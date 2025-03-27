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火鍋界Prada二本松涮涮鍋旗下的壽喜燒專賣店，台北頂級壽喜燒「橋山.壽喜燒」，由日本東京人形町百年老店，米其林一星主廚指導，不用飛日本，就能在台灣吃到道地關西風乾煎式壽喜燒，店內提供多種日本和牛套餐，可以享受和牛與壽喜燒迷人的滋味。橋山壽喜燒生意非常好，大家一定要預約唷～台北火鍋推薦、台北壽喜燒推薦、台北和牛推薦

台北預約困難店「橋山壽喜燒」頂級饗宴

說到台北約會高級餐廳，一定會想到二本松涮涮鍋，另外就是這間橋山.壽喜燒 すき焼き專門店，讓我在台灣就能享受日本的高級壽喜燒，超喜歡吃壽喜燒的我，每次去日本都會安排去各家名店品嚐，這次回到台灣，沒想到讓我在台灣吃到，很厲害的壽喜燒和牛料理，真的太幸福了呀！

橋山.壽喜燒位在台北捷運大安站巷內，搭乘捷運步行約6分鐘可抵達，隱身在鬧區中的日式料理餐廳，非常有日本巷弄裡的高級料理的氛圍，不愧是日本主廚指導的店家，進到店內猶如一秒來到日本。

橋山壽喜燒｜菜單MENU

橋山壽喜燒｜松套餐 日本A5和牛肋眼

橋山.壽喜燒主打「頂級壽喜燒」料理，店內以套餐的形式為主，和牛套餐分為六個等級：松、竹、梅、極上和牛、超特上和牛、特上和牛，慶生、約會、紀念日來用餐，推薦點松竹梅，想用最頂級A5和牛部位。

日式頂級關西風壽喜燒

在橋山.壽喜燒可以吃到台灣較少見的「關西風」壽喜燒，有別於關東風像火鍋的吃法，關西「乾式」壽喜燒，先使用「牛油」潤鍋，再撒上撒入三溫糖，接著倒入特製壽喜燒醬汁，橋山選用的是來自日本小豆島的百年醬油，鹹甜回甘的壽喜燒醬，真的太好吃了！

頂級壽喜燒料理全程都有「專人服務」，無需自己動手，只要優雅的吃飯、聊天即可，看著日本A5和牛與壽喜燒醬汁融合，和牛香氣真的太迷人了！

我推薦橋山最頂級的饗宴「松套餐」 ，一個人4380可以吃到日本A5和牛肋眼，那油花真的好美，非常大片的和牛，每一片都軟嫩到入口即化的程度，一片可以分兩三口享用，和牛的油脂在口中化開，是幸福的滋味。

吃壽喜燒當然要搭配蛋液，五分熟的和牛裹上滿滿的蛋液，真的一口就能吃出和牛的高級感，壽喜燒特製醬汁整體偏甜，非常和我的胃口，整塊牛肉都吸飽醬汁，和牛油脂的香氣融入醬汁中。

幸福到模糊的畫面☺️

橋山壽喜燒｜梅套餐 日本A5和牛芯芯

另外我也很推薦「梅套餐」，可以吃到有「夢幻赤身」之稱的日本A5和牛芯芯，這個部位的油花分布很均勻，3分熟剛剛好很軟嫩，想要吃相較平價一點可以選擇這個套餐，一個人2880元，就非常高級囉～

看那和牛油光滿面～太漂亮了！生日慶生吃大餐，真的非常推薦橋山壽喜燒，服務滿分、食材也滿分，賓至如歸的高級體驗。

每份套餐包含前菜、湯品、菜盤、甜點、飲品等等，每人低消為一份套餐，4歲以上幼童會酌收共鍋費400元，亦可單點400元餐點。

和風蟹肉鮭魚卵豆腐

套餐中的前菜我最喜歡這個豆腐，店家自製的蛋豆腐口感很滑順，上面鋪滿蟹肉、鮭魚卵，一起入口很鮮美，清爽又開胃。

雲丹干貝柿種魚子醬

頂級食材海膽上桌，來到橋山壽喜燒可以吃到各種頂級食材，套餐加價680元，可以吃到頂級前菜「雲丹干貝柿種魚子醬」，上面鋪滿厚厚一層海膽，中間白色的是生食級干貝，底下是海苔和日本柿種，非常有創意又鮮美的一道料理。

京都日式滑蛋雲丹蓋飯

京都日式滑蛋雲丹蓋飯真的是鋪滿滿海膽的蓋飯，將蛋液倒入壽喜燒醬中製作成滑蛋，再加上滿滿的海膽，店員真的沒在客氣，海膽份量超驚人！重點是海膽品質非常好，入口很Creamy超滑順，像甜甜的奶油質地，非常好吃呢！

綜合菜盤

我最喜歡壽喜燒煮青菜，甜甜的醬汁好誘人，菜盤也非常日式，像是大蔥、蒟蒻、雪寶、地瓜等，都是在日本吃壽喜燒會看到的食材。

豆腐丸子味噌湯

套餐中的湯品是味噌湯，比較特別的是裡面有一顆主廚特製「豆腐丸子」，有點像圓圓的豆皮，裡面會吸飽味噌湯的湯汁。

文山包種茶

最後來到甜點時間，套餐中有飲品和甜點可以選擇，第一套推薦「文山包種茶＋萬丹紅豆鍋餅」，本店二本松涮涮屋很有名的鍋餅，在這裡也可以吃到，飯後來一杯文山包種茶，清爽解膩剛剛好。

萬丹紅豆鍋餅

鍋餅裡面包著滿滿的紅豆泥，外皮很酥脆，是不油膩很好吃的甜點，我覺得份量很大一個，是可以兩個人一起分食的甜點。

日本頂級抹茶

吃日式料理，飯後飲品來一杯日式抹茶，是很不錯的選擇，橋山選擇來自日本的抹茶粉，抹茶香氣濃郁，尾韻帶點苦味，非常好喝。

手切菊花豆腐

甜點也有二本松著名的手切菊花豆腐，這刀功真的太厲害了，猶如一朵菊花的豆腐，入口軟嫩有點像豆花口感，是一道賞心悅目的甜點唷～

台北聚餐、約會、慶生、紀念日吃什麼？推薦你們「橋山.壽喜燒」，台北頂級壽喜燒專門店，不論是店內裝潢、服務、餐點，都非常高級，每次來吃都幸福感滿滿，完全不會失望！溫馨提醒記得一定要先訂位，橋山可是連平日都一位難求呀！

橋山壽喜燒｜店家資訊