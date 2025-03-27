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【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

2025-03-27 02:01:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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姚君子甜點製造所

店家地址：彰化縣社頭鄉仁愛二路22號

聯絡電話：0986-286585

營業時間：每日 09:00-21:00 周休二日

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【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

愛吃甜點的我，這次要來跟大家分享的是，非常適合在情人節或紀念日當成禮物出現，

或是在姊妹們的下午茶會精緻登場，這家位於彰化的姚君子甜點製造所所推出的可麗露，

他們家的可麗露非常好吃，而且還有多達九種口味的可以選擇~ 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

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太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆品嘗甜點。

這次入手了三盒，每種口味各來兩顆吃吃 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

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透明的包裝可以瞥見可麗露的美在若隱若現，上面還有口味的小標籤，好貼心~

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

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打開來擺盤是不是超美的，讓人忍不住多拍幾張 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

可麗露退冰個3-10分鐘就可以直接開吃，也可以烤箱180度烤10分鐘，品嘗剛出爐的暖呼呼。

平常冷凍可以保存一個月，還滿耐放的~

我覺得可麗露大部分的時候吃起來像收比較乾的蛋塔心。

你看他剖面的空氣洞洞感，有時候咬下去的感覺很像濕潤度較高的雞蛋糕。

外皮的質感則是有點磅蛋糕的感覺，總之吃起來就是一種綜合體 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

比較樸素的風味，有原味、抺茶、可可。

原味可以品嘗到最純樸的滋味，他的抹茶吃起來不會苦苦的，是我的菜，

最喜歡可可的香甜，有可可的氣息又不會過於濃郁甜膩，讓人一口接一口~

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

小巧的尺寸，很適合像我這種什麼都想來一點的人享用，可以一次品嘗到很多不同的美味 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

喜歡繽紛感的朋友，肯定不能錯過那些頭上有美美點綴的口味了 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

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這款由蘋果加泰奶的組合，有個有趣的名字，叫蘋果泰泰，一口咬下，真的很泰奶，

沒想到能濃縮在這顆可麗露裡面，好驚奇，在頭上開花的蘋果也很加分，甘甜的滋味很討喜。

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

伯爵紳士頭上的夏威夷豆好飽滿，由海鹽焦糖領位，

跌進茶香馥郁的心一同入口，像是點開了下午茶會的主題。

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

我的第一名是濃情草莓，除了他頭上有非常少女心的粉裝飾，

最深得我心的是他裡面有不少草莓的肉體穿插其中，吃起來口感豐富，

還能很具像化的感受到草莓的情有多濃，喜歡 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

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看見貝禮斯柑橘的果乾在頭上開花，就覺得心情很好，

特別喜歡他的柑橘氣味，清新的滋味，爽朗的個性讓人心曠神怡~

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

擁有巧克力加持的核桃咖啡，他的咖啡不會苦，搭上巧克力的潤飾，更有魅力，

就像是剛轉大人的社會新鮮人，有點成熟又有點稚氣。

 

【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

檸檬雪霜吃起來就非常有老奶奶檸檬磅蛋糕的感覺，

只是酸甜沒有那麼激烈，是比較溫和的版本，更讓人喜歡。

 

喜歡可麗露的朋友，快到姚君子甜點製造所囤些起來吧，他們家還有其他美味的甜點可以一起帶回家 【甜點】姚君子甜點製造所 情人節紀念日禮物首選 可麗露禮盒

 

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