台南火鍋這麼多，安平火鍋吃這間就對了！胡椒軟骨鍋、蒜頭土雞鍋、國農牛奶鍋等特色湯頭，讓人每次來都有著不一樣的味蕾饗宴。日本A5和牛、美國 Prime 牛肉、海鮮盤，要肉慾有肉慾，要澎湃海味也有！一個人就可以開鍋火鍋，單人海陸豪享鍋 $999元，吃不完打包也可以，還有麥香紅茶、日月潭冷泡茶無限續喝。

吃吃「開鍋火鍋」！

開鍋火鍋是台南連鎖火鍋店，黛西這天來吃的是安平「開鍋火鍋-國平店」，門口大馬路上就有許多路邊停車位可以停車，停車相當方便。除了這間分店外，還有育德店、崇明店。

安平的開鍋火鍋 CAGUO 國平店，店面空間是長方形的，從門口走進去，兩側是用餐的位置，有四人桌、六人桌，空間寬敞舒適，與隔壁座位都抓有一定距離，用餐起來相對舒服。

說說開鍋火鍋

「開鍋火鍋」是創辦人吳彥宏先生在餐飲界龍頭品牌擔任13年主廚經驗後，堅持食材品質與料理之下，採用原塊牛肉及安心食材下所打造的火鍋品牌。

多樣食材與在地品牌合作，堅持原料要來自優質的供應商，因為這樣的努力，所以才讓開鍋火鍋現在在台南就有三間分店可以享用到。

安平店的店內還種植了一些綠色蕨類植物、攀援植物，增加店內的溫暖綠意感，要說是火鍋店，我覺得反而有幾分像咖啡廳的氛圍呢。

開鍋火鍋菜單

開鍋火鍋菜單在這邊，但最新的菜單還是以官方公佈為主喔！

開鍋火鍋的點餐步驟

選鍋底（湯品任選一種） 選副食（任選一種） 選主餐 （肉品任選）

價格從最便宜 $269 就可以吃得到丹麥梅花豬、美國 Choice 培根牛；海鮮也是 $279 起就可以吃到魚片蛤蜊。想要更澎湃一點的，可以跟黛西一樣來一套「單人和牛海陸豪享鍋 $999元」，一個人吃絕對是吃不完到最後只能打包那種，所以建議可以兩個人分食比較剛好囉。

覺得開鍋火鍋很貼心地是肉盤有分 M、L、XL 大小，剛好可以同時符合小鳥胃跟大胃王的需求，依照自己食量選擇不浪費。

醬料、飲料無限自取

醬料區整理得非常乾淨，蔥花、辣椒、蒜泥、沙茶醬、日式醬油、果醋都可以自己搭配。

飲料有日月潭冷泡茶及經典麥香紅茶可以自取，另外也有飲用水。

每日店內會提供不一樣的當日優惠，像黛西這天來的時候就有藍鑽蝦特價 $79 元的優惠，喜歡吃蝦蝦的絕對要點起來。

店內提供電子支付，非常方便！Apple pay、line pay、電子發票載具都可以。

開鍋火鍋吃起來！

好喔～廢話不多說，就來分享黛西這次在開鍋火鍋大快朵頤的內容拉！

國農牛奶鍋 +60

奶控必點的「國農牛奶鍋」，送上來時黛西對著鍋底金黃色的東西好奇著，一問才知道原來是洋蔥酥！然後還附上一罐國農牛奶讓人自己加進湯頭中享用最香醇的牛奶鍋～。

一口氣倒進牛奶鍋當中，湯頭喝起來當然是香濃奶味，讓食材吃起來都更有奶香馥郁感。

蒜頭土雞鍋 $359

「蒜頭土雞鍋」是我這天吃到三個湯頭當中最喜歡的！很有台式爆炒鍋的風格，超級香～滿滿的蒜泥、完整的蒜頭加上「元榆牧場衝浪雞」，先爆炒再加湯，光在爆香的時候香噴噴，讓人食指大動。

加上湯涮煮肉片或海鮮都超級適合，當然還有裡面的土雞肉，是採用東部鹿野土雞，咬起來具彈性的口感也是好吃。

胡椒軟骨鍋 $359

帶有一些中藥材、紅棗、枸杞的「胡椒軟骨鍋」，喝起來味道充滿胡椒香而不嗆。點軟骨鍋就會附贈一盤梅花豬肉盤。

這軟骨肉燉得之爛～尤其軟骨本人煮到十分軟，毫不費力就可以咬下，還略有脆脆的口感，搭配骨肉旁邊嫩嫩的肉，不柴咬起來肉香滿滿，意外也蠻喜歡的。

綜合菜盤

綜合菜盤給得蠻豐富，有一個印有開鍋火鍋的豆腐，自製丸子（好吃）、菇類、水果玉米、南瓜、地瓜、芋頭、茼蒿、高麗菜、豆紙等，食材會因季節有不同的變化。

副食

副食除了白飯，也有烏龍麵跟科學麵可以選。因為特色湯底的關係，煮麵煮起來，麵條上吸附醬汁是格外有味道！

單人海陸豪享鍋 $999

嫩肩里肌牛、A5和牛、信功熟成豬、豪華海鮮拼盤

大食量推薦「單人海陸豪享鍋」，餐點內容包含三層肉盤嫩肩里肌牛、A5和牛、信功熟成豬，外加一盤豪華海鮮拼盤，整個超豐盛的拉！

看看這澎湃的「大盛海鮮拼盤」，鯛魚片、鱸魚片、藍鑽蝦、天使紅蝦、草蝦、花枝、扇貝、蛤蜊、蚵仔，超級豐盛！

而且海鮮十分新鮮，蝦子有該有的Q彈，蚵仔飽滿又大顆。

想吃蝦想吃魚通通有，到底要怎麼一個人吃這麼多海鮮拉，哈哈！

看蚵仔真的是超級肥嫩的，右邊是菜盤中我很喜歡的手工丸子，裡面一顆是蝦丸，真的吃得到蝦子本人的那種，很好吃！

再來是「三層肉盤」，由上至下是嫩肩里肌牛、日本A5和牛、信功熟成豬，每一層的肉片油花看起來都好漂亮呀。

嫩肩里肌牛咬起來有嚼勁、QQ彈彈，美國prime牛本身的牛肉味就很香。

A5和牛的粉色肉質，光看就覺得太療癒了。

把日本A5和牛直接下牛奶鍋，只能說和牛的油脂香氣就是吃起來特別突出，香嫩到不行，肉質也好柔軟。

信功熟成豬是台灣近40年的肉品公司，信功出來的算是一種品質保證，藥檢零殘留，品管非常好，特別查了一下，還發現他有「肉品界台積電」的稱號，好像有點猛！結果咬起來果真是超級Q的口感帶脆口，口感很讚，覺得放牛奶鍋也好適合，不吃牛的肉片首選～。

另外在推薦幾盤不一樣的肉盤選擇，有美國Prime梅花牛、1983台灣黑豚。

「美國Prime梅花牛」，鮮紅的肉質，油花分布比較少一點，適合想吃牛肉又要兼顧減脂的人。

美國 Prime 口感不柴，但比較起來我會更喜歡嫩肩里肌牛的口感。

1983台灣黑豚切得很大片，一口咬下也是相當滿足的口感。

梅花豬肉盤則是點軟骨鍋附贈的，C/P 值很高！

手工魚餃、魚冊、蔥肉卷

接著是黛西也很推薦的必點項目，就是台南手工魚餃、魚冊跟蔥肉卷！其中魚冊可說是台南代表性美食之一，將魚泥作成薄片，鋪上豬肉餡捲起來，外表看起來像是古代書卷，所以才叫「魚"冊"」，很特別很好吃，想要吃鍋吃更豐富一點的，推薦可以點起來。

旅行狂愛吃筆記

開鍋火鍋 CAGUO 食材新鮮，湯頭有特色也好吃！用料實在，而且價格很合理，推薦給想要找安平火鍋的人來吃吃喔！

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