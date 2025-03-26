作為孝三路超人氣中式早餐店，早上都能看到滿滿的排隊人潮，阿信豆漿。

除了老闆是原本魯平豆漿師傅，其店面也是過去魯平豆漿所在位置，除了冰豆漿、熱豆漿及鹹豆漿，還有燒餅油條、蛋餅及水煎包等料理，品項豐富。



凌晨3點半就在騎樓下熬煮的豆漿，喝起來味道濃郁，帶點焦香味，加上豆干，油條等配料，做成鹹豆漿，非常美味。

阿信豆漿的環境

阿信豆漿位於孝三路上，共有兩個店面，右側店面的空間用來炸油條，煎水煎包，左側店面的空間，前方仍是作業區，右側提供冰豆漿、熱豆漿跟熱米漿。



左側則提供燒餅，油條跟煎蛋，燒餅每天手工製作。



後方則是用餐區，有多張方桌，還有一個調味料區。

阿信豆漿的料理

燒餅

燒餅每天手工製作，吃起來富有口感，很有嚼勁。不論夾油條、肉鬆或是雞蛋，都很好吃。

鹹豆漿

豆漿用有機黃豆熬煮而成，喝起來濃郁香甜，加上油條，香菜等食材，呈現滑嫩的口感，超好吃。

蛋餅夾火腿

也就是在早餐店常見的火腿蛋餅，餅皮吃起來口感Q彈，混合雞蛋跟火腿，淋上醬料，美味。

阿信豆漿的菜單

阿信豆漿的資訊

阿信豆漿

評分： / 4

/ 4 地址：200基隆市仁愛區孝三路75號( 地圖 )

電話：02 2425 8181

營業時間

星期一: 03:30 – 12:30,

星期二: 03:30 – 12:30,

星期三: 03:30 – 12:30,

星期四: 03:30 – 12:30,

星期五: 休息,

星期六: 03:30 – 12:30,

星期日: 03:30 – 12:30

星期一: 03:30 – 12:30, 星期二: 03:30 – 12:30, 星期三: 03:30 – 12:30, 星期四: 03:30 – 12:30, 星期五: 休息, 星期六: 03:30 – 12:30, 星期日: 03:30 – 12:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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