今晚應岳岳要求，外帶了林太太手工石烤披薩的餐點回家享用。作為我們一家三口N次回訪的愛店(純外帶~獨門雞料理！【新北市蘆洲區】林太太手工石烤披薩總店-蘆洲店、不是義大利麵~紙包拌拌通心麵，拌了超好吃!【新北市蘆洲區】林太太手工石烤披薩-蘆洲店 炸雞|紙包雞|通心麵)，林太太是一間外帶餐廳，沒有內用位置。店址位於蘆洲中正路283號，鄰近空中大學，距離蘆洲捷運站步行約10分鐘。招牌上明亮的色彩非常活潑、可愛，大大的字體一目了然餐點品項：披薩、炸雞、紙包雞及紙包拌拌通心麵。泡泡冰則由於林太太機器故障無法維修，所以已停止販售(殘念)。

林太太外觀簡單樸素，騎樓下擺放座椅、菜單立牌，取餐桌上提供酒精可以作簡單消毒使用，店內則是餐點作業區。林太太最大的特色在於「老闆堅持餐點現點現做」，為了維護餐點品質，也希望可以讓客人吃到熱騰騰的美味，餐點都是準時出餐。取餐時僅需告知服務人員訂單取餐時間、貴姓及電話，付款後即可取得美味餐點。如果比預約時間還提早到的話，也可以先跟林太太買單，結帳後櫃檯人員會給一張號碼牌。待餐點製作完成後會喊號碼取餐，不過就算提早到也還是要等到原本預約的時間才能取餐。畢竟餐點現點現做需要時間，提早好要嘛餐點冷掉，要嘛食材還沒熟透！

林太太餐點現點現做，菜單上有標明各項餐點製作時間可以參考：9吋披薩一個製作時間約需10分鐘；炸雞至少20分鐘；紙包雞至少45分鐘；紙包拌拌通心麵至少30分鐘，預訂餐點可以先打電話(02-2282-6685)或透過Line訂餐。老婆大人喜歡用Line點餐，不僅訊息清楚明瞭有記錄，披薩還可以集點數。林太太1個9吋披薩集1點數，1個披薩花集10點數，集滿20點可以兌換乙個230元口味的披薩，如披薩超過230元可以補差價。

林太太優惠活動會不定時在平日(週二至週五)於FB公告，優惠活動有活動密語，記得用Line預約，並說出活動密語才有優惠。這次岳岳就是在臉書粉絲專頁上看到林太太優惠活動和新品資訊，一直吵著想吃看看，而對林太太餐點愛到入骨的我們夫妻倆自然是點頭說好！

🍕包青天 嚐鮮價280元

林太太披薩大小為9吋，約1-2人份，切8片。包青天披薩有黑松露醬、鮑魚、青花菜、起司，打開披薩盒蓋的那一刻香氣逼人，聞起來好似兩龍香蕉(海龍王披薩、黑龍王披薩相交，沒吃過的捧油趕快嚐鮮就懂我在說什麼)。入口黑松露醬和青花菜意料之外的結合、毫無衝突，鮑魚的畫龍點睛一口更是讓人充滿驚喜。多重滋味在嘴中迸發，交織出豐富的層次感。這口味讓岳岳愛不釋手，就連老婆大人也連聲稱讚！

🍕真。海味 嚐鮮價200元

約莫兩年前左右，在林太太紙包拌拌通心麵初上市時，我們一次外帶了全口味品嚐(不是義大利麵~紙包拌拌通心麵，拌了超好吃!【新北市蘆洲區】林太太手工石烤披薩-蘆洲店 炸雞|紙包雞|通心麵)。拌拌麵享用前需先拌勻再入口，獨特的黑白醬適配所有不同的口味，黑白醬類似一般白醬加黑胡椒，會有些許胡椒辣感。因其調味不同於一般的白醬或是黑胡椒醬，因此林太太將其取名為黑白醬。

真。海味拌拌麵有炭燒醬+黑白醬，搭配魷魚、干貝、玉米。入口鹹香適度的迷人滋味，清新程度遠在意料之外。原以為這會是道重口味的餐點，卻沒想到玉米甜香融入其中，讓遨游海洋的體驗感甚至比蝦蝦蛤蛤還更適合小朋友食用。真。海味不僅口味獨特，用料還實在，每一口都能吃到通心麵配食材，好美味啊！

🍕辣。肉醬 只要120元！

林太太新推出自製辣肉醬，老闆說這肉醬是自己炒的，黃金比例配方加上市場採買新鮮豬肉，經過繁雜的工序後，才能炒出色澤鮮亮、濃香四溢的辣肉醬。辣。肉醬拌拌麵僅使用辣肉醬搭配黑白醬，就相互碰撞出豐富的滋味！入口微酸小辣的辣肉醬與奶香濃郁的黑白醬完美融合，似是粉紅醬口味的唇齒留香，勾人的滋味迷惑味蕾，讓我吃完還想再吃、吃完還想再吃、吃完還想再吃、吃完還想再吃、吃完還想再...阿勒，吃完了！

🍕辣肉醬1「大」粒餃 只要120元！

看到林太太FB資訊的我們，最期待的就是全新品項「1大粒餃」！經過老闆解釋後，才恍然大悟原來這1大粒餃，顧名思義是「義大利餃」。辣肉醬1「大」粒餃，餃如其名，很大一粒。像餃子般的有趣造型，外皮酥脆，內餡包入林太太自製辣肉醬。一口咬下濃郁順口，鹹、香、酸、辣滿足了口腹之慾。每一口都是滿滿的感動，令人回味無窮啊！

原先看到林太太FB優惠活動和新品資訊時，我還誓言要參加每一個活動。好在老婆大人記起上回我們三人吃五份拌拌麵的飽足回憶(不是義大利麵~紙包拌拌通心麵，拌了超好吃!【新北市蘆洲區】林太太手工石烤披薩-蘆洲店 炸雞|紙包雞|通心麵)，阻止了我衝動下訂，不然辣肉醬系列餐點搭配炸雞或紙包雞還有組合優惠！林太太優惠活動不僅幫我們照顧了荷包君，新品自製辣肉醬系列餐點更是只要120元！超優質的服務、超實惠的價格、超高CP值，就能吃得飽飽飽，這麼殺的優惠你還在等什麼～「林太太手工石烤披薩-蘆洲店」推薦給大家！！！

林太太手工石烤披薩-蘆洲店

地址：新北市蘆洲區中正路283號

電話：(02)2282-6685

營業時間：週二-週五17:00-21:00；週六-週日11:30-21:00；週一公休(如遇紅字會加開)

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