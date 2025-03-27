



日本東北的一關市北部，隱藏著一座宛如童話世界的小型博物館～

石と賢治のミュージアム 太陽と風の家（Ishitokenjino Museum）；

這裡不只是宮澤賢治文學的展覽空間，更是他地質學家身份的完美詮釋。

文學與科學交織，礦石與童話相映成趣，

讓人彷彿踏入一場視覺與心靈的雙重饗宴。

石と賢治のミュージアム 太陽と風の家（Ishitokenjino Museum）

地址：〒029-0303 岩手県一関市東山町松川字滝ノ沢149-1

電話：0191-47-3655

營業時間：09:00–17:00

店休日：星期一

更多介紹：http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,0,149,html

兩天一夜48小時的一關市小旅行如下：

DAY1：

東京車站搭乘新幹線出發～一關車站～骨寺村～達谷窟毘沙門堂～郭公飛天糰子～玻璃主題樂園～三彩館ふじせい（麻糬餐）～毛越寺～平泉世界遺產中心～無量光院跡（世界遺產 ）～中尊寺（夜楓）～晚餐：やきとりセンター 一関駅前店（烤雞肉串中心）～ホテル松の薫一関（入住）

DAY2：

館森方舟牧場～動物園（閉館）～千厩酒のくら交流施設～小角食堂（午餐）～石と賢治のミュージアム「太陽と風の家」～大船渡線（千厩～猊鼻溪）～猊鼻溪乘船，看台灣藝術團隊作品～松竹（晚餐）

搭乘JR大船渡線至陸中松川站，下車後步行不久，

沿著標誌著博物館的所在，

走進園區，沿著小軌道前行，

周圍散布著宮澤賢治童話中的角色與場景，彷彿踏入他的故事世界。

最引人注目的，

是博物館入口處躲在柱子後的恐龍頭骨化石，

這個獨特的設計，悄悄暗示了這座博物館不僅關於童話，

也關於宮澤賢治對地質的熱愛。

博物館的第一個展廳，

擺滿了形態各異、色彩斑斕的礦物標本，

這裡的展示品不僅能近距離觀察，還能親手觸摸，

例如星彩、變彩與螢光礦物...等，

這種互動體驗在其他大型博物館中並不多見；

最令人驚艷的，是螢光礦物展示區，

當紫外線燈光亮起，

礦物們如夢似幻地散發出奇異光彩，讓人彷彿置身奇幻世界。

館內的石頭收藏總類眾多，還有些石頭看起來是軟的，

但摸起來是硬的（柔軟的石頭），

沒想到時頭不是只有硬梆梆的呀！

另外還有色彩繽紛像是糖果一般的石頭也深受小朋友們喜愛，

館方還特別拿了個彩虹糖的包裝，真的能以假亂真嚕（笑）

其中我覺得相當特別的是一年365天都有變化的南極石，

有液化到固態的模樣，聽其解說，也太神奇！

（館內還有影片展示紀錄）

博物館來有展出《銀河鐵道之夜》的世界觀，

另外還特別聚焦於宮澤賢治的作品《卜多力的一生》，

故事中的地質學家卜多力為了拯救家鄉，引爆火山以緩解寒潮，

這部作品反映了宮澤賢治對東北農民的深厚情感與奉獻精神。

展廳內還保存著宮澤賢治曾參與創立的東北碎石工場遺址，

展示他如何運用地質學知識幫助農民改良酸化土壤，

工場的工具與礦坑模型，生動再現了這段歷史，

讓人得以窺見科學與人文交織的深厚底蘊。

博物館的最後展區是圖書室，

收藏著宮澤賢治的相關書籍與未發表的詩作；

其中，最令人動容的便是他的經典詩作《不畏風雨》，

這首詩至今仍是許多人心中的精神指引，

展現了宮澤賢治對家鄉的深厚情感。

「石と賢治のミュージアム 太陽と風の家」不僅是一座博物館，

它是岩手縣的文化燈塔，

是賢治粉絲的朝聖地，更是旅人心靈的歸巢，

在這裡，時光仿若靜止，心靈被文學與自然溫柔相擁，

留下的是難以磨滅的美好記憶，

吸引著人們一次次重返，

續寫與這片夢幻之地的唯美故事。

如果你的旅程來到一關市，計劃來到猊鼻溪搭船，

不妨停下腳步，走進這座充滿詩意與奇蹟的博物館，

與宮澤賢治和他的礦石們，來一場跨越時空的奇妙邂逅。

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