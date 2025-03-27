每到夏天日本就有許多的花火大會

這次到熊本旅遊正好遇到江津湖花火大會

開闊的場地無論在哪看都有最好的景觀

更別說花火大會就有的攤販等也是別有風味喔!

本篇依次分享交通位置，觀賞心得以及相關資訊

交通位置=>

江津湖位於熊本市區之中



檢視較大的地圖

周圍比較有名的地標就是熊本動植物園

還有海賊王喬巴的雕像也在這一邊

不過因為煙火只要頭抬高就可以看

所以相對的在湖的周圍都會有很不一樣的感覺

就比如我們這次選擇的就是水前寺江津湖公園這邊

最主要的原因就是這邊較為開闊

而且還有許多吃的攤販和餐車

無論是炸雞，炒麵或是剉冰可以說是選擇非常多

煙火大會從19:15開始

在六點前覓食都是比較不需要排隊的

我們約17:45的時候抵達會場

特別提醒要看花火要有好位置大概至少都要前一小時來佔位子

就帶個野餐墊和簡單的食物飲料

都是可以讓人覺得舒適和開心

這時還可以搭配夕陽的顏色

看完夕陽就要準備迎接煙火了喔!

日本的煙火大會有兩種

一種是我們在台灣比較熟悉的

是有許多煙火一起施放造成壯觀的感覺

另外一種則就只是意境

一顆顆的往上施放

江津湖花火大會是台灣人習慣的那種

搭配音樂很多時候會覺得很壯觀

超過一萬發的煙火會在一個小時內施放完畢

看的時候會感覺非常過癮

如果從動植物園看過來的話

雖然會沒有音樂的襯底

但是會有湖面的倒影

也可以上網搜尋相關影片

相關實用連結(網站是否會更新到最新日期請自行查閱)

日本全國花火大會連結

日本夏季祭典整理