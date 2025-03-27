蓁古早味彌月蛋糕

官方網站： 蓁古早味彌月蛋糕

官方臉書： 蓁古早味現烤蛋糕

官方IG： bakedcake2010

有到中壢玩的朋友，很推薦你可以在回家前，到 蓁古早味彌月蛋糕 帶幾條蛋糕回家，

太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆等吃。

款款都分量十足，沉甸甸的，真的很超值的感覺

口味選擇眾多，原味的也只要95元，而且他的包裝設計都很美~

有彌月蛋糕需求的媽咪們，在懷孕滿32週~出生後十天內，都可以憑媽媽手冊到門市，

享有任選蛋糕乙盒試吃六折的優惠喔

我這次也入手了兩種口味要來吃吃~

第一款是白金配色的布丁牛奶蛋糕，上面交錯的造型很吸睛

有一種呼之欲出的性感。

看看這蓬鬆飽滿的樣子，內含滿滿的布丁從中炸開，讓人每一口都能品嘗到濕潤又甜蜜的布丁，

冰冰涼涼的美妙滋味，一點也不會過於甜膩，飯後甜點就想吃這一款，喜歡~

另一款包裝很粉嫩童趣的是陸海空起司

這高低起伏的感覺好像在衝浪~

表面撒上高鈣乳酪丁，夾層再來點頂級起司片，富含了三種起司的陸海空起司，

喜歡起司的朋友千萬別錯過了，清爽的鹹香滋味，

能滿足品嘗甜點的味蕾，又有很適合早午餐下午茶的飽足感

下午茶食光各來一片，就是幸福快樂的起點

特別喜歡這個爆炸多的布丁，吃起來特別有幸福感

跟我一樣喜歡吃吃甜點的朋友，很推薦可以到 蓁古早味彌月蛋糕 逛逛喔~

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