彰化永靖的「成美文化園」，向來有台版兼六園之稱，又博得「平地嘉明湖 」的美譽，一長排美麗的「落羽松大道」更成為美拍好景，充滿日式庭園恬靜舒心的氛圍，又帶著「閩客古厝」的懷舊風情，無數珍貴長青樹充斥著，湖水共長天一色，非常值得推薦大家，踏入園區，重溫往日時光的美好，這裡是來彰化一日遊必來的景點喔！
歡慶成美公堂140歲生日與2025兒童節，兒童連假，12歲以下兒童免費入園！
成美公堂化身「童趣博物館」，期待讓孩子在成美文化園度過一個充滿歡樂與創意的一天！
重點整理：
成美文化園
成美文化園是魏家兄弟，為了紀念先祖及父母而建造的。為了將祖厝改造為成美文化園區，聘請國際建築師事務所，打造出世界一流的庭園。而成美文化園的命名，取自孔子《論語》中所言：「君子有成人之美」而來。園區也因此經常不定期舉辦各式文化、農業、園藝、公益活動與市集，非常適合全民來趟知性文藝之旅。
成美文化園營業時間
地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號（Google地圖） 開放時間：09:00~17:00(最後入園時間16:00) 免費導覽：假日10:00、14:00、15:00（每場60分鐘） 停車：附設免費停車場 停留時間：2-3小時 推薦閱讀：彰化一日遊｜推薦6個日式景點，不用出國也可以感受到滿滿禪風
成美文化園門票優惠
成美文化園優惠
👉
👉
成美文化園票價
|全票
|300元
（可抵消費100元）
|
|優 待
|280元
（可抵消費100元）
|
|優 惠
|150元
（可抵消費50元）
|
|免 費
|0元
|
成美文化園｜季節限定
春季限定│許願藤花季
2025許願藤花季期間：2025/4/3 ~ 4/6 2025許願藤花季活動內容： 。12歲以下兒童免費入園 。親子闖關，送羅黏香彩繪體驗、小植栽等豐富獎品 。訂松柏軒兒童餐，加送飄漆扇體驗 。童玩聚落，體驗各式懷舊童玩
每年3-4月，是成美文化園區許願藤花盛開的季節，每到這個季節，園區內的許願藤隧道，每到花季便垂掛滿滿許願藤串，微風吹拂時花瓣輕輕搖曳，如詩如畫，讓人彷彿置身日本京都庭園。除了許願藤，園內的日式枯山水庭園、百年書院與古榕綠蔭，讓旅客沉浸在靜謐悠閒的氣息中。
秋冬限定│落羽松秘境
步行於湖畔旁，不知不覺間就走到了聞名的落羽松大道， 落羽松一年四季展現不同的色彩之美，春夏碧綠，秋冬從十一月起會逐間轉黃，再到一月會由黃轉紅，是成美文化園的秘境之一
成美文化園｜必拍美景
日式庭園
充滿日式庭園之美的和園，外圍又繞上一圈翠綠的草坪與綠樹，彷如進入一處森林內，並適時點綴粉紅紫薇花，湖中野鴨悠遊戲水，與藍天白雲相襯，美不勝收。和園上池情人橋也是成美文化園TOP1的拍照打卡熱點。
平地嘉明湖
池塘是日式庭園中不可或缺的元素之一，靜如止水的水面象徵了平靜，而與池中充滿生命力的魚而產生了鮮明的對比，完美結合了「靜態」與「動態」的美。
紫檀樹與黑松樹
除了「山」與「水」的享受之外，園內還有二棵百年老樹－550歲的紫檀樹與220歲的黑松樹，讓你感受「森」的優美。這兩棵樹木是成美文化園的鎮殿之寶之一。
成美文化園｜成美公堂
傳統閩南式紅磚古厝，充滿著台灣農村的美好回憶，成美文化園區內的成美公堂，聘請台灣多位國寶級匠師，歷經七年的歲月，細步打造出混合閩客建築元素，並融入大量彩繪交趾陶作，充滿早期房子的古樸風情。
成美公堂為二進雙護龍的木造建築物，佔地近2,200坪，古蹟專家李乾朗老師，喻為台灣20間最好的古厝之一。裡面總共有44間不同主題的展間，每個展間均佈置著大量傳統傢俱，充滿古色古香的色彩，像傳統廚灶，櫥櫃、眠床，大量古典木質桌椅⋯。據說一家子口上下，曾高達140人要吃飯呢！
成美公堂兩邊外的過水廊，裝置著美麗的油紙傘天空步道，這裡也是一處大家都喜歡拍照的地點，充滿繽紛亮麗的視覺感受。
成美文化園｜六藝展間
成美文化園內的六藝展間，建議大家一定要親自體驗一番。六藝就是古代儒家的高等教育內容，共分為「禮、樂、射、御、數、書」。
禮篇展間主要提供，滿週歲的嬰兒抓周活動，據說小孩憑直覺抓取到的玩具，可以預測未來可能的職業傾向，深受父母的重視。樂篇展間主要展示永靖老街的圖牆，不但可以觀賞，用手觸碰也會發出聲音，可以來體驗一番。
「射」間展示傳統剪黏泥塑裝飾，「御」篇主要展示二十四節氣溫度計，只要抽出溫度計就能得到食療秘方，白色柱狀展台上的「中草藥」設計了許多小孔，不僅能看到中草藥本體，還能聞到它的淡雅香氣。「書篇」，主要呈現一些特別的合體字，像我們常見的”招財進寶”和”黃金萬兩”等，在這個地方也有一個大黑板讓小朋友拼字。
孔孟好字
成美公堂外有一很特別的自創合體字，由「孔孟好字」四字組成，讀做「ㄎㄧㄤˇ」，這個字也成了園內許多文創品及小點心的圖案，很多人在這個字前拍照留影，幾乎成了打卡的背景牆。
成美文化園｜附近景點
永靖老街
參觀了成美文化園之後，永靖鄉也有一條老街，永靖老街曾是台灣第一條私人建街，最有名的景點是畫家所繪的永靖故事牆，這似曾相識的街景牆，與成美文化園區的樂展間所展永靖老街圖相似，但此圖的實景地也值得一訪。