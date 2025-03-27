其實西莉亞每次出國時，最在乎的就是沒有網路可使用，畢竟身為自媒體能夠隨時分享旅行樂趣，也是最主要的目的之一。2025第一飛前往日本四國，西莉亞的WIFI網路分享器想當然爾，依舊選用最愛的JetFi Mobile 桔豐科技 畢竟桔豐科技的網路品質穩定，使用上都相當滿意，讓異國的我隨時都有網路使用，安全感爆表！

不得不提JetFi Mobile 桔豐科技的便利性，因為台中直飛高松航班關係，西莉亞使用郵寄到府服務，但其實桔豐取還櫃台超多，這一點對於航班時間不同，可是相當便利，大家也可以前往官網參考看看！

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

官方網站 ｜ FB臉書粉專 ｜ Instagram

24小時Line客服 @kin8201u

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

優點一 ：JetFi的WIFI網路分享器領取設備取還櫃台據點多，這一點也是相當重要，JetFi擁有的取還櫃台包括桃園機場一、二航廈、高雄小港機場、JetFi台北門市，另外台北、新竹、台中及台南的「咖啡。候機室」均可以取還WIFI網路分享器，真的是設備取還櫃台據點多，就讓消費者租借相當便利。 JetFimobile桔豐科技 全台領還WiFi機據點

優點二 ：JetFi的WIFI網路分享器電信自動切換，不似以往租借網路分享器僅限於某電信業者，使用上無需插卡換卡，抵達當地只要開機連結輸入密碼即可上網，這讓西莉亞想起有一次前往澳門旅行，剛下飛機想說將網卡裝好準備上網，結果根本還沒裝好，網卡就淘氣地掉到地上不見惹，這讓我才開始旅行心情就相當不美麗.(笑)

目前JetFi的WIFI網路分享器涵蓋國家，超過136國並持續新增中。JetFi還有一項貼心服務，那就是 24小時Line客服 @kin8201u ，朋友曾遇過租借某家網路分享器，結果到了國外發現分享器無法使用，當下因為聯繫不上客服簡直欲哭無淚，JetFi團隊擁有 2 4小時Line客服 @kin8201u ，即使國外有時差，使用上有問題都可以隨時詢問客服人員，西莉亞相當讚賞這一項貼心服務。

另外JetFi的WIFI網路分享器雙機合一省空間，可同時當行動電源使用，並可撥打日本市話及手機，最後就是普羅大眾最在乎的租借一台可多人使用，相對比較上網費用節省許多。

(圖片取材至官網)

(圖片取材至官網)

▼JetFi的WIFI網路分享器，體積大小就如同西莉亞拿在手上一般，我在日本旅行時，晚上回到旅館就將分享器取出充飽電，隔天直接放進隨身包包帶出門，大家無須擔心WIFI網路分享器占空間，其實大小如同行動電源般，相當方便使用。

▼既然提到WIFI機的競爭優勢，剛好順道提一下上次公司舉辦的大阪京都員工旅遊，話說那一天抵達機場，西莉亞趕緊前往第一航廈出境大廳台灣之星6號櫃台領取分享器，回到集合地點之後，居然看到旅行社領隊正在分發JetFi的WIFI網路分享器給同事，喔，那是因為五福旅行社有其中有兩人一台網路分享器優惠方案。

重點是沒想到五福旅行社也是跟JetFi Mobile桔豐科技合作耶，後來西莉亞請教領隊，五福怎麼會想跟JetFi合作呢？領隊說到其實五福與JetFi合作相當多年，JetFi Mobile桔豐科技在業界佔領七成市場，服務優質且有競爭力，所以五福才持續與JetFi合作此項業務。

(圖片取材至官網)

▼接著就來分享領取JetFi Mobile桔豐科技WIFI網路分享器，另外提到JetFi超貼心，出發前會先發送一則簡訊給您，告知預訂分享器相關訊息，只要來到設備領取櫃台，秀出手機上面的簡訊即可以領取分享器，整個領取過程相當便利。

對於西莉亞來說，選擇JetFi絕對會是正確的選擇，八天之後再回到原地點歸還設備即可。總歸這一趟旅行能夠隨時上網網速流量不間斷，西莉亞相當滿意JetFi的服務。

▼不得不提JetFi Mobile 桔豐科技的便利性，因為這一趟是從台中飛高松的航班關係，西莉亞使用郵寄到府服務，但其實桔豐取還櫃台超多，這一點對於航班時間不同，可是相當便利，大家也可以前往官網參考看看！

▼桔豐科技WIFI網路分享器包含網路分享器*1、充電頭*1以及充電線*1，屆時使用完畢一併歸還即可。

▼接著就讓西莉亞分享這一趟日本京阪旅行的景點分享，感謝這次選擇JetFi Mobile 桔豐科技WIFI網路分享器陪我一起旅行，讓我隨時隨地都能輕鬆上網，也真心推薦給您們喔。

好囉，JetFi Mobile 桔豐科技網路分享器使用心得也即將來到尾聲，您們要是有出國的計畫，西莉亞極力推薦JetFi Mobile 桔豐科技，不論是價格實惠、客戶服務完善、設備取還據點多，絕對會成為您們每一趟出國的最佳夥伴！

｜JetFi Mobile 桔豐科技。WIFI網路分享器｜

官方網站 ｜ FB臉書粉專 ｜ Instagram

24小時Line客服 @kin8201u

注意事項:

1. 門市自取或機場取機：取機前一天傳送QR code取機憑證

2. 取機請出示訂單QR-Code【手機簡訊】以利工作人員核對

3. JetFi線上客服LINE@專屬ID : @jetfimobile, 若行程有變更無法取貨請及早聯繫客服人員

4. 歸還時，將機器交付櫃台人員或是宅配寄回即可

5. 宅配：出發前兩天傳送出貨簡訊提醒(出貨時會以Email通知客戶)

宅配最晚會在出發日前一天送達指定地址

文章標籤