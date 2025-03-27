日本東北的一關市北部，隱藏著一座宛如童話世界的小型博物館～
石と賢治のミュージアム 太陽と風の家（Ishitokenjino Museum）；
這裡不只是宮澤賢治文學的展覽空間，更是他地質學家身份的完美詮釋。
文學與科學交織，礦石與童話相映成趣，
讓人彷彿踏入一場視覺與心靈的雙重饗宴。
石と賢治のミュージアム 太陽と風の家（Ishitokenjino Museum）
地址：〒029-0303 岩手県一関市東山町松川字滝ノ沢149-1
電話：0191-47-3655
營業時間：09:00–17:00
店休日：星期一
更多介紹：http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,0,149,html
兩天一夜48小時的一關市小旅行如下：
DAY1：
東京車站搭乘新幹線出發～一關車站～骨寺村～達谷窟毘沙門堂～郭公飛天糰子～玻璃主題樂園～三彩館ふじせい（麻糬餐）～毛越寺～平泉世界遺產中心～無量光院跡（世界遺產 ）～中尊寺（夜楓）～晚餐：やきとりセンター 一関駅前店（烤雞肉串中心）～ホテル松の薫一関（入住）
DAY2：
館森方舟牧場～動物園（閉館）～千厩酒のくら交流施設～小角食堂（午餐）～石と賢治のミュージアム「太陽と風の家」～大船渡線（千厩～猊鼻溪）～猊鼻溪乘船，看台灣藝術團隊作品～松竹（晚餐）
搭乘JR大船渡線至陸中松川站，下車後步行不久，
沿著標誌著博物館的所在，
走進園區，沿著小軌道前行，
周圍散布著宮澤賢治童話中的角色與場景，彷彿踏入他的故事世界。
最引人注目的，
是博物館入口處躲在柱子後的恐龍頭骨化石，
這個獨特的設計，悄悄暗示了這座博物館不僅關於童話，
也關於宮澤賢治對地質的熱愛。
博物館的第一個展廳，
擺滿了形態各異、色彩斑斕的礦物標本，
這裡的展示品不僅能近距離觀察，還能親手觸摸，
例如星彩、變彩與螢光礦物...等，
這種互動體驗在其他大型博物館中並不多見；
最令人驚艷的，是螢光礦物展示區，
當紫外線燈光亮起，
礦物們如夢似幻地散發出奇異光彩，讓人彷彿置身奇幻世界。
館內的石頭收藏總類眾多，還有些石頭看起來是軟的，
但摸起來是硬的（柔軟的石頭），
沒想到時頭不是只有硬梆梆的呀！
另外還有色彩繽紛像是糖果一般的石頭也深受小朋友們喜愛，
館方還特別拿了個彩虹糖的包裝，真的能以假亂真嚕（笑）
其中我覺得相當特別的是一年365天都有變化的南極石，
有液化到固態的模樣，聽其解說，也太神奇！
（館內還有影片展示紀錄）
博物館來有展出《銀河鐵道之夜》的世界觀，
另外還特別聚焦於宮澤賢治的作品《卜多力的一生》，
故事中的地質學家卜多力為了拯救家鄉，引爆火山以緩解寒潮，
這部作品反映了宮澤賢治對東北農民的深厚情感與奉獻精神。
展廳內還保存著宮澤賢治曾參與創立的東北碎石工場遺址，
展示他如何運用地質學知識幫助農民改良酸化土壤，
工場的工具與礦坑模型，生動再現了這段歷史，
讓人得以窺見科學與人文交織的深厚底蘊。
博物館的最後展區是圖書室，
收藏著宮澤賢治的相關書籍與未發表的詩作；
其中，最令人動容的便是他的經典詩作《不畏風雨》，
這首詩至今仍是許多人心中的精神指引，
展現了宮澤賢治對家鄉的深厚情感。
「石と賢治のミュージアム 太陽と風の家」不僅是一座博物館，
它是岩手縣的文化燈塔，
是賢治粉絲的朝聖地，更是旅人心靈的歸巢，
在這裡，時光仿若靜止，心靈被文學與自然溫柔相擁，
留下的是難以磨滅的美好記憶，
吸引著人們一次次重返，
續寫與這片夢幻之地的唯美故事。
如果你的旅程來到一關市，計劃來到猊鼻溪搭船，
不妨停下腳步，走進這座充滿詩意與奇蹟的博物館，
與宮澤賢治和他的礦石們，來一場跨越時空的奇妙邂逅。
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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