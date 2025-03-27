草莓季節即將進入尾聲，把握最後甜蜜時光，宜蘭頭城蒂爾廚房推出草莓系列產品有草莓厚片奶酥、草莓蛋糕、草莓奶酪，讓你平價享用草莓甜點，季節限定，現在就是最甜美的享受，最後一波草莓季限定商品，錯過就要等明年囉～這裡也是親子友善餐廳，裡面有提供各式各樣的玩具，位在頭城老街旁，在逛老街之餘還可以喝咖啡吃甜點，享受美好的早晨時光～

原味奶酥厚片，鋪上滿滿的新鮮草莓，淋上煉乳，沒想到超搭的，每一口都充滿草莓香，身為草莓控一定要吃。

蒂爾廚房位在頭城老街上，旁邊就是市場，從頭城車站步行約3分鐘，擁有大片的落地窗，採光明亮。

用餐環境寬敞舒適，還有提供小朋友玩具及兒童座椅。

季節限定草莓系列甜點，還有隱藏版菜單以現場為主。

招牌必點：自製奶酥，有各種口味可選，香酥可口，滋味迷人。

餐點現點現做，多樣化選擇，不管你要單點或套餐都有，內用低消120元。

最新DM，實際DM以店家為主。

美式咖啡70元，咖啡很香，順口好喝。

招牌必點：鮮草莓奶酥厚片139元，使用新鮮草莓，厚厚的香醇奶酥，口感酥脆，每一口都吃得到滿滿草莓味。

滿滿的草莓鋪在上面，不僅拍照起來好看，吃起來更是讓人驚豔。

柔軟Q彈的厚片吐司加上奶酥濃郁奶香，還有草莓的甜美。每一口都是甜蜜幸福的滋味。

周邊景點：頭城老街，吃飽還可以逛頭城老街，為宜蘭CP值高早午餐。

蒂薾廚房 Dear Kitche：宜蘭縣頭城鎮開蘭路139號；營業時間：平日：8:00-13:30；假日8:00-14:00（周一公休）

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