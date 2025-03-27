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【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶貝果 巧克尬花生貝果 貝果早餐 快速早餐推薦

2025-03-27 01:40:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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查理布朗水嫩貝果

店家地址：門市據點

官方網站：查理布朗烘焙

官方臉書：查理布朗 chirle brown ~

官方IG：chirlebrown_official

 

【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

對於一張開眼就會工作到閉眼的我來說，手邊能備一些可以快狠準享用的美味餵食自己是再好不過的了，

這次特地要跟大家分享的是查理布朗烘焙的水嫩貝果們 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

有北海道牛乳、白醬燻雞、草莓牛奶貝果和巧克尬花生貝果四種口味~

 

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他們家的水嫩貝果使用了100%的日本製麵粉，18小時5度低溫熟成製成，

低速的水合製成，低速的熟成發酵，最後使用高溫水浴，

而這獨特的製程讓貝果在那一瞬間，增加了Q度保留了水嫩，

款款都沒有添加奶油和改良劑，只有添加單純的橄欖油而已，

所以是低糖低油的健康取向，內餡夾心口味的選擇也很多，輪流吃不容易膩 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

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查理布朗水嫩貝果最棒的特點就是可以退冰直接吃，不用烤，這樣的口感最軟嫩，也最符合懶人的愛，

鹹味貝果建議熱熱吃，烤個幾分鐘，讓表皮有一點酥脆的感覺。

冷凍取出烘烤，建議130-150度低溫烤10-15分鐘，

冷藏取出烘烤，建議150-180度烤約5分分鐘，大家可以依照自家烤箱情況調整，

特別注意，有烘烤過的貝果最好吃完，不能再放了~

 

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第一款我們來視吃這個白醬燻雞 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

光看表皮的樣子就超吸引人~

 

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肚子餓的時候，想吃點肉肉，又不想吃進太多肉肉，除了可以選擇沙拉，也可以選擇這個白醬燻雞，

暗藏在靈魂深處的白醬燻雞，均勻的分布在每個毛孔裡，柔軟的征服你的心，

一點點的黑胡椒輕輕的刺激，讓人逐漸升起有點野心的食欲，一顆就很有飽足感。

 

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喜歡草莓的朋友，肯定不能放過這個草莓牛奶貝果這麼粉嫩的少女心 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

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內餡絲滑的在口中慢慢包裹住貝果的肉體，讓人能一邊咀嚼一邊慢慢整理思緒，輕盈自己的心，

在牛奶的濃郁洗禮過後，再帶上草莓的清新尾韻，好像夏天的裙擺隨著微風沒有煩惱的飄逸，

彷彿閉上眼睛就能想起，雀躍奔跑著的，小時候的自己。

 

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在眾多口味中，比較經典不容易讓人糾結的口味，應該就是這個北海道牛乳了。

 

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最單純的搭配，清甜牛奶在口中的滿溢，從奶油的濃郁，轉化成乳白色的半透明，

好適合在他的懷裡開啟一天潔白的好心情 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

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大家都知道巧克力和花生是很好的好朋友組合 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

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這個巧克尬花生貝果，內藏富有花生顆粒的小心機，讓你越嚼越香，不自覺的一口接一口吃下去~

 

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非常耐吃的不會過於甜膩，又能同時品嘗到花生的小脾氣和有點濃情的巧克力，每一口都讓人意猶未盡。

 

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跟我一樣懶惰，又想品嘗能滿足味蕾的美味來填飽自己的肚肚，到查理布朗烘焙囤些水嫩貝果就對了 【貝果推薦】查理布朗水嫩貝果 北海道牛乳 白醬燻雞 草莓牛奶

 

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