南投美食/埔里伴手禮【正道藏心蛋】看不到蛋黃;吃的到蛋香(茶葉蛋)還可入菜做料理(好食~藏心蛋湯麵/香辣藏心蛋拌黃瓜)藏心蛋冷藏宅配拆袋即食真方便!

1分鐘藏心蛋吃法與創意料理(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/Sl_PimKbWhI?si=vWKfdC_iBU94bpuI

每顆藏心蛋(茶葉蛋)剝開後表層都有酷似蜘蛛網般~美美紋路

店家以特殊製法將蛋白與蛋黃mix合而為一再滷製

若不仔細端倪

乍看~看不到蛋黃；卻吃的到蛋黃香氣；非常適合正在飲食控制、需補充蛋白質健身者食用

讓您不想天天吃水煮蛋；偶爾也可換換新茶葉蛋食口味、新食感

正道藏心蛋除了單吃! 也可以入菜(配飯、配麵食)或當下酒佳餚唷!

正道藏心蛋

電話: 0921-052-065

營業時間: 9:00~17:00 (星期三公休)

地址: 南投縣埔里鎮恆吉一路65號

粉絲頁: 正道藏心蛋

網購宅配訂購官方LINE: https://lin.ee/92bHnbv

您也可以直接在LINE裡搜尋『正道藏心蛋』加入即可訂購

好康報報: 2/26~3/31止

一次訂購7包(每包6顆/165元)即享免付運費宅配到府服務

快揪同事或親友(合買)省運費~團購一波!

買吃超商茶葉蛋! 您喜歡吃蛋黃嗎？

小紫侄子很怪! 每每吃茶葉蛋都不愛吃蛋黃

讓弟媳困擾已久! 做家長的不希望孩子(小小年紀)就挑食；(為了讓其)均衡飲食!大人常常需扮演嚴厲父母角色逼迫著吃

因(小紫)是喜歡吃蛋黃這派！

平常吃飯時超愛單獨挖滷蛋中之『蛋黃拌飯吃』一直無法理解(不愛蛋黃者之無奈）

只知道每每看著侄子因不愛吃(很容易噎到乾乾蛋黃口感茶葉蛋)而對茶葉蛋產生排斥感；就一直在想該如何解決這問題？讓他愛上吃全蛋營養？

看到很多網友推薦！

埔里知名伴手禮『正道藏心蛋』深受團購群與上班族網購喜愛！也凍未條的宅配了2包

黑貓冷藏宅配~出貨快速！

宅配紙箱內刻意將報紙抓皺舖放(正道藏心蛋)再舖報紙、放藏心蛋；讓茶葉蛋(蛋與蛋之間)不會因運送過程壓到導致變扁蛋或收到貨品時蛋蛋外觀遇受損

so除了買自吃

也超適合 (官方Line)網購宅配 (寄送給)遠方的親人、朋友當伴手禮

一袋6入 (真空包裝)冷藏保鮮!

SGS檢驗合格賣家；買的放心、吃的安心

網路科普了一下(正道藏心蛋)由來:

因創辦人年幼時是網球校隊選手。

教練要求選手需自己帶(白煮蛋)補充營養

每天吃水煮蛋(沒變化)偶爾會改買茶葉蛋吃。但~茶葉蛋蛋黃太乾不好下嚥。突發奇想的覺得若能將蛋白與蛋黃融合；那麼小朋友與長輩們吃(茶葉蛋時)會更易入口；也可避免吃太大口被噎到或因吞嚥困難而變成不愛吃滷蛋or茶葉蛋困擾

為何取名『藏心？』

其創業精神是以『家』為起點；蛋白包裹蛋黃、蛋黃融入蛋白(不分你我)緊密相連(深藏您心)。

老闆父親~名『正道』以此為品牌名稱

並時時提醒他們兄妹創業之路須『以正道為初衷』一步一腳印、將食材、烹煮、銷售等每一環節都把關好；讓大家不用為了不愛吃蛋黃而討厭吃『茶葉蛋』。買吃藏心蛋時可以同時吃到蛋白與蛋黃的營養成份。

運用研發超過2年時間之特殊技術

讓雞蛋在沒敲破的完整形態下(蛋白與蛋黃)先mix合而為一。選用無農藥殘留紅茶+10種中藥材及獨門秘方；每次滷製至少需花4天SOP製程(熟成)才能販售

包裝袋後方有印成分與營養標示

蛋奶素者(素食者)也可以吃

藏心蛋(茶葉蛋)蛋殼很好剝除

剝開後每顆都有著美美紋路

小紫稱它(蜘蛛網狀蛋紋)

身為每天自煮(讀過餐飲)煮婦我~若沒猜錯？

那美美花紋是先將蛋煮(滷)熟後；再一顆顆以特殊工具(在蛋殼表面)敲出細小裂痕；放入滷汁中繼續小火滷製到入味為止(所滷出的美美紋路)

正道藏心茶葉蛋! 切開後真的看不到蛋黃嗎？咱們一起來瞧瞧唄!

哇! 驚~

剖面真的完全看不到蛋黃蹤跡;手感QQ。蛋蛋彈性十足 (很Q彈)

咬食時藏心茶葉蛋口感比示售茶葉蛋來的Q彈

咀嚼時帶著淡淡滷汁香

仔細看＠＠其實隱約仍可查看到蛋白與蛋黃融合後的蛋黃行蹤。

保證吃不到乾乾蛋黃口感

取而代之的是入味藏心(茶葉蛋)香氣

正道藏心蛋對正在塑身、健身、飲食控制必須攝取大量蛋白質者而言(單吃)原味最養生與健康

但...對每日在外(風吹雨淋)流很多汗(缺鹽份)工作者(大仁哥)而言;正餐配飯若『單吃~原味藏心蛋』他會覺得滋味有點兒淡

所以愛做菜愛料理小紫我立馬將(藏心蛋)加以延伸變化成超下飯也下酒的涼拌菜

藏心蛋拌香辣黃瓜

食材如下:

小黃瓜: 1根 (拍碎切段)這道不用加鹽巴醃製喔!

蔥花:少許

花生米: 1大匙 (壓碎~壓成花生碎)好咬食且堅果香氣會更濃郁

自調香辣醬: 手工辣椒醬+炒熟白芝麻+香菇素蠔油+少許香油(

正道藏心蛋: 先切厚片

再切成(有厚度)長條狀

碗內放拍打好( 沒有加任何鹽巴醃漬)之新鮮黃瓜段

再將切條藏心蛋放入

倒入特調香辣醬再放蔥花與灑花生碎(攪拌均勻)即可開吃

註:為何小黃瓜不+鹽巴醃漬呢？因為這道有澆淋重口味(香辣醬)拌勻後已很夠味且這樣除了可以吃到小黃瓜脆口口感，還可以吃到黃瓜脆甜味蕾

這道真的很下飯 (白飯小偷來著der)

哥晚上配這道吃了2碗飯。

若您家中有客人來訪！也是一道現拌現吃下酒小菜喔

QQ藏心蛋搭配脆口小黃瓜~好吃

我常因工作忙到很晚才煮晚餐

想10分鐘內快速開動~開吃! 煮湯麵...最快速

家中有啥配料(食材)隨您任搭配

將冰冷藏(正道藏心蛋)去殼厚切圓片後可替代您煮湯麵(無蛋不歡)之食感

我平常都會滷一大鍋肉燥(分裝一小包1小包冰冷凍)

煮麵食時將肉燥加熱後~隨便+加個1小匙；立馬讓湯麵味道UP UP變可口，吃辣的話再加一匙小魚辣椒醬~ 真的歐伊系(好吃)

淡淡滷汁香 藏心茶葉蛋 是吃宵夜、點心煮麵時棒棒副食

QQ口感! 淡淡中藥滷汁香氣

很適合不愛吃乾乾蛋黃口感(滷蛋、茶葉蛋)者食用

沒時間到埔里工廠(門市)購買；美食宅配(食)代；網購宅配很方便!

好康報報: 2/26~3/31止

一次訂購7包(每包6顆/165元)即享免付運費宅配到府服務

快揪同事或親友(合買)省運費~團購一波!

正道藏心蛋

電話: 0921-052-065

營業時間: 9:00~17:00 (星期三公休)

地址: 南投縣埔里鎮恆吉一路65號

粉絲頁: 正道藏心蛋

網購宅配訂購官方LINE: https://lin.ee/92bHnbv

您也可以直接在LINE裡搜尋『正道藏心蛋』加入即可訂購

::繼續閱讀::

小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

更多『南投美食小吃』食記

更多『南投旅遊景點』遊記

更多宅配『綜合滷味/豆干/茶葉蛋』食記

更多網購宅配『伴手禮、禮盒』食記

更多宅配『包子饅頭/水餃/中式米、麵食』食記

更多配『蛋糕/甜點/巧克力/牛軋糖』食記

更多宅配『香腸/肉乾/肉角/肉鬆/肉絲/魷魚絲/零嘴』食記

更多宅配『即食調理包/調味醬/牛肉麵』食記

更多宅配『義大利麵調理包/湯品調理包』食記

更多宅配『各式台式、韓式醃漬泡菜』食記

更多宅配『黑糖茶磚/茶包/果醬』食記

更多宅配『油品』食記

每個人對茶葉蛋口味喜好不盡相同；食記心得僅供參考；藏心蛋 成份售價優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂(按讚+追蹤)一起趴趴走找尋下一站美食景點GO。您的『讚』就是小紫繼續寫文分享的動力