? 究竟整個故事中，到底是誰在說謊呢? 是爸爸、是媽媽? 是小孩、是家教老師? 還是前來照顧罹患老年失智症爺爺的幫傭，跟她的小孩? 一連串曖昧不明，交錯著謊言，造成的人性與宗教、司法與家庭的紛紛擾擾，就成了電影「分居風暴」(A Separation) 帶領觀眾一起陷入了千縷萬絲，糾纏不清難以分辨對錯的傷人事件羅生門中。



電影「分居風暴」(A Separation)中隨著劇情發展，陸續出現的新人物，都像是一顆顆火力強大的未爆彈，在看似平靜的表面下，不知道下一秒，又會引爆出甚麼樣驚人的高潮與轉折? 電影開頭從並肩坐在法官面前，想申請離婚判定的一對中產階級家庭的夫妻，納德 Nadar 與希敏 Simin之間的劇烈爭吵開始，到結尾收在法院長廊，門裡門外一前一後的兩人，各自靜默地等待著法官，關於女兒 Termeh 撫養權究竟誰屬的判決， 都讓觀眾感受到即使是親如夫妻家人，當愛恨交纏分不清理還亂時，人性自私與貪婪便毫無遮掩地赤裸裸呈現在眼前，究竟在一對中產階級夫妻，與一位懷有身孕貧窮階級的幫傭女子，跟她那無業又頻頻進出監獄的先生的之間的互控傷害訴訟，最後誰贏誰輸?

在一段破碎的家庭親情中，誰又會是最大的贏家與輸家呢? 從電影開始到結尾，一熱一冷一動一靜的場景與鏡頭交錯之間，導演點出了命運對想離婚的夫妻，開了一個充滿「未知」玩笑，牽扯到不只是的司法判定的高額訴訟費用，與可能被判刑關入監獄而影響周遭人們的生活；更嚴重的是，父母親在處理過程中的爭鋒相對與意見相左，對孩子造成的心靈深刻傷害。



不管誰的理由聽來較為冠冕堂皇，但卻又無意中，被一旁冷觀的女兒，點出關鍵的轉折與破綻，父親平常言教時嚴格禁止女兒的事，自己卻在法律訴訟過程中處處違規，而當表裡不一的言教身教，變成了需要11歲的女兒，單獨面對法官審問過程的代價時，11歲的女兒該怎麼辦呢? 說了實話，父親會去坐牢，母親又離家出走的她，又要如何一人面對家中年老失智、無行為能力的爺爺呢?



《分居風暴》(Nader and Simin：A Separation)電影片尾配樂，由 Sattar Oraki (ستار اورکی) 作曲 ，給人一種風暴過後的悠遠平靜，一種無以名狀的長嘆與悲傷的氛圍，影片引用自

https://www.youtube.com/watch?v=Arz2rb7ZQTo

看著演員們在不同角色的謊言輾轉中，展現精準的情緒反應，故事毫無冷場，讓人看得迷霧滿佈，似乎不到電影最後一刻，都不知道在這場羅生門裡，到底是誰在說謊? 結局關於親子關係的演變，有一個出乎意外的安排，看似從激烈的爭戰，回歸到了平靜祥和，但在長廊中迴盪的那種冷寂靜默，其實是更令人感到沉重，結尾的配樂，給人一種充滿驚心動魄的開放聯想。

在父母紛紛以愛為名的背後，到底隱藏了多少不為人知的謊言，對於成人的世界而言，問題能解決就好，在逼急了時候常常會不擇手段，然而在那個信仰十分虔誠，道德規範依舊保守的社會中，無法以身作則的父母，究竟帶給了成長中的小孩多深的傷害，看完「分居風暴」的朋友，也許會有新的啟發與感受。



沒有準備好教養子女的夫妻，真的不該輕易生兒育女，父母的執意分離，對於子女的長遠傷害，其實是遠遠超出身為人父人母所能想像的，大人的任性與現實，再多的諄諄教誨，抵不過失敗身教，所帶給子女的傷害，注重家庭教與親子溝通的觀眾，不管之前是否看過，都歡迎新知舊愛在2025年3月28日在台上映一起進全台影城戲院，觀賞這部掀開伊朗社會神秘面紗， 當年橫掃全球影展89 項大獎的電影《分居風暴》(A Separation)!

2025年3月28日全台上映一覽圖

<電影本事>

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分居風暴 A Separation

影片年份：2011

出品國家 ：伊朗

出 品 人 ：Asghar Farhadi

台灣發行 ：海鵬影業

台灣上映 : 2025年3月28日

電影片長 ：2小時3分

電影語言：波斯文(Persian )

電影編導：阿斯哈‧法哈蒂(Asghar Farhadi)

領銜主演 :

萊拉 ‧哈塔米(Leila Hatami )飾演中產家庭妻子與媽媽希敏 (Simin)

佩曼‧莫阿迪(Peyman Moaadi)飾演中產家庭父親與爸爸納德(Nader)

Shahab Hosseini 飾演羅芝失業的丈夫 Houjat

Sareh Bayat 飾演少婦幫傭羅芝 Razieh

Sarina Farhadi 飾演納德夫婦的女兒 Termeh

Ali-Asghar Shahbazi 飾演納德年老失智的父親Pedar-Nader

Shirin Yazdanbakhsh 飾演希敏的母親Medar-e Simin

Kimia Hosseini飾演 Somayeh

Merila Zarei 飾演 Miss Ghahraei

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