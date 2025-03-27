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【台中日本料理 】小鮨事日式料理--以日本職人精神匠心手作，用料豪華，道道用心的旨味料理，絕對是不容錯過的第二市場周邊美食。

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2025-03-27 15:39:00 文字：elephant
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【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

台中第二市場及其周邊是美食雲集的聖地，吸引無數老饕專程前來朝聖。就在著名的越南麵包店旁，藏著一家C/P 值超高的日本料理店--「小鮨事 日式料理」。厚切的鮮美刺身、巨無霸尺寸的壽司，以及料多味美的丼飯，每一道都讓人驚艷不已！不敢吃生食的朋友也不用擔心，店內還有品項豐富的烤物、吸物，以及十餘種熟食丼飯，選擇多元、風味出眾，絕對能讓你一試成主顧！

 

「小鮨事 日式料理」位於台中第二市場斜對面，台灣大道一段上，外縣市朋友從台中火車站步行過來，約 12 分鐘即可抵達；也可選擇公車，搭至「第二市場站」即可抵達。若是開車，可將車輛停放在吉祥街上的「大誠立體停車場」，再步行約 6 分鐘即可，交通相當方便。

 

💥💥💥影音版食記：
📌IG：https://www.instagram.com/p/DHlRgnpTAJP/
📌TIKTOK：https://www.tiktok.com/@tenshain0517/video/7485352662368668983

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

古意盎然的磚造老宅，搭配弧度優美的拱門，第一眼就讓人留下深刻印象。店面設計融入日式料理常見的木構元素，門沿上掛著一排小幅店招布簾，散發出低調卻富有質感的氛圍，讓人未進門便已感受到濃厚的和風韻味。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

店門外提供豐富的資訊，讓顧客在進店前就能充分了解餐點內容與價格。大型 LED 螢幕循環播放誘人的餐點畫面，引人食指大動；還有完整菜單，所有餐點的品項與價格一目了然，讓顧客能提前評估預算，避免進店後才發現價格不符合預期的尷尬情況。透明化的資訊超貼心，讓人用起餐來更安心、自在！
 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

每日限定餐點都是隱藏版美味，這些料理不會出現在菜單上，而是根據當天最新鮮的食材特別製作，讓饕客們能品嘗到「尚青」的旬味。想要嚐鮮的朋友，進門前記得先看一眼店外的公告，說不定就有你最愛的限定美食哦！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

平日午間定食堪稱小資族的福音，190 元起就能享用一份豐盛的套餐，C/P 值爆表！套餐內容超豐富，有主食、味噌湯、洋蔥沙拉、蘆筍手捲，這樣的份量與品質，難怪會成為附近上班族的午餐首選。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

走進店內，長長的吧台座位區映入眼簾，用餐台面一塵不染，展現出店家對衛生與細節的用心。吧台後方是開放式料理台與燒烤爐，同樣維持得乾淨整潔，完全聞不到魚腥味或油煙味，用餐環境令人安心。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

吧台上的冷藏櫃內，井然有序的擺放著當日最新鮮的魚料，在低溫保鮮下，等待化身為饕客們的座上佳餚。每一道料理，皆為現點現作，確保食材的新鮮度，讓每位顧客都能品嚐到最鮮美的風味。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

用餐區最吸睛的視覺焦點，莫過於以日式燈籠組成的「網美屏風」，堪稱店內最具特色的打卡端景。牆上一句「我放感情，你好好吃飯」，更是鮮活地展現了師傅的職人精神，讓人不禁對即將品嚐的料理更加期待。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

在吧台與第二用餐區交界處的置物架上，整齊擺放著餐具、調味料、檸檬水、紙巾等用品，方便顧客自行取用。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

服務生不知是有意還是無意，特地安排「吃貨」圖像旁的座位給我們，我和老婆會心一笑，為這場美食饗宴平添一絲趣味性。

 

😍優惠活動

桌上立牌上的優惠活動，更是讓人忍不住心動：

1️⃣會員禮：新加入店家 LINE 會員，即可免費獲得 1 點，爾後單筆消費滿 500 元累積 1 點，累積足夠點數，就能兌換餐點，最終大獎是「盛鮨事生魚片」，對於生魚片愛好者來說，絕對是最吸引人的獎勵！

2️⃣打卡禮：用餐後在任何社群平台發布餐點打卡照，即可獲得 一杯特調醋飲，而且每支手機都可領一杯，這樣的好康，當然不能錯過！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

😍消費方式

 

菜單有正反兩面，分成＂捲捲捲、生食、熟食、生魚片、單點壽司、沙拉、單品、手捲＂等八大系列，以及酒水吸物

主菜可加價升級為套餐 ( 加點套餐享飲料折抵 10 元優惠，酒水除外)
✅A 套餐 ( +59 元) ：生菜/洋蔥沙拉+味噌湯+ 45 元手捲 ( 超過可補差價 )
✅B 套餐 ( +99 元) ：生菜/洋蔥沙拉+海鮮茶碗蒸+鮮魚味噌湯 ( 升級花蛤/紅蝦+33 )

✅每人低消一份主餐或等值餐點 ( 不包含酒水 ) 。
✅121-150 公分兒童，低消 $150 元；120 公分以下兒童免低消。
✅用餐時間為入座後 90 分鐘。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

有時候，單靠文字很難理解菜色，店家顯然深諳顧客心理，特地製作了一本精美的圖文菜單，讓人一目了然，不再需要憑空想像。每一道料理都拍得栩栩如生，展現食材的鮮美色澤與精緻擺盤，讓人光是翻閱就已經垂涎三尺。

 

其中，最讓我驚豔的莫過於超浮誇的客製化生魚片蛋糕！層層堆疊的生魚片，宛如一座小山，奢華程度讓人嘆為觀止。這已經不僅是一道美食，更像是一件精緻的藝術品，無論視覺還是味覺，都令人期待萬分！不過要特別提醒，生魚片蛋糕是完全客製化的，每一份都使用當日最新鮮的魚料精心製作，因此數量有限，無法即點即上，想要給自己或熱愛生魚片的朋友一個永生難忘的慶生會，記得提早預約哦！

 

😍餐點介紹

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

我們難得來台中，當然要好好享受超值美食，看著精美的圖文菜單，不知不覺就點了一大桌，包括七味鮭魚哈那捲鰻玉四次方壽司兩個主餐，再分別加 99 元升級 B 套餐。此外，加點了一份盛鮨事生魚片焗烤天使紅蝦。這一餐，無論是視覺、味覺還是嗅覺，都將是頂級的享受！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅B 套餐--沙拉

B 套餐的沙拉有兩種選擇：生菜沙拉或洋蔥沙拉，我們兩種各點一份。

 

生菜沙拉的內容豐富，包括美生菜、洋蔥、玉米筍、蟹味棒，淋上酸甜開胃的和風醬，最後再點綴一撮柴魚片，讓風味更有層次。新鮮爽脆的生菜，搭配微酸微甜的醬汁，每一口都清爽無比，是完美的開胃前菜。洋蔥沙拉則相對簡單，帶點嗆辣感的特性，能有效清除口中殘留的味道，讓味蕾重置，以便迎接下一道美食，不管是單吃還是搭配其他料理都適合。
 

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅B 套餐--海鮮茶碗蒸

茶碗蒸是日本料理中的經典吸物，以細緻無毛孔的綿密口感深受喜愛，無論男女老少都喜歡。一般的茶碗蒸多以雞肉為主料，但這碗茶碗蒸別具特色，主打海鮮風味，除了表面可見的壽司用料等級蟹味棒、魚片、花椰菜之外，在柔滑的蒸蛋之下，還藏著鮮蝦、蛤蜊、香菇等豐富配料，每一口都鮮甜滑順，口感層次分明，讓人意猶未盡！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅B 套餐--鮮魚味噌湯

相比台式味噌湯的偏甜風味，我更偏愛日式味噌湯的清爽淡雅。這碗味噌湯以昆布高湯為基底，加入當日最新鮮的魚料與魚卵，鮮美醇厚，韻味悠長。日本料理以生食為主，餐前先來一碗溫熱的味噌湯，暖心又暖胃。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅七味鮭魚哈那捲--NT$ 428

Hana捲（はな巻き，Hana Maki）中的「Hana（はな）」在日文中意為「花」，Hana捲就是捲成類似花朵造型的壽司，也就是我們較常聽到的「花壽司」。這款「七味鮭魚哈那捲」是花壽司的豪華版，從花壽司的基底升級，先鋪上一大片新鮮鮭魚，輕微炙燒後，再加上七種奢華配料：明太子、起士、松露、焦糖、鮭魚卵、檸檬魚子、蟹膏，每一口都有不同層次的風味，絕對會讓你驚艷不已。這道 Hana 捲不只美味，而且色彩繽紛，是一道味覺和視覺的雙重饗宴，非點不可！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

七味鮭魚哈那捲每一種口味拆開來，都是巨無霸等級的壽司，三倍於一般壽司的份量，根本就是壽司界的「重量級選手」。酸得恰到好處的醋飯，包裹著爽脆小黃瓜、滑嫩玉子燒、鮮甜蟹味棒，再加上厚切炙燒鮭魚與香濃蟹膏，醋飯上還藏著一片起士來增添層次感，這搭配簡直無懈可擊。我一口塞不下，只能分三口細細品味，每一口都是極致的享受。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

鮭魚油脂豐富，要解決吃多易膩的問題，變換口味來維持味覺的新鮮感，是一種很聰明的作法。「七味鮭魚哈那捲」的第二味，以口感豐富，層次分明的魚子醬來搭配炙燒鮭魚。這樣的搭配真的很巧妙，鮭魚油脂濃郁，而魚子醬的鮮味與微微的鹹度，不僅能平衡這種濃厚感，還能增加口感層次。當魚卵在嘴裡輕輕爆開，鮮味四溢的瞬間，和炙燒鮭魚的軟嫩交織，堪稱味覺的極致享受。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

「七味鮭魚哈那捲」每一種口味各具風味，不過若論賣相之豪奢，應該以這款為最！

 

晶瑩剔透的鮭魚卵本來就是頂級壽司的點睛之筆，濃縮大海鮮味的爆漿滋味，每一口都帶來極致的鮮美；金箔更是畫龍點睛，讓這道壽司不只美味，還充滿儀式感。鮭魚的油脂溫潤綿密，搭配鮭魚卵的爆汁口感，層次感太棒了，每一口都是海味的極致演出，這樣的組合，讓人忍不住想一吃再吃！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

「小鰭事 日式料理」菜色很多，所以不是大人限定，闔家一起來大啖美食也很適合，若是有小朋友隨行，那這款焦糖鮭魚可以試試。把法式焦糖布蕾的概念運用到壽司上，炙燒鮭魚本身的油脂豐厚，搭配薄脆的焦糖，一入口先是脆甜的焦糖風味，融化後與鮭魚的鹹香交融，鹹甜的組合很有層次，連不敢吃生魚片的朋友也會愛上。
 

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

松露是非常珍貴的食材，在喜歡它特殊風味的饕客心目中，絕對是無法抗拒的人間美味。濃郁無比的香氣，正好能補足鮭魚本身稍嫌薄弱的香氣，讓這款奢華的鮭魚哈那捲，成為色香味俱全的珍饈。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

松露的香氣並非人人愛，但是不喜歡起士的人應該不多，尤其是經過炙燒之後的香氣，更是凡人無法擋。不要忘記鮭魚和下面的壽司之間，還藏著一片起士，上下夾攻之下，香氣之濃可想而知。炙燒過的起士和鮭魚口感超速配，鮮嫩的鮭魚加上香濃的融化起士，濃郁的奶香和海鮮的鮮甜融合在一起，大口咬下，鹹、甜、香、鮮，一次滿足，根本是起士控的天堂啊！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

炙燒明太子鮭魚那層厚厚的明太子醬，經過炙燒後焦香撲鼻，鹹香濃郁，每一口都伴隨明太子在口中「嗶嗶啵啵」的微妙顆粒感，搭配上油脂豐富、軟嫩鮮甜的炙燒鮭魚，無疑是雙重享受。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅鰻玉四次方壽司--NT$368

吃過鰻魚壽司，卻沒吃過這麼誇張的鰻魚壽司！每一個的分量足有一般鰻魚壽司的 4 倍大，我猜這應該就是「四次方」名稱的由來吧？重點是不只個頭大，用料更是毫不手軟，烤得焦香撲鼻的鰻魚，上面鋪上鮭魚卵、食用金箔，下墊厚厚的玉子燒，就連醋飯的每粒飯間，都是密密麻麻，數也數不清的蝦卵，這麼狂的鰻魚壽司根本是聞所未聞，真的讓我大開眼界！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

烤得焦香四溢的鰻魚，油脂豐厚，刷上特製蒲燒醬，鹹甜交織，香氣撲鼻。晶瑩剔透的鮭魚卵，咬下瞬間爆出濃郁鮮味，幸福感滿點；金光閃閃的食用金箔，直接讓鰻魚壽司升級成頂級奢華料理。厚厚的玉子燒，口感柔嫩微甜，完美平衡蒲燒醬的鹹香，讓味道更有層次。醋飯裡塞滿的蝦卵，Q 彈的顆粒感，每一次咀嚼都炸出極致的海味享受。如果說鮭魚卵是光彩奪目的大煙花，蝦卵就是以量取勝的小煙火，此起彼落的在口中綻放。這款由鰻魚、玉子燒、鮭魚卵、蝦卵、金箔、醋飯並同演出的壽司，絕對是令人難忘的味覺饗宴！

 

「鰻玉四次方壽司」還有一個特別加分的特點值得一提：烤鰻魚的美味很誘人，但是稍多的魚刺卻讓許多人裹足不前，「小鰭事 日式料理」的師傅展現細膩的職人精神，在鰻魚料理之前，不辭繁瑣的手工去刺，怕刺的朋友終於可以放心大口享受美味的鰻魚料理了！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅焗烤天使紅蝦--NT$358

天使紅蝦本身就已經夠美味了，再加上邪惡的起司，這道組合真的讓愛蝦人士無法抗拒。經過高溫烘烤的蝦殼香氣，和起司的濃醇風味融合在一起，一上桌就給我們嗅覺和視覺的雙重享受。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

經過烘烤的天使紅蝦，鮮甜味完全釋放出來，肉質也變得緊實且有嚼勁，搭配起司的濃郁奶香和牽絲口感，鹹香滑順中帶著鮮甜，吃起來完全不膩，讓我忍不住一隻接一隻。
 

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

✅盛鮨事生魚片--NT$798

這艘滿載頂級海味的木船，彷彿剛從大海滿載漁獲歸來，干貝、海鱺、尼信、鮪魚、鮭魚肚、天使紅蝦、鮭魚卵，七種海鮮堆疊如山，視覺衝擊力十足。這是一道生魚片控絕不可錯過的絕品海味，一上桌就令人驚呼連連！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

干貝新鮮與否，決定了一入口的感受；干貝的尺寸大小，則決定價錢。這個既大且厚的生食級干貝，柔滑細緻，沒有絲毫纖維感，幾乎不需要咀嚼，牙齒輕輕一壓，就慢慢化開，豐富的鮮甜帶點奶香在口中漫延開來，留下極致鮮甜的尾韻。利用檸檬的酸度來激發干貝的鮮甜是神來之筆，接著魚子醬的濃郁鹹鮮襲來，與干貝的奶香融合在一起，有錦上添花的效果，讓整體風味變得更加立體。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

海鱺結實彈牙，鮮甜細緻，帶有些微的脆口感，但仍保有魚肉的嫩度。厚切的海鱺刺身，咬下去時能感受到清爽的彈性，與旗魚口感類似，但更緊實一些，蘸點醬油或搭配芥末都很對味。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

一般常見的鯡魚尼信，是鯡魚和柳葉魚卵的組合，但是這個尼信別出心裁，用蟹肉棒搭配柳葉魚卵，創造出絕佳的新風味！

 

蟹肉棒質地細膩柔順，絲絲分明，帶有淡淡的甜味；柳葉魚卵爆口感十足，一咬下去，滿滿的魚卵在嘴裡炸開，帶來濃郁的海洋鮮味。兩者在口中融合，產生鹹甜交織的鮮味變化，讓整體風味更加協調。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

鮪魚刺身是生魚片的經典，脂肪含量較少，肉質綿密細緻，觸感柔軟，完全沒有難咬的筋膜，輕輕一咬，就能感受到魚肉的纖維細緻，清爽甘甜的海洋風味，令人回味無窮！

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

鮭魚肚是鮭魚最好吃的部位，因為油脂含量極高，擁有「入口即化」的夢幻口感。放入口中還沒來得及咀嚼，魚肉就已經開始融化，濃郁的甜味立刻在口中擴散，帶來極致的滑順感。

 

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

 

生食的天使紅蝦能夠品嚐到蝦本身的鮮甜味，帶有海洋的清爽氣息，肉質柔軟、Q 彈，帶有自然的黏滑感，入口即化。搭配醬油、芥末或金桔汁，口感更加清爽。若是和有著海洋自然鹹味的鮭魚卵一起入口，鮮度更是爆表，令人欲罷不能！

 

✏️ 用餐心得：

這家隱藏在台中第二市場附近的「小鮨事 日式料理」，無論是高C/P值的丼飯、壽司，還是每日限定的隱藏版美味，都讓人一試成主顧！特別是豪華系的七味鮭魚哈那捲、浮誇系的客製生魚片蛋糕，以及四倍份量的鰻玉四次方壽司，每一道都讓人驚豔不已。加上貼心的服務、透明的消費資訊、乾淨整潔的用餐環境，以及方便的交通位置，讓這裡成為日料愛好者的必訪之地。來台中想吃高品質又實惠的日式料理？「小鮨事」絕對是你不容錯過的首選！

 

🎀小鮨事日式料理🎀
🏠店址：台中市中區台灣大道一段320號(近第二市場旁)
☎️訂位電話：04-2225-0589
🕐營業時間：11:30～14:30（14:00最後收客）； 16:30～20:30（20:00最後收客）
👉FB官網：https://www.facebook.com/unagi20240101/

 

《註》以下是完整的精美菜單，僅供參考，價格品項如有更動，以現場提供為準。

【台中日本料理 】小鮨事日式料理

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小鮨事

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美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
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