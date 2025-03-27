蓁古早味彌月蛋糕
官方網站：蓁古早味彌月蛋糕
官方臉書：蓁古早味現烤蛋糕
官方IG：bakedcake2010
有到中壢玩的朋友，很推薦你可以在回家前，到蓁古早味彌月蛋糕帶幾條蛋糕回家，
太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆等吃。
款款都分量十足，沉甸甸的，真的很超值的感覺
口味選擇眾多，原味的也只要95元，而且他的包裝設計都很美~
有彌月蛋糕需求的媽咪們，在懷孕滿32週~出生後十天內，都可以憑媽媽手冊到門市，
享有任選蛋糕乙盒試吃六折的優惠喔
我這次也入手了兩種口味要來吃吃~
第一款是白金配色的布丁牛奶蛋糕，上面交錯的造型很吸睛
有一種呼之欲出的性感。
看看這蓬鬆飽滿的樣子，內含滿滿的布丁從中炸開，讓人每一口都能品嘗到濕潤又甜蜜的布丁，
冰冰涼涼的美妙滋味，一點也不會過於甜膩，飯後甜點就想吃這一款，喜歡~
另一款包裝很粉嫩童趣的是陸海空起司
這高低起伏的感覺好像在衝浪~
表面撒上高鈣乳酪丁，夾層再來點頂級起司片，富含了三種起司的陸海空起司，
喜歡起司的朋友千萬別錯過了，清爽的鹹香滋味，
能滿足品嘗甜點的味蕾，又有很適合早午餐下午茶的飽足感
下午茶食光各來一片，就是幸福快樂的起點
特別喜歡這個爆炸多的布丁，吃起來特別有幸福感
跟我一樣喜歡吃吃甜點的朋友，很推薦可以到蓁古早味彌月蛋糕逛逛喔~