今天要從函館離開搭乘JR特急北斗號前進洞爺!

車子的配色是強眼的紫黃白搭配

座椅則是好友最愛的紫色

車廂裡則很像我們的自強號

只是速度上更快

車廂內也相對乾淨

從函館到洞爺車程約2小時

到達洞爺，我們要去我們今晚入住的飯店洞爺湖乃之風

交通方式也很簡單

出車站前的公車站牌

搭乘道南バス(道南公車)就可以直達囉!

JR和巴士都有做好時間搭配，不用太擔心

而且司機都很親切和熱情喔!

車程約20~30分鐘

即可直達洞爺湖溫泉區

乃之風度假酒店(乃の風リゾート)

洞爺湖我最想入住的酒店

今天終於入住

在門口就有人會迎接你幫你核對你是否為今日入住的旅客？

幫你拿行李、帶領你到大廳辦理住房手續

五星飯店從入口玄關就是展現出不同氣勢

辦理入住的人不少

我們先被安排在大廳休息

還會送上迎賓飲料、餅乾，倍受尊榮喔!

之後再慢慢的辦理入住手續

大廳還有這一組音響

特地安排兩組豪華沙發

許多人就真的坐在這裡聽音樂、發懶

這就是渡假該有的樣子

辦理入住的時候會有入住需知

很貼心~有中文版

簡單的樓層簡介

讓你在最短的時間內了解飯店

乃之風最出色的就是這一片視野無死角落地窗

渡假最好的方式就是放空、慢活

這裡還有一個酒吧

時間夠~

坐在這裡喝杯小酒、飲料

坐在這裡整個人就會無限放空

伸個懶腰~~~舒服!

乃之風度假酒店(乃の風リゾート)的販賣部也比一般的溫泉飯店來的大

不但有賣一些當地的名產

一個拐角還連接了一間咖啡廳

真的是走進飯店~就可以好好休息不用出門啦!

真的不夠買~飯店對面就有一家「黑白」7-11

這樣一來~有沒有比較放心呢？

拿到房卡準備前進房間囉!

飯店提供3台電梯

梯間寬敞無比

房間外的走廊乾淨

這是基本的

很難想像~在房間外的走廊

還有休息區提供休息

另提供電子煙的地方(紙煙另有其它地方喔!)

スパリゾート館的特別和洋室

68平方公尺約20坪大空間的房間

房間一分為三

玄關入口處的右手邊有一間洋室房

這間可以睡兩個人

中間則是浴室、洗手間

備品部份非常的齊全，但可以感覺得出來有年紀了

浴缸很乾淨但年資更老!

沒有乾溼分離...

但因為我們都去露天溫泉洗澡泡湯

所以對我們而言影響很小~

廁所是獨立一間

越來越喜歡日本的這種設計，方便!

左邊還是有一間榻榻米室和一個小客室

一個落地窗陽台

這是這間房間最大的亮點!

這裡還有一個小吧檯

有茶包、咖啡、咖啡機、熱水壺、電磁爐

櫃子底下各式各樣的杯子、茶壺都一應俱全

桌上放著小名產

先讓你試吃，喜歡請到名產販賣店自行購買喔!

房間的落地陽台就可以180度把洞爺湖一覽無遺

晚上要看煙火的時候不用去人擠人、不用去特意去佔位子

只要打開陽台我們就可以輕輕鬆鬆欣賞囉!

心曠神怡~說的就是這樣吧!

景色雖讓人覺得愉悅

但你們在我左右才是最美的風景、最好的幸福!

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話：+81 0570-026571 （服務時間10:00～17:00）

官網：乃の風リゾート

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