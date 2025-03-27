每到夏天日本就有許多的花火大會
這次到熊本旅遊正好遇到江津湖花火大會
開闊的場地無論在哪看都有最好的景觀
更別說花火大會就有的攤販等也是別有風味喔!
江津湖位於熊本市區之中
周圍比較有名的地標就是熊本動植物園
還有海賊王喬巴的雕像也在這一邊
不過因為煙火只要頭抬高就可以看
所以相對的在湖的周圍都會有很不一樣的感覺
就比如我們這次選擇的就是水前寺江津湖公園這邊
最主要的原因就是這邊較為開闊
而且還有許多吃的攤販和餐車
無論是炸雞，炒麵或是剉冰可以說是選擇非常多
煙火大會從19:15開始
在六點前覓食都是比較不需要排隊的
我們約17:45的時候抵達會場
特別提醒要看花火要有好位置大概至少都要前一小時來佔位子
就帶個野餐墊和簡單的食物飲料
都是可以讓人覺得舒適和開心
這時還可以搭配夕陽的顏色
日本的煙火大會有兩種
一種是我們在台灣比較熟悉的
是有許多煙火一起施放造成壯觀的感覺
另外一種則就只是意境
一顆顆的往上施放
江津湖花火大會是台灣人習慣的那種
搭配音樂很多時候會覺得很壯觀
超過一萬發的煙火會在一個小時內施放完畢
看的時候會感覺非常過癮
如果從動植物園看過來的話
雖然會沒有音樂的襯底
但是會有湖面的倒影
也可以上網搜尋相關影片
相關實用連結(網站是否會更新到最新日期請自行查閱)
日本全國花火大會連結
日本夏季祭典整理