北部的朋友有福了，不用跑彰化、南投，宜蘭頭城也有泡麵土地公了，泡麵土地公不僅可以參拜祈福，還可以免費享用平安泡麵，保佑我們一整年平平安安，此次假日前往，廟方還提供冰涼涼的仙草蜜，天氣炎熱來一碗超消暑的，現場供應大型熱水機、餐具、茶具、茶杯可以使用超貼心的，周邊綠意盎然，還設置篷帳、座椅可以坐下來休憩賞景用餐，超療癒的，地點就在頭城濱海森林公園旁，走路約3分鐘就到，設有免費停車場與廁所，成為宜蘭最佳的中繼休憩站。
宜蘭也有泡麵土地公廟，就位在頭城玄德宮，除了土地公也有供奉財神爺、石頭公、虎爺等，這裡的泡麵有各式各樣可以選擇，連素食都有。
九股山福德宮泡麵土地公，之前在山上因道路狹窄，今年2月底剛搬到山下玄德宮，這裡交通更為方便，還附有免費停車場。
台灣最美的風景是人，頭城泡麵土地公提供免費奉茶。
此地地靈人傑，沒想到用餐之餘還可以欣賞山林美景，讓人心曠神移。
這裡免費提供三台熱水機可以使用，上面有溫度，使用前可看一下是否到100度C再使用。
熱水器有熱水安全保護裝置，使用步驟先按壓紅色安全鈕再按壓紅色把手，請勿給小朋友使用。
廟方超貼心的，除了泡麵免費享用，天氣熱還提供冰涼涼的仙草蜜，讓人感覺相當溫暖。
供應泡麵時間:7:00-19:00
這裡的志工衣服也印有泡麵土地公，超可愛的～
四周山林美景，繁花盛開，美不勝收。
周邊景點：頭城濱海森林公園
最佳美拍場景：八角亭
2023宜蘭最新打卡景點│頭城濱海森林公園全新升級2.0版│海景座位第一排遠眺龜山島│最新清水模建築2樓免費觀海平台
頭城玄德宮泡麵土地公：宜蘭縣頭城鎮開蘭東路133號；營業時間：07:00-19:00
宜蘭頭城玻璃屋海景咖啡【初九咖啡】隱身在大里天宮廟雞蛋糕/龜山島無敵海景第一排/銅板價甜點咖啡/宜蘭第一站大里車站/宜蘭最美的國小大溪國小/宜蘭看海秘境之旅
2024頭城最新看海秘境│烏石港北堤│離龜山島最近藍色堤防步道│龜山朝日最佳觀賞點│衝浪最佳觀賞視角│火豚食品│宜蘭最新網美新的打卡點
宜蘭頭城海景咖啡【九號咖啡外澳館】龜山島無敵海景第一排/充滿南洋度假風情/最新藝術裝置夢幻海景泡泡鞦韆/宜蘭超CHILL海景咖啡廳
宜蘭隱藏版網美泰式餐廳【頭城拾光旅人】Google評論高達4.9顆星/置身南洋異國風情/食尚玩家推薦/擺盤精緻創意料理/頭城濱海公園/大坑自行車步道
宜蘭頭城老街美食【魏家食府】宜蘭在地風味美食/國宴級料理/招牌必點櫻花蝦炒飯/頭城CP高平價美食/頭城濱海森林公園/頭城最佳看海盛地
宜蘭動物親子樂園|星夢森林劇場|天使星夢渡假村|可以跟水豚君握手|一票雙館玩|天鵝湖戲水池|星夢遊玩攻略|宜蘭親子景點
2022冬戀蘭陽溫泉季｜礁溪湯圍溝公園｜浪漫燈會璀燦登場｜音樂小精靈夢幻國度｜礁溪必吃美食｜礁溪美食溫泉輕旅行
宜蘭礁溪景觀咖啡館【抺茶山下】最新療癒小熊甜點/招牌必點熊厲害/敲敲樂巧克力球造型蛋糕/我在抹茶山下吃甜點
宜蘭超夯落羽松秘境【員山蜊埤湖】宜蘭版雲山水│愛心湖畔景緻如畫│超美的水漾森林│湖光山色水中倒影
宜蘭最新美拍景點│搭乘天長地久幸福列車之旅│天送埤森鐵文創園區│長埤湖精靈村│三星銅板美食│宜蘭三星一日遊
礁溪CP值高住宿【多愛溫泉會館】礁溪湯圍溝旁/奢華樓中樓雙人房/頂樓空中花園看百萬夜景及日出/免費享用下午茶點心
羅東必吃美食【上品佑食堂羅東竹林店】宜蘭在地推薦銅板美食/招牌必點炸蛋魯肉飯/乾淨明亮的用餐環境/羅東CP高平價美食/羅東運動公園落羽松
宜蘭冬山新景點│台版羊角村│冬山舊河道賞松秘境│良食農創園區│武淵水火同源大碗公溜滑梯│冬山推薦景點
宜蘭超自然系的網美餐廳【流水森林】食尚玩家推薦/浮誇痛風系蛤蜊痛風蛤蠣義大利麵/在大自然下享用美味餐點/頭城超chill必打卡餐廳
宜蘭超人氣的早午餐【好日食光Good Time Brunch】宜蘭植物系餐廳/招牌必點黑精靈漢堡/季節限定組合套餐/宜蘭冬山美食
宜蘭新開韓風咖啡館【Holi croffle】羅東夜市Holi可朗芙鬆餅咖啡/平價舒適清新網美餐廳/招牌必點昭和日式布丁
宜蘭高人氣海鮮餐廳【幸福36號海鮮餐廳】烏石港推薦平價海鮮餐廳/招牌必點炸海鰻川燙小卷/頭城蜜月灣衝浪聖地
宜蘭絕美360度觀景平台│淡江大學蘭陽校園│飽覽蘭陽平原美景│Mariisa簡餐廳│藍室咖啡廳│百萬夜景免費欣賞
2022宜蘭礁溪超夯景點│輕親魚朵生態園區│釣魚撈蝦自己來│現釣現烤親子同樂共遊好所在│超chill行程享受海島度假風情
宜蘭超夯的人氣早午餐【 ToDo早午餐礁溪店】跟可愛的兔兔共用早餐/小朋友最愛兒童飛機餐60元/享受簡單美好的生活
宜蘭夢幻玻璃屋【抺茶山下】到不了抺茶山就來抺茶山下喝咖啡吃抹茶山蛋糕/宜蘭伴手禮西瓜吐司一盒銅板價80元
宜蘭森林系空靈步道│林美石磐步道│宜蘭小太魯閣│草湳湖臨湖步道│同時享受芬多精負離子│適合全家大小健行環狀步道
2022宜蘭新開景觀咖啡【餵食胖豹】隱藏中興文創園區內咖啡館/東區青聚點/來找胖豹舒壓一下/享受超CHILL午茶饗宴
壯圍海景秘境│永鎮海濱公園│絕美木棧道觀景平台│龜山朝日最好觀賞的地點│宜蘭濱海溪北段自行車道
宜蘭看海秘境│壯圍海邊秘境│海邊民宿│隱藏版天空之鏡│壯圍無人秘境沙灘│碧海藍天海天一色絕美海景
宜蘭讓人驚豔大份量早午餐【Wa Cow Brunch哇靠早午餐】適合大食胃來挑戰/每人低消60元飲品無限暢飲/礁溪CP值超高早午餐
全台最美日式庭園|綠舞日式主題園區|無邊際泳池風呂浴場|最新天空之鏡|湖光山色美如仙境|宜蘭綠舞一日遊