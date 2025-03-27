夢龍脆皮草莓蛋糕捲 “夢龍”幾乎就是巧克力堅果脆皮的代名詞。微酸的蔓越莓果醬中和鮮奶油的膩感，這款蛋糕要冰過再吃就會有冰淇淋一樣的冰爽絲滑~不甜不膩超耐吃~

夢龍脆皮草莓蛋糕捲的材料

(這個配方可以做28*28一大盤蛋糕也可以做2個6吋圓模)

A 蛋黃糊:

動物鮮奶油70g 全脂牛奶20g 玉米油50g

低筋面粉70g 蛋黄4顆(90g)

B 蛋白霜:

蛋清4顆(約190g) 细砂糖50g

C 新鮮草莓10顆

D 夾心奶油:

動物鮮奶油200g 蔓越莓果酱50g 吉利丁片2g

E 巧克力脆皮

75%巧克力100g 淡奶油100g 堅果60g 吉利丁片1g

(操作前烤箱設定150度C預熱20分鐘)

1.鮮奶油+牛奶+玉米油 →充分攪拌乳化

2.加入過篩的低筋麵粉，攪拌均勻

3.加入蛋黃，混拌均勻

攪拌完成的蛋黃糊，拉起麵糊會有堆疊感的流動性

如果…太乾(加微量牛奶)或太濕(加微量麵粉)

4.蛋白+糖 →攪拌機先高速打出現穩定紋路，調中速打到有彎鉤的濕性發泡，用低速再打幾圈均值蛋白裡的氣泡

5.分次混合蛋黃糊及蛋白霜後倒入鋪了底紙的28*28烤盤

混合時用網狀攪拌器快又省力，再換刮刀由盆邊及底部翻起檢查確認沒有殘留的蛋白塊

麵糊由略高角度倒入烤模，麵糊鋪平後在桌上輕震幾下

攪拌麵糊時會進入空氣，輕震模具或用竹籤在麵糊裡來回畫圈都是要排除麵糊裡的空氣泡

6.送進已預熱的烤箱，150度C烤30分鐘，若覺得顏色不夠最後5分鐘調高烤溫170度C

烤箱火力各家不同，要觀察上色狀態適時調整烤溫

7.蛋糕出爐後馬上移到網架上撕掉四邊底紙蓋一張較大烘焙紙防風乾等涼透後再翻面撕掉底紙

(等蛋糕降溫的空檔，洗草莓和打發夾心奶油)

8.草莓用鹽水清洗後擦乾水分再切掉蒂頭

9.夾心奶油材料裡的吉利丁用冰水泡軟後隔溫水融化，鮮奶油和果醬一起打發到稍硬的紋路加入吉利丁液混勻後裝入裱花袋(吉利丁的作用是加強鮮奶油的穩定性)

10.蛋糕底下鋪大張烘焙紙，在蛋糕的1/3處厚擠一層夾心奶油，放草莓後再鋪蓋一層奶油，雙手拉起烘焙紙連同有草莓的蛋糕往前覆蓋，再順勢向前捲收剩下的蛋糕片

用擀麵棍或刮刀收緊烘焙紙，放冰箱冷藏40分鐘以上使其定型

11.巧克力和鮮奶油隔熱水拌勻後加入切碎的堅果和用冰水泡軟的吉利丁片(要擠掉水分)

12.定型後的蛋糕捲放網架上，底下鋪烘焙紙，均勻淋倒巧克力醬，稍乾後再冷藏1小時候就可切食

(滴落的巧克力醬可重複使用)

蛋糕捲冰過再切，每下一刀都要把殘留在刀上的奶油擦掉再切，才有漂亮的切面

脆皮草莓蛋糕捲，除了顏值外貌還有好吃的水果和堅果以及清爽綿潤的蛋糕層

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