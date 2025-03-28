最近因為Netflix電視劇《難哄》男主角色給女主角的「難哄蛋糕」，在社群上爆紅，許多甜點店都推出類似款，沒想到在新北蘆洲「謙謙手感烘焙」竟然也買得到，他們也跟上了這波難哄蛋糕的熱潮，推出了限量的預訂版，聽說裡面滿滿的內餡搭配鬆軟的蛋糕體，真的是超級可以的啦！（想買的話一定要記得先預訂喔！）

這次我買到的難哄蛋糕，就是在謙謙手感烘焙，他們的位置在新北蘆洲三民高中捷運站1號出口對面，店面看起來雖然是很簡單的那種，不過他們平常可是主打各式各樣的菠蘿麵包、蛋糕吐司、還有包餡的歐式麵包等等烘焙點心，這次他們也搭上了《難哄》這部劇的熱潮，推出了預訂限定的「難哄蛋糕」。

來看看這個可愛到爆表的「難哄蛋糕」！上面還裝飾著像草莓帽子一樣的草莓，還有一個可愛的笑臉，真的是收服了一大堆少女心， 謙謙手感烘焙的難哄蛋糕有四種夾層口味可以選耶，像是芋頭、新鮮草莓、草莓果醬、藍莓果醬，我們當然是選了新鮮草莓的口味囉。

上面那個美美的版本是朋友事先預訂的，結果我後來臨時才想說要加訂，沒想到老闆竟然願意在一、兩個小時內就幫我現做一顆！ 不過因為是趕工的關係，我這顆做出來的外表就稍微「醜得可愛」一點，跟我朋友提前預訂的標準版一比，就覺得我的這顆特別有個性（笑）。

謙謙手感烘焙的難哄蛋糕吃起來口感超軟綿，鮮奶油也不會太甜膩，裡面的內餡是滿滿的布丁跟新鮮草莓夾層，吃起來又濕潤又香濃，讓人忍不住一口接一口， 我這顆「醜得可愛版」表面看起來雖然有點坑坑疤疤的，但這不是因為老闆手藝不好喔，是因為老闆特別加入了天然的草莓果醬！ 這樣一來，鮮奶油的口感變得更豐富了，不只有滑順的奶香味，還多了一絲酸甜的果香，吃起來更有層次感。

雖然我這次的主要目標是難哄蛋糕，不過都來到謙謙手感烘焙了，看到一堆我愛的麵包品項根本就無法抗拒， 最後我就選了比較特別的包餡歐式麵包，沒想到他們的芋泥口味跟我之前吃過的愛店很像，都是吃得到芋頭顆粒、而且是很天然的香濃風味，而且因為裡面還加了一點鹹蛋黃，所以吃起來不會太甜膩，我個人覺得他們的歐式麵包做得真的很不錯，口感帶有彈性、吃起來很清爽好吃。

我還買到他們當天剛出爐的巧克力蛋糕吐司，聽說這個做法比較費時間，這樣就可以一次享受到兩種不同的口感跟風味，謙謙手感烘焙的這款巧克力蛋糕吐司吃起來不會太甜，是帶有一點微苦的巧克力風味，吐司的彈性超迷人，而且不像有些店家的吃起來會感覺很油，他們家的真的是好吃又不膩口喔！

謙謙手感烘焙｜地址、電話、營業時間

謙謙手感烘焙官方粉絲團

地址：新北市蘆洲區復興路52號（三民高中捷運站1號出口對面）

電話：0989-689875

營業時間：星期日至四 07:00～20:00（星期五、六公休）

謙謙手感烘焙難哄蛋糕預訂

如果想買難哄蛋糕的話，可以直接打電話跟老闆訂購就可以了。也可以看一下他們的粉絲團公休日，然後預約取貨時間，直接跟老闆確認詢問就好囉！ 六吋的難哄蛋糕價錢是900元，口味有芋頭、草莓、草莓果醬和藍莓果醬可以選擇喔。