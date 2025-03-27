彰化永靖的「成美文化園」，向來有台版兼六園之稱，又博得「平地嘉明湖 」的美譽，一長排美麗的「落羽松大道」更成為美拍好景，充滿日式庭園恬靜舒心的氛圍，又帶著「閩客古厝」的懷舊風情，無數珍貴長青樹充斥著，湖水共長天一色，非常值得推薦大家，踏入園區，重溫往日時光的美好，這裡是來彰化一日遊必來的景點喔！

許願藤花季，一年一度的紫色花園登場

歡慶成美公堂140歲生日與2025兒童節， 兒童連假，12歲以下兒童免費入園！

成美公堂化身「童趣博物館」，期待讓孩子在成美文化園度過一個充滿歡樂與創意的一天！

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成美文化園

成美文化園是魏家兄弟，為了紀念先祖及父母而建造的。為了將祖厝改造為成美文化園區，聘請國際建築師事務所，打造出世界一流的庭園。而成美文化園的命名，取自孔子《論語》中所言：「君子有成人之美」而來。園區也因此經常不定期舉辦各式文化、農業、園藝、公益活動與市集，非常適合全民來趟知性文藝之旅。

成美文化園營業時間

成美文化園門票優惠

成美文化園優惠

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成美文化園票價

全票 300元

（可抵消費100元） 18歲（含）以上至未滿65歲者 優 待 280元

（可抵消費100元） 65歲以上長者

設籍彰化縣縣民

12歲至未滿18歲學童

持國旅卡消費者 優 惠 150元

（可抵消費50元） 設籍彰化縣永靖鄉鄉民

7歲至未滿12歲學童

持身心障礙手冊者及陪同者 免 費 0元 未滿7歲或身高120公分以下兒童

（不適用團體入園）

成美文化園｜季節限定

春季限定│許願藤花季

2025許願藤花季期間：2025/4/3 ~ 4/6 2025許願藤花季活動內容： 。12歲以下兒童免費入園 。親子闖關，送羅黏香彩繪體驗、小植栽等豐富獎品 。訂松柏軒兒童餐，加送飄漆扇體驗 。童玩聚落，體驗各式懷舊童玩

每年3-4月，是成美文化園區許願藤花盛開的季節，每到這個季節，園區內的許願藤隧道，每到花季便垂掛滿滿許願藤串，微風吹拂時花瓣輕輕搖曳，如詩如畫，讓人彷彿置身日本京都庭園。除了許願藤，園內的日式枯山水庭園、百年書院與古榕綠蔭，讓旅客沉浸在靜謐悠閒的氣息中。

秋冬限定│落羽松秘境

步行於湖畔旁，不知不覺間就走到了聞名的落羽松大道， 落羽松一年四季展現不同的色彩之美，春夏碧綠，秋冬從十一月起會逐間轉黃，再到一月會由黃轉紅，是成美文化園的秘境之一

成美文化園｜必拍美景

日式庭園

充滿日式庭園之美的和園，外圍又繞上一圈翠綠的草坪與綠樹，彷如進入一處森林內，並適時點綴粉紅紫薇花，湖中野鴨悠遊戲水，與藍天白雲相襯，美不勝收。和園上池情人橋也是成美文化園TOP1的拍照打卡熱點。

平地嘉明湖

池塘是日式庭園中不可或缺的元素之一，靜如止水的水面象徵了平靜，而與池中充滿生命力的魚而產生了鮮明的對比，完美結合了「靜態」與「動態」的美。

紫檀樹與黑松樹

除了「山」與「水」的享受之外，園內還有二棵百年老樹－550歲的紫檀樹與220歲的黑松樹，讓你感受「森」的優美。這兩棵樹木是成美文化園的鎮殿之寶之一。