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宜蘭新景點│頭城泡麵土地公│頭城濱海森林公園旁│背山面海地靈人傑│充滿人情味土地公廟│宜蘭最佳中繼休憩站

2025-03-27 09:36:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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北部的朋友有福了，不用跑彰化、南投，宜蘭頭城也有泡麵土地公了，泡麵土地公不僅可以參拜祈福，還可以免費享用平安泡麵，保佑我們一整年平平安安，此次假日前往，廟方還提供冰涼涼的仙草蜜，天氣炎熱來一碗超消暑的，現場供應大型熱水機、餐具、茶具、茶杯可以使用超貼心的，周邊綠意盎然，還設置篷帳、座椅可以坐下來休憩賞景用餐，超療癒的，地點就在頭城濱海森林公園旁，走路約3分鐘就到，設有免費停車場與廁所，成為宜蘭最佳的中繼休憩站。

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宜蘭也有泡麵土地公廟，就位在頭城玄德宮，除了土地公也有供奉財神爺、石頭公、虎爺等，這裡的泡麵有各式各樣可以選擇，連素食都有。

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九股山福德宮泡麵土地公，之前在山上因道路狹窄，今年2月底剛搬到山下玄德宮，這裡交通更為方便，還附有免費停車場。

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台灣最美的風景是人，頭城泡麵土地公提供免費奉茶。

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此地地靈人傑，沒想到用餐之餘還可以欣賞山林美景，讓人心曠神移。

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 這裡免費提供三台熱水機可以使用，上面有溫度，使用前可看一下是否到100度C再使用。

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熱水器有熱水安全保護裝置，使用步驟先按壓紅色安全鈕再按壓紅色把手，請勿給小朋友使用。

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廟方超貼心的，除了泡麵免費享用，天氣熱還提供冰涼涼的仙草蜜，讓人感覺相當溫暖。

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供應泡麵時間:7:00-19:00

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這裡的志工衣服也印有泡麵土地公，超可愛的～

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四周山林美景，繁花盛開，美不勝收。

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周邊景點：頭城濱海森林公園

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最佳美拍場景：八角亭

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頭城玄德宮泡麵土地公：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路133號；營業時間：07:00-19:00

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