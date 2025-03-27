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【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

2025-03-27 01:50:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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蓁古早味彌月蛋糕

官方網站：蓁古早味彌月蛋糕

官方臉書：蓁古早味現烤蛋糕

官方IG：bakedcake2010

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

有到中壢玩的朋友，很推薦你可以在回家前，到蓁古早味彌月蛋糕帶幾條蛋糕回家，

太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆等吃。

款款都分量十足，沉甸甸的，真的很超值的感覺 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

口味選擇眾多，原味的也只要95元，而且他的包裝設計都很美~

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

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有彌月蛋糕需求的媽咪們，在懷孕滿32週~出生後十天內，都可以憑媽媽手冊到門市，

享有任選蛋糕乙盒試吃六折的優惠喔 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

我這次也入手了兩種口味要來吃吃~

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

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第一款是白金配色的布丁牛奶蛋糕，上面交錯的造型很吸睛 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

有一種呼之欲出的性感。

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

看看這蓬鬆飽滿的樣子，內含滿滿的布丁從中炸開，讓人每一口都能品嘗到濕潤又甜蜜的布丁，

冰冰涼涼的美妙滋味，一點也不會過於甜膩，飯後甜點就想吃這一款，喜歡~ 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

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另一款包裝很粉嫩童趣的是陸海空起司 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

這高低起伏的感覺好像在衝浪~

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

表面撒上高鈣乳酪丁，夾層再來點頂級起司片，富含了三種起司的陸海空起司，

喜歡起司的朋友千萬別錯過了，清爽的鹹香滋味，

能滿足品嘗甜點的味蕾，又有很適合早午餐下午茶的飽足感 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

下午茶食光各來一片，就是幸福快樂的起點 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

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特別喜歡這個爆炸多的布丁，吃起來特別有幸福感 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

跟我一樣喜歡吃吃甜點的朋友，很推薦可以到蓁古早味彌月蛋糕逛逛喔~ 【蛋糕甜點】蓁古早味彌月蛋糕 陸海空起司X布丁牛奶蛋糕

 

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蓁古早味彌月蛋糕

phone03-4020805
place桃園市中壢區中正路364號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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