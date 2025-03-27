我們家都喜歡吃咖哩，

不過印度咖哩還真的是初體驗～

前陣子到嘉義市發現

#主廚帽印度餐廳

衝著對烤餅有滿滿的憧憬，

我們衝囉！

一整棟的建築其實還挺醒目的，

窗明几淨是我第一眼的感覺，

店裡有許多擺設，很異國風情耶！

超正宗的印度風格，

主廚可是擁有五星級飯店的經驗，

而且從主廚到服務員都是印度人，

不過可以用中文溝通，別擔心

主廚帽的餐點還挺豐富，

明星商品都會在菜單上寫明”推薦“

不知道該怎麼點的，就跟著推薦走吧

#來唄雞肉咖哩

喜歡吃雞肉的話可以點這道，

爽口滑順的咖哩口感很可以，

雞肉也非常鮮嫩，不會乾柴👍

#櫻紅羊肉咖哩

這是讓我最驚豔的一道，

我平時是不太吃羊肉的，

但整體都沒有腥臊味，超讚，

添加了大量蔬食燉煮的咖哩，

除了濃郁的辛香味兒，

還帶著些鮮甜，味道我很喜歡❤️

#蒜香烤餅

印度咖哩跟日式咖哩不一樣，

它就只會有咖哩，所以想搭米飯或烤餅，

都需要另外選購

烤餅推薦必吃！可口的蒜香帶著淡雅的麥香，

剛上桌時趁熱吃，口感最好，單吃也沒問題，

搭配咖哩更是一絕！

#奶油烤餅

烤餅我們一家三口都超愛，所以也點了奶油與原味，

奶油與我想像的不同，一開始我還擔心會膩口，

但吃起來不會唷，奶油香淡淡的還算清爽

#印度茴香飯

印度米飯都是粒粒分明且鬆軟可口的，

茴香味十分明顯，光是擺上桌就能聞到香氣，

吃起來真的挺特別，嘴裡會瀰漫著香料氣息

#芒果優酪乳

酸酸甜甜的味道，每一口都能喝到濃郁爽口的芒果味，

優酪乳風味讓芒果味更滑順，吃完咖哩來這一口，讚！

印度咖哩初體驗我們家都好喜歡，

Zia也直呼下次還要約朋友一起來吃～



🍴主廚帽印度餐廳 @a.chefs.cap

嘉義市西區北榮街123號

05 227 9155

am1100–1430、1700–2130