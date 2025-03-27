九州大分可以玩什麼？

這也是我每次在公司服務客人時，會被問到的問題，九州大分最知名的景點就是 由布院湯之坪街道、別府地獄溫泉，而如果有帶小孩的話，像是九州自然動物園AFRICAN SAFARI、三麗鷗樂園，喜歡自然景觀的九重夢大吊橋、櫻瀑布，都非常知名，我分別在不同季節前往了由布院（湯布院）與別府地獄溫泉，感受了不同季節所帶來的不同美景，本篇文章會介紹 由布院商店街與別府地獄溫泉，怎麼玩交通要怎麼安排，可以吃什麼美食為主。

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這次再次搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan 前往宮崎，而且是直飛喔！有夠方便的，之前就搭過幾次，台灣虎航 Tigerair Taiwan 在這幾年不斷開新航線，讓旅客多了更彈性的選擇，日本目前有20個不同航點進出更加自由，且台灣虎航 Tigerair Taiwan 還會跟台灣在地品牌聯名推出機上餐食，你有在飛機上吃過鹹酥雞嗎？我這次就有吃到，真的非常讚耶！

報到航廈與櫃檯： 桃園國際機場 第一航廈『Terminal one of Taoyuan International Airport』七號櫃檯『現暫時改在三號櫃檯』，並請於飛機起飛前3小時開始辦理登機/行李托運手續。 行李托運/手提行李： 行李托運基本20公斤，可於官網加購行李公斤數，手提行李則是限重10公斤，一人限兩件『後背包，斜背包都算是』現場有提供隨身行李測量框供旅客使用。

每週二會從 台北 (桃園機場)出發，直達宮崎，回程也是一樣週二再從宮崎飛回桃園機場。

班機時間：

台北 (桃園機場) 06:30－宮崎 09:25，宮崎 10:10－台北 (桃園機場) 12:00

航班資訊皆以台灣虎航 Tigerair Taiwan官網為主

大家下飛機時，一定會想趕快拿到行李離開機場吧，台灣虎航 Tigerair Taiwan推出了優先行李服務，只要在購票時加購200元，下機時可以不限件數優先拿取行李喔。

台灣虎航 Tigerair Taiwan網路自助報到服務：

基本上每家航空在飛機起飛前1小時到48小時都可以事先辦理網路自助報到，不想被滿滿等候人潮拖延時間，建議大家可以先網路報導，到機場只要托運行李就好喔，沒有行李要托運可以更快出境！

台灣虎航 Tigerair Taiwan 是台灣國內首家低成本航空，主打以經濟優惠價格提供旅客們新型態的旅遊方式，2013年12月華航集團邁入第55年同時，正式宣布進軍低成本航空服務並於2021年購回『Tigerair』的品牌所有權,成為全球唯一使用『Tigerair』品牌的航空公司，在2023年2月獲證卷交易所核准成為創新板第一家掛牌的航空公司。

台灣虎航 Tigerair Taiwan座位介紹：

上面剛提到台灣虎航 Tigerair Taiwan有分三種座位。

1-虎舒適tigercomfort，在機艙內前面第1排『真的可以把腿伸長的空間，另外在後方第12、13排 也是虎舒適位置，但12、13排為安全走道』 官網價＄650/ 客服＄750/ 櫃台＄750

2-虎快客 tigerquicker 第2-4排 『想快速下飛機就選這個』 官網價＄350/ 客服＄400/ 櫃台＄400

3-虎厝邊 tigerbuddy 第5-11排／14排－30排『要跟家人朋友坐在一起或著你喜歡靠窗靠走道，都必須先預選標準座位』 官網價＄190/ 客服＄240/ 櫃台＄240『以上 台幣』

台灣虎航 Tigerair Taiwan 飛機內部：

不小心成為前面幾位登機的旅客，迎接我的是 台灣虎航 Tigerair Taiwan Airbus A320機型，位置是採左三右三設計，椅子已經全部且更新且較以往硬挺，而椅子厚度也變薄，所以乘坐空間會來得比以往舒適，光是椅子不會軟趴趴的，就差很多。

在座椅前方，備有安全須知卡，還有台灣虎航的旅遊雜誌 tigetales ／菜單 tigerbites／機上免稅商品 tigershop，，大家可拿起來翻閱翻閱，上面設有冷氣孔與閱讀燈，可以依照自己需求使用。我搭乘的位置是虎舒適區，位在地12.13排也因為這裡是逃生出口，所以空服員會跟我們確認各項安全須知，以確保飛安。

位置真的大上許多且還可以翹二郎腿耶！位置斜前方還有usb充電孔座『行動電源需隨身攜帶，不得托運與放置置物櫃，飛行過程禁止使用行動電源』另外乘坐逃生出口位置的旅客，包包不能放在地上，都必須放在上方置物櫃。

台灣虎航 Tigerair Taiwan聯名餐點介紹：

坐飛機，一定要吃點什麼才安撫我怕坐飛機的緊張感，這次的餐點是台灣虎航 Tigerair Taiwan與米其林綠星推薦的 小小樹食聯名，且特別為短程航線與長程航線設計餐點，另外若需要其他機上餐點的旅客，也可以事先在台灣虎航 Tigerair Taiwan的官網先預訂起來，當天看了，除了聯名餐點外，還有懷舊控肉飯，虎將私房菜，鹹酥雞等，採前三天預訂，以網路預訂為優先順位給餐，若是在飛機上臨時想吃東西，也有泡麵或著當日供應的餐點，但我還是建議大家，台灣虎航 Tigerair Taiwan不是一般我們搭乘的傳統航空，票價有包含機上餐點， 行李公斤數等，想吃東西但又搭廉航，那就是現在網路上訂好餐，位置要坐的舒適，那就是多付一些些費用讓自己舒服，怕買太多伴手禮，行李過重，那也是一樣事先在官網加買行李，出國遊玩 開心自在舒服最重要。最讓我開心的是我終於實現坐在飛機上吃鹹酥雞的願望了，這是台灣虎航與大直台灣鹹酥雞總店合作的喔，一打開就是滿滿的中藥胡椒香，口感上當然不像現炸口感那樣，但對於可以在飛機上吃的台灣美食這一點，我覺得很棒！

到底是由布院還是湯布院，兩者都可以，我覺得是發音問題，以下都會稱由布院。

前往由布院的交通，大部分的遊客都是選擇搭乘九州觀光特色列車-由布院之森前往，但這班車實在太難訂了，所以還有另一輛-由布號 可以搭乘，我姐問我這兩台差並在哪，我只能說 就是一台紅色一台綠色？（被打），兩台我都搭過，由布院之森因為屬於觀光特色列車，加上車體是由設計師-水戶岡銳治先生打造，全車以森林般的綠色為主，內裝是木頭裝潢，聽說在陽光明媚的時候搭乘，可以看到整台列車發出光芒的畫面，非常漂亮，以上 我沒看到，因為天氣陰，然後車上有限定餐點與飲料伴手禮販售處，全車採指定席，所以基本上，你沒有事先預約，就不用想要搭乘了。

由布院之森 Yufuin no mori 怎麼預約：

要預約由布院之森Yufuin no mori，除了可以在九州JR官網上預約，也可以在博多車站或由布院站，別府站，大分站購買，但是當天非常難約到，尤其是從博多出發或別府出發的位子幾乎現場是約不到的，旺季更是難上加難，建議大家可以在出發到由布院、大分、別府旅遊時前一個月趕緊在官網預約就一定可以搭到。

JR九州鐵路官網：https://www.jrkyushu.co.jp/chinese/train/yufuin_no_mori.html

現場預約位置：

博多車站 JR西日本、JR九州售票處櫃檯或售票機。

可以使用JR九州鐵路周遊卷嗎？

可以的！

九州的D&S觀光列車多達10輛，我目前搭過 雙星4047、阿蘇男孩號、由布院之森，幾乎都是使用JR九州pass兌換，因為真的相當划算，不過JR九州鐵路周遊卷有分三種：

JR北九州鐵路周遊卷

JR南九州鐵路周遊卷

JR全九州鐵路周遊卷

以上天數有3、5、7天鐵路周遊卷選擇。

JR全日本鐵路周遊卷（7、14、21天，無法事先在JR九州鐵路官網預約）

我個人很建議如果大家來到九州，若沒有自駕的話，可以購買周遊卷，非常划算，新幹線動輒單趟也要5000日幣起，買一張鐵路周遊券真的賺到！

JR九州鐵路券官網：https://www.jrkyushu.co.jp/chinese/train/index.html

由布院之森線上購買流程：

請先註冊JR九州鐵道官網會員。

準備一張卡，線上購票一律以刷卡為主（實際測試過，visa、jcb、Mastercard 都可以，另外visa金融卡也可以，我就是用visa金融卡扣款）

訂好票後，電腦系統會寄送一封有訂單跟車票兌換碼的信件至妳留的e-mail信箱，請務必保留或者拍照，也可以列印出來。

兌換票卷請一定要攜帶當初刷卡結帳的信用卡作為證明，接續跟著機器流程進行就可以取票了，我實際操作，流程就是：點選中文–插入信用卡確認（不會扣款）–輸入確認碼–確認訂購內容–領票。 那如果擔心自己不會操作，就是帶著一樣的資料去JR人工窗口進行兌換實體票與乘車卷即可。

由布院之森車上限定餐點與周邊：

日本每一台觀光列車上基本都一定會有吧台，是可以在這裡買到該觀光列車限定的周邊與餐點，還有鐵路便當，然後非常非常夯！ 建議大家上車後約莫10-15分鐘就趕緊去吧台排隊購買，不然真的會等很久，由布院之森必買出來了滿滿周邊外，我個人非常推薦大家買由布院之森汽水跟起司蛋糕，非常好喝的！

由布院之森限定便當與預約：

我在確定訂到由布院之森後就馬上跟著訂購便當了，￼跟大家說，有些鐵路便當，若沒有事先預訂，現場是買不到的喔。

我總共買了三款特色便當：

大分和牛便當 3000日幣

由布院之森便當 1500日幣

由布院輪箱飯 1000日幣

然後預約流程跟訂購車票一樣，都採事先付款，只是一定要先訂到由布院之森的位置喔，因為領取便當的時候，除了要出示訂購的信件之外，服務人員會跟你確認你的位置後才會把便當給你。（若欲取消 請於前三天取消）

我個人最推薦大家買由布院之森便當就好，哈哈哈哈！三款便當都是冷便當，所以即使大分和牛很好吃，但因為是冷的，我吃的很不習慣，而由布院之森便當因為米飯會隨著四季更換加上配菜都是以清爽酸甜的味道呈現，所以相當下飯，味道調味的非常好，輪箱飯則是跟由布院之森便當雷同，他就是作為用來可愛拍照打卡的用處而已，不用特別買就是。

特急由布號：

我最常被問到由布院之森跟由布號差在哪？

差在由布號不是觀光列車還有停靠站會多一點而已，然後不管是由布院之森或由布號，這兩台車的的行駛路線是一樣的，票價方面也跟由布院之森差不多，另外由布院之森若沒有行駛的時候，要前往由布院，就會以這台由布號代替。

超夢幻甜點列車aru ressha 或る列車介紹：

日本真的超多觀光特色列車，這一台觀光特色列車真的是只要搭過一次，就會印象深刻，在九州有一台比照奢華觀光列車七星號打造的或る列車，是約在1906年，由當時的九州鐵道公司跟美國J.G. Brill Company訂製了一輛豪華 列車九州鉄道ブリル客車（Kyushu Railway Brill Train），但因為遇上後來日本鐵道國有化之後，這輛豪華列車理所當然被接收，但後期經營不善，便再也沒有機會服務大眾，而後來在已故的世界鐵道模型之神原信太郎先生與觀光列車大師水戶岡銳治以及原鐵道模型博物館副館長原健人氏的監督合力打造這輛百年夢幻豪華列車，目前每週六日及週一固定行駛於 博多-由布院，特色就是可以乘坐超奢華觀光列車在車上品嚐美味法式料理與九州各地酒造美酒、果汁、茶類，甚至連水都是有名的，單程要價7500台幣/人，但依然非常受到歡迎！

我們也有搭乘，我只能說 我下次要再搭乘，感受實在太棒了！

百年甜點列車 aru ressha 或る列車介紹：

官網：https://www.jrkyushu-aruressha.jp/en/

價位：單程 7500台幣/大人

行駛路線：博多出發&由布院出發（時間約莫3小時10分鐘）

行駛時期：每週六日與週一

Ps.九州鐵路pass周遊卷無法兌換

台灣哪裡可以訂：Klook獨家預訂

aru ressha 或る列車介紹：

aru ressha 或る列車整台車以金色、黑色為主要塗裝，車頭的唐草紋金屬裝飾表現了貴族氣息，我們當天是從由布院站搭乘回到博多站，不誇張因為這輛車真的太高級太貴氣，加上費用真的不便宜，當天要走進車廂內時，服務人員是鋪紅地毯讓我們走進去的，展現出高級奢華魅力，我們真的緊張到不行，哈哈哈哈！aru ressha 或る列車總共只有兩節車廂，在網路訂購好後，大約1-2天會收到確認信，位置上是由他們安排，如果你是三人以上，那會安排在一號車廂，我們只有兩個人，是被安排在二號車廂，兩節車廂都很豪華很美，但感覺不同。

一號車廂是比較開放的空間，走進去就先被彩繪玻璃門給吸引，整體色調以洋氣帶有溫和色調的日本復古風格感，一號車廂是以楓木打造空間，搭配絨布雕花椅，穹頂天花板是以浮雕金色幸運草為裝飾。

二號車廂完全又是另一種的風格，以深色系胡桃木為主要，搭配較隱私性較高的包廂座位採一對一對坐方式，且都有拉門可以拉起來，這比較適合情侶或是夫妻兩人為主的位置，也因為2號包廂的空間真的很隱密，所以我覺得更增添浪漫的氛圍。

aru ressha 或る列車周邊：

每一台觀光特色都一定會有專屬限定周邊，在aru ressha 或る列車當然也不例外，若有搭乘，大家可以買一些當作紀念品。

aru ressha 或る列車特色料理：

aru ressha 或る列車除了可以欣賞到日本對於觀光特色列車的設計理念與美感用心之外，車票有包含餐食酒水，重點酒水無限到停靠終點店為止，根本喝爆，哈哈哈！

而車上的精緻料理是來自已經連續5年獲得世界最佳50餐廳的東京法國餐廳 NARISAWA主廚成澤由浩親自設計製作，一點也不敷衍且盛裝料理的器皿也是選用九州地區各職人製作的，食材也是來自九州各地嚴選，每季的料理都會依照四季提供而有所不同，根本就是一場五感的體驗，邊品嚐料理美酒一邊欣賞窗外景色，簡直天堂！

當天真的光是品嚐九州各地區酒造出的各種酒，我們真的喝到非常開心！aru ressha 或る列車車上有酒精性飲料、果汁、茶、以及還有地區限定的溫泉水可以無限品嚐，另外酒精性飲料還可以選擇純酒、氣泡、冰塊等不同品嚐方式，整整三小時，喝到飽！

（未成年請勿飲酒）

aru ressha 或る列車中間會介紹窗外的風景與特色景點，中途也會停靠一站休息站，讓大家下車醒醒酒（笑）拍拍照透透氣，然後服務人員會再搖鈴請大家上車。

由布院介紹：

九州旅遊景點裡，由布院基本上都是大家的旅遊清單之一，有由布岳山麓且由布岳也有豊後富士之稱，這裡也是九州著名的溫泉小鎮，是全日本第二名溫泉地區，而來到由布院，大家可以住個兩天一夜，感受一下這裡的美食美景以及溫泉。從博多站出發約莫2小時10分鐘就能抵達這裡，雖不算近，但可以一邊逛商店一邊欣賞山景的商店街真的不多，由布院就是其中一個，遊客多但也因為一直會看到山巒美景，所以不覺得擁擠。

由布院車站免費溫泉足湯：

從由布院車站下車後，不要急著出站，這裡有一座免費的足湯，另一邊還有女性專用的足湯，不過這裡不提供毛巾，所以若有需要的遊客，請記得自備毛巾喔。

三月初的由布岳還有殘雪，本來要在二月前往河口湖看雪富士山，這次在三月看到豊後富士也算是有看到了。

這是六月初夏的由布院，景色又與冬天的由布院不同，更有夏日朝氣感。

搭乘馬車觀光由布院：

由布院商店街非常長，我覺得邊走邊逛真的蠻棒的，但如果想體驗一下不同的逛街方式，大家可以在車站著搭乘觀光辻馬車，會繞行由布院一圈喔。

怎麼搭乘：

想要搭乘觀光辻馬車，記得先到由布院旅客服務中心辦理搭乘 。

地址：〒879-5114 大分県由布市湯布院町川北5-6

起點就是由布院站，繞行一圈時間約莫50分鐘，除了會經過熱門景點外，一般遊客較少經過的地區，搭乘觀光辻馬車也能看到。

由布院旅客服務中心：

從由布院站出來後往右邊看，會發現一棟獨風格的建築，那就是由布院旅客服務中心，預約觀光辻馬車就來這裡辦理即可，而這裡除了提供由布院地區資訊外，如果你有在由布院預訂飯店的話，可以事先把行李帶來這裡辦理行李運送服務，櫃檯人員會將你的行李送去下塌飯店，非常方便，而服務鐘響二樓也有設置休息空間及一些書籍，可以讓大家坐在二樓休息看看由布岳，偷偷說 景觀非常棒！

由布院站巴士站：

由布院跟別府都屬於大分縣，除了可以搭乘火車外，巴士也非常便利，由布院站高速巴士提供前往九州其他地區的服務，像是福岡機場、天神、博多車站、別府站等交通運輸，然後都可以攜帶大件行李。

湯之坪街道：

由布院車站出來後，就是一條筆直的商店街，其實不難，大家都是跟著人潮走，若真的不知道怎麼走，就導航金鱗湖或者湯之坪街道就可以，在這條商店街上至少百間大大小小商店，有伴手禮店，美食、冰淇淋店、還有各種讓人荷包變瘦但身心靈被滿足的商店，建議大家可以自備一些現金，有的店只收現金喔，而這裡逛起來感覺真的很舒服，你不會看到高樓大廈，只有綿延起伏的山巒跟舒服的空氣。

由布院 Floral Village 鄉村小鎮：

沿著湯之坪街道走會突然闖入宛如置身在阿爾卑斯山裏的小鄉鎮，這也是由布院人氣街道，這是以哈利波特裡的英國科茨沃爾德街景為主的商圈，裡面販售各種可愛療癒小物還有結合小型動物園，大家可以餵羊，餵天竺鼠還有貓頭鷹植物園，不過這裡很小，如果想拍到空景，你只能等傍晚人潮散去才有可能拍到，平時時間遊客很多。

由布院 Floral Village

交通方式：JR 由布院站徒步約15分鐘

官網： http://floral-village.com/

湯之坪街道上有許多商店，像是貓屋敷專門販售許多貓咪周邊，各種卡通人物只要是跟貓有關係，這裡都有。

地址：〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上1511-5

時間：09:00-17:00

犬屋敷，有貓就有狗，狗狗周邊超多，兩家店都剛好都在一起，喜歡各種貓貓狗狗周邊商品，可以來逛。

地址：〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上1511-4

時間：09:00-17:00

湯布院昭和館

在前往金鱗湖的路上，我們發現了這家店，一樓是商品跟日本柑仔店，充滿昭和時代的糖果店非常好買且好多我沒看過的小零食都有，二樓則是昭和食堂，可以吃到日本早期懷舊拉麵，另外這裡也是可以拍許多互動式昭和時代場景的地方，喜歡日本復古時期的你們，一定要來拍照！

COMICO ART MUSEUM YUFUIN 由布院美術館

來到由布院，我個人覺得一定要來這座可以接觸到藝術品的博物館，除了可以欣賞到許多藝術家們的作品外，整棟建築都有不同的特色，站在還可以看到不同角度的由布院景色。

奈良美智的作品 Your Dog

之前在青森縣立美術館看過，而這裡的由布院犬則是完全可以觸摸且背景就是由布岳，拍照起來非常好看。

館內也有草間彌生、村上隆兩位大師的作品，以及其他藝術家們的創作，都值得好好欣賞，且建築本身也是由知名的建築師隈研吾設計，十分具有話題性且時髦。

由布院有許多美食，吃都吃不完，我整理了一些我們蠻推薦的美食給大家參考。

由布Mabushi 心 站前分店

豐後牛三吃（豊後牛まぶし）

排隊人氣店，從車站出來就會看到，主打大分黑毛和牛、豐後牛，以及由布院米，我建議大家可以離峰時間去，完全不用排隊喔！

由布Mabushi 心 站前分店

地址：〒879-5114 大分県由布市湯布院町川北5-3

時間：10:30-20:30

官網： https://www.yufumabusisin.com/

（不想等的話，靠近金鱗湖那也有一間分店）

Yufufu Yufuin Ekimae

地址：2-1 Yufuincho Kawakita, Yufu, Oita 879-5114

時間：10:00-17:00

電話：+81977855839

官網： http://yufufu.com/

我心中認為來到由布院一定要吃的神級美味蛋糕捲！

來到由布院，大家一定會去買另一家知名S開頭的蛋糕捲，但我私心覺得這家蛋糕捲才是真的神級美味，獲得日本前三名的蛋糕捲，用料實在且鮮奶油餡超厚，味道極爲濃郁鬆軟，不管是蛋香跟奶油香都非常柔和順口，另外很推薦大家要喝看看由布院之森汽水，非常好喝，很像我們小時候喝的冰淇淋汽水。

不過這家店在網路上的評論很兩極，大多都是說老闆態度不好，不愛搭理，我自己買過幾次，我是覺得 他就是屬於那種不愛說話跟沒有表情的店家，店內也清楚標示請勿拍照，就正常購買即可，另外他們沒有內用位置，大家可以買完在外面吃。

鞠智 cucuchi

地址：3001-1 Yufuincho Kawakami, Yufu, Oita 879-5102

時間：10:00-17:00

電話：+81977854555

https://cucuchi.jp/ 官網：

鞠智 cucuchi是一家專門販售銅鑼燒跟果醬的店舖，不過他們除了有銅鑼燒之外，還有蕎麥麵店跟咖啡廳，外帶咖啡等，上面是冬季限定的草莓蒙布朗銅鑼燒，選用福岡甘王草莓製作，非常好吃，而不同季節則有不同的期間限定銅鑼燒。

由布院 花麴菊家

地址：1524-1 Yufuincho Kawakami, Yufu, Oita 879-5102

時間：10:00-17:00

電話：+81977282215

http://eshop.kikuya-oita.net/ 官網：

這家也是由布院人氣銅鑼燒店，特色是內餡是布丁，跟我們一般常見的紅豆餡不同，布丁是使用來自阿蘇品種非常稀有的娟珊牛製作，整體味道是會讓小孩大人都很喜歡的香甜口味，然後這一款布丁銅鑼燒有分冷凍版，冷藏版，跟加熱版，三種口感截然不同，另外還有多啦a夢的包裝，味道口感都一樣，但價錢就是比較貴一點，哈哈哈！

由布院 Milch 布丁 半熟起司蛋糕： 地址：日本〒879-5102 Oita, Yufu, Yufuincho Kawakami, 川上3015−1

時間：10:30-17:30

電話：+81977282800

官網： http://milch-japan.co.jp/ 這家也是由布院超高人氣起司蛋糕，連觀光特色列車由布院之森都有販售，連續九年獲得日本金賞，可以選擇在店內吃熱的起司蛋糕，香軟田華，根本不像起司蛋糕，而冰口感就像在吃冰淇淋一樣，小小一顆，卻很好吃。

元祖豊後肉汁うどん

地址：1098-1 Yufuincho Kawakami, Yufu, Oita 879-5102

時間： 11:00-17:00

電話：+81977857248

大分檸檬相當有名，所以每到春夏，大分縣市的餐廳都會推出檸檬手打麵，有分熱/冰的，口感清爽，湯頭只以最簡單的柴魚湯頭為主，搭配酸香的檸檬片一起跟烏龍麵品嚐，真的很特別！私心推薦大家吃冰涼版的比較美味喔！

金鱗湖

走著走著，終於看到由布院最熱門的金鱗湖景點，其最大特色就是會湧出溫泉跟泉水，只要天氣變冷，氣溫降低的時候，湖面上會有一層霧氣繚繞，更顯夢幻，不過最美時刻是清晨跟傍晚夕陽餘暉時候，在金鱗湖周邊也有咖啡廳跟商店，大家都會坐在這喝著咖啡看著金鱗湖發呆。

都來大分了，那就來一趟別府地獄溫泉之旅吧！

別府位在九州的大分縣，是目前全日本擁有的溫泉湧出量最多的地區，全別府總共有八處溫泉，也因為溫泉實在太多，所到之處都冒著白煙，讓這座城市非常知名，而為何有地獄溫泉別稱，據說是千年以前，別府這地方土地會噴出滾燙熱水，熱泥漿，還有大量熱蒸汽，當時候人民形容宛如在地獄般而得名，所以每年都吸引超過百萬遊客來此感受地獄溫泉巡禮，另外別府有多處免費足湯可以泡，建議大家可以攜帶毛巾喔。

我這次主要以鐵輪溫泉為主，搭乘公車都會到，當天一共去了七家地獄溫泉，除了龍卷地獄跟血池地獄比較遠之外，其他五種地獄都在同一區，可以散步即達。

七地獄鐵輪溫泉：

龍卷地獄（國指定名勝）

白池地獄（國指定名勝）

血池地獄（國指定名勝、有足湯）

海地獄（國指定名勝、有足湯）

鬼石坊主地獄（有足湯）

灶地獄（附有足湯）

鬼山地獄（一堆鱷魚）

前往別府溫泉交通與地獄溫泉巡禮套票：

我們是從博多站出發到別府，可以搭電車或高速巴士就可以抵達，然後別府最有名的莫過於別府地獄溫泉巡禮，所以在別府車站的觀光案內所有販售別府龜井巴士一日券與別府地獄溫泉巡禮一日票，我記得費用是3000日幣，一日內可以前往七座地獄溫泉跟無限次搭乘龜井巴士票，相當划算！

搭車地點：

JR別府站西口的五號月台巴士站

魔王推薦路線：

前往七座地獄溫泉，完全不難，先找到別府站西口五號月台巴士站，上面有很多巴士時刻表，我建議大家先前往最遠的血池地獄溫泉跟龍卷地獄溫泉，這兩座溫泉比較偏半山坡，然後也是兩座在一起。

龜井巴士5號、7號巴士至血池地獄溫泉前站下車，依序逛完血池與龍卷地獄溫泉。

搭乘26號龜井巴士到鐵輪巴士站總站下車先去吃鐵輪蒸工房再搭5號或7號龜井巴士前往海地獄站下車，再依序走完這五座溫泉。

海地獄溫泉因為在最末端，其實從鐵輪站徒步都會到，但沿途都是緩坡，加上走下來真的很耗體力，尤其是我是在比較熱的時候去，所以更熱，溫泉也超熱，所以我實際走過覺得先搭車到海地獄站下車後，慢慢走完地獄溫泉再回到鐵輪巴士總站搭車回到別府車站最便利。

別府地獄溫泉套票：

別府地獄溫泉單ㄧ參觀費是400日幣/成人、200/小孩，如果你們沒有要像我們打算走完全部地獄溫泉的話，就可以在每座地獄溫泉售票處購買入場券就好，而地獄溫泉套票是2200日幣/大人，一到每座地獄溫泉門口就撕一張票給驗票員就好，每一家地獄溫泉都各有特色，且都可以買到不同的地獄溫泉周邊伴手禮，好好買如果大家真的時間不夠，可以推薦去灶地獄就好，因為可以一口氣收集到七座地獄溫泉巡禮，但比較小。

血池地獄溫泉：

宛如地獄般紅通通的溫泉，在這裡跟大家說一下，別府地獄溫泉巡禮套票裡這八座溫泉是完全不能下去泡的喔，這泡下去會出人命，全都是觀賞用的溫泉喔，不過都有附設足湯可以泡。

血池地獄溫泉因為在極高溫高壓的地層反應下形成的火山泥而噴發才有現在的模樣，加上滾燙火山泥裡有非常多的氧化鎂、氧化鐵不斷的沸騰，為光是站在血池地獄溫泉前看，就能感受到那熱度，有夠震撼！

（血池地獄溫泉有設警戒線，但還是要注意小孩安全）

血池地獄溫泉限定商品：

血池溫泉的周邊伴手禮非常豐富好買，這裡也有一款獨家的血池軟膏，是用血池地獄溫泉的熱泥為原料下去製作的，可以治燒傷、凍傷、皮膚小傷口有用，一小盒售價1500日幣。而這裡也有一家以地獄級樂咖哩飯聞名的餐廳-極樂亭，他的咖喱飯是紅色的，就像血池地獄溫泉般嚇人，大家可以去吃看。

地址：778 Noda, Beppu, Oita 874-0016

電話：+81977661191

時間：8:00 – 17:00

龍卷地獄溫泉：

龍卷地獄溫泉跟血池地獄溫泉是鄰居，看完血池地獄溫泉直接走過去即可，龍卷地獄溫泉最大特色就是溫泉會從地底下噴出滾燙破百度的溫泉水，所以大家是不能站在溫泉前欣賞，一定要保持距離，現場也有設計休息區讓大家坐在那欣賞，而龍卷地獄溫泉還有一家以大分檸檬，水果製作的冰淇淋，超級推薦大家買來坐在龍卷地獄溫泉前邊吃邊欣賞溫泉。

地址：782 Noda, Beppu, Oita 874-0016日本

電話：+81977661854

時間：08:00-17:00

龍卷地獄溫泉比較特別的是，他是噴發間歇性溫泉，當地底壓力累積到一段時間後，會從溫泉口噴出超過4公尺高的，溫度破百度的水 ，一次噴發會維持5-10分鐘，然後噴發完畢後，約莫30-40分鐘才會再噴發一次，所以大家要抓一下龍卷地獄溫泉的時間。

看完兩座地獄，再搭龜井巴士回到鐵輪巴士總站，而地獄蒸工房 鐵輪就在旁邊而已，這也是當地人氣餐廳！

在別府地獄溫泉，時不時就會遇到大量蒸氣冒出，我只能說，千萬不要夏天來，整座別府地獄溫泉根本熱到不行！如果是夏天來，記得帶隨身電風扇，涼爽噴霧。

地獄蒸工房 鐵輪蒸料理：

這是的大分別府非常特別的料理，不過我實際品嚐後，覺得跟宜蘭清水地熱溫泉料理有異曲同工之妙，差別在前者是利用溫泉蒸氣料理，後者是利用溫泉水煮料理，兩者吃的都是食材天然的味道喔。

地獄蒸工房 鐵輪

地獄蒸工房 鐵輪生意非常非常好！

大家一定要先去用機器點餐然後印出來去櫃檯結帳後，櫃檯會給你一張號碼單，等待叫號後再去拿自己的食材坐定位置後再拿著食材去烹調喔，過程中店家會幫忙處理，因為蒸氣溫度很高，所以還要戴防燙手套，待計時器到，再去拿餐點就好，餐點會附上鹽巴、胡椒粉、醬油等增加調味，我跟樂哥都覺得蔬菜類最好吃，但也因為味道真的非常天然，重口味的我們，吃的有點吃力 哈哈哈哈，覺得太食物原味了，不過這樣的料理真的很適合給喜歡清淡飲食的朋友們吃，例如：我姐！

在地獄蒸工房 鐵輪餐廳旁邊有一間免費的鐵輪足湯，大家可以坐在那泡泡腳，記得要帶毛巾喔。

鬼山地獄溫泉：

從鐵輪站走到鬼山地獄溫泉只要五分鐘，鬼山地獄溫泉又有鱷魚地獄之稱，因為這裡有超級多的鱷魚，那個數量多到我這輩子沒看過這麼多的鱷魚那種多，看到害怕，哈哈哈！

地址：625 Kannawa, Beppu, Oita 874-0041日本

電話：+81977671500

時間：08:00-17:00

鱷魚跟地獄有什麼關係？

這裡有一條世界紀錄保持的最長的鱷魚，不過這條鱷魚已經過世，在館內會有他的雕像，而園區內養了超過百條的大鱷魚，還有許多赤鬼雕像，不過安全措施做的非常好，不用擔心鱷魚跑上來。

灶地獄溫泉：

灶地獄就在鬼山地獄旁邊，都只要沿著指標走就可以，所以我才說 可以先搭龜井巴士到最遠的海地獄站下車，再慢慢沿著坡道走下來拜訪這些地獄溫泉再走回鐵輪巴士總站是最順的。

地址：621 Kannawa, Beppu, Oita 874-0840日本

電話： +81977660178

時間：08:00-17:00

灶地獄就是有其他地獄溫泉的縮影，像是血池地獄、鬼山地獄、海地獄、鬼石坊主地獄都有，所以若沒有想要逛完全部地獄溫泉，倒是可以選擇灶地獄一次解決。

灶地獄有很多體驗可以玩，像是喝長生不老的溫泉水，還有足湯體驗跟品嚐地獄蒸料理跟特別的醬油布丁！

白池地獄溫泉：

白池地獄雖然名氣沒有其他地獄溫泉知名，但他的池水在不同溫度壓力會有不同的變化，有時候是呈現白色，有時候是藍白色，我來的時侯是青綠色，另外這裡有一座水族館。

地址：283-1 Kannawa, Beppu, Oita 874-0041日本

電話：+81977660530

時間：08;00-17:00

海地獄溫泉：

海地獄是我個人覺得規劃最完善且最新的館，他也是國家指定名勝之一，而且海地獄的伴手禮商店大到荷包被掏空的那種好買程度。

地址：559-1 Kannawa, Beppu, Oita 874-0045日本

電話：+81977660121

時間：08:00-17:00

海地獄的溫泉是鈷藍色，非常漂亮，這是因為溫泉噴出後溶解了硫酸鐵形成如此夢幻的溫泉水，溫度高達百度，真的站在旁邊看就感受到熱氣，而海地獄商品部的二樓也可以坐在那往下欣賞海地獄全貌！

海地獄還有一個知名的蒸饅頭，叫極樂饅頭，也是像地獄蒸料理一樣製作，我記得一盒600日幣，很小一顆 ，雖說是饅頭，但口感不是我們台灣常見的饅頭口感喔，加上甜度頗高，我個人吃不習慣，不一定要特別購買就是。

鬼石坊主地獄：

終於走到最後一個地獄溫泉，我只能說在熱天下走這些地獄溫泉真的置身在地獄一樣熱到不行，鬼石坊主是泥漿地獄，每一座泥漿溫泉會不斷冒泡，也有人稱鬼石坊主泥漿冒泡時像和尚的頭一樣，另外這裡的蒸氣冒出時聲音據說很像戲鬼的鼾聲，大家可以聽聽看。而這裡也有足湯可以體驗，大家走一走累了，就可以泡泡腳舒緩舒緩。

地址：559-1 Kannawa, Beppu, Oita 874-0000日本

電話：+81977276655

時間：08:00-17:00

整座別府地獄溫泉都在冒蒸氣，本來想去更高的展望台拍攝，但時間的關係沒有去，不過大分其實還有許多景點，由布院與別府地獄溫泉算是比較知名且也蠻不錯好玩的地方，推薦給你們囉！

店家/景點資訊

店家名稱：由布院站

所在地址：日本8-2 Yufuincho Kawakita, Yufu, Oita 879-5114日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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