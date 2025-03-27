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嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

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2025-03-27 09:52:00 文字：生活癮-樂在其中
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生活癮-樂在其中

生活癮-樂在其中

我們家都喜歡吃咖哩，
不過印度咖哩還真的是初體驗～

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

前陣子到嘉義市發現
#主廚帽印度餐廳
衝著對烤餅有滿滿的憧憬，
我們衝囉！

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

一整棟的建築其實還挺醒目的，
窗明几淨是我第一眼的感覺，
店裡有許多擺設，很異國風情耶！

超正宗的印度風格，
主廚可是擁有五星級飯店的經驗，
而且從主廚到服務員都是印度人，
不過可以用中文溝通，別擔心

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

主廚帽的餐點還挺豐富，
明星商品都會在菜單上寫明”推薦“
不知道該怎麼點的，就跟著推薦走吧

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#來唄雞肉咖哩
喜歡吃雞肉的話可以點這道，
爽口滑順的咖哩口感很可以，
雞肉也非常鮮嫩，不會乾柴👍

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#櫻紅羊肉咖哩
這是讓我最驚豔的一道，
我平時是不太吃羊肉的，
但整體都沒有腥臊味，超讚，
添加了大量蔬食燉煮的咖哩，
除了濃郁的辛香味兒，
還帶著些鮮甜，味道我很喜歡❤️

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#蒜香烤餅
印度咖哩跟日式咖哩不一樣，
它就只會有咖哩，所以想搭米飯或烤餅，
都需要另外選購
烤餅推薦必吃！可口的蒜香帶著淡雅的麥香，
剛上桌時趁熱吃，口感最好，單吃也沒問題，
搭配咖哩更是一絕！

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#奶油烤餅
烤餅我們一家三口都超愛，所以也點了奶油與原味，
奶油與我想像的不同，一開始我還擔心會膩口，
但吃起來不會唷，奶油香淡淡的還算清爽

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#印度茴香飯
印度米飯都是粒粒分明且鬆軟可口的，
茴香味十分明顯，光是擺上桌就能聞到香氣，
吃起來真的挺特別，嘴裡會瀰漫著香料氣息

嘉義市西區印度料理初體驗，主廚帽印度餐廳就在嘉義市，美味烤餅真是一絕！

#芒果優酪乳
酸酸甜甜的味道，每一口都能喝到濃郁爽口的芒果味，
優酪乳風味讓芒果味更滑順，吃完咖哩來這一口，讚！

印度咖哩初體驗我們家都好喜歡，
Zia也直呼下次還要約朋友一起來吃～

🍴主廚帽印度餐廳 @a.chefs.cap
嘉義市西區北榮街123號
05 227 9155
am1100–1430、1700–2130

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主廚帽印度餐廳Chef's Cap Indian Restaurant chiayi

phone05-2279155
place嘉義市西區北榮街123號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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