提到拜拜求財運，第一個想到的應該就是南投竹山紫南宮。國曆元旦、農曆大年初一是紫南宮發放新春錢母的日子，許多民眾過年期間都會來求個好彩頭。不論是做生意、上班族，連許多商界名流、知名藝人每年也都會固定來參拜，看看人潮就知道竹山土地公廟有多靈驗了。本篇教你怎麼在蛇年求發財金、供奉金雞母方法、家裡有小寶寶還能免費領金色錢母哦～一起在蛇年發大財吧！

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南投竹山紫南宮

紫南宮其實並不是一個財神廟，而是一間土地公廟，南投紫南宮主祀福德正神、土地婆，陪祀石頭公，但為什麼紫南宮會發放發財金呢？在光復初期，因人民生活困苦、百業待舉，紫南宮本著急難救助及扶助居民的精神，開放社寮地區居民向土地公求取福德金，而後因社區子弟求取福德金在外地創業有成，吸引了外地朋友向紫南宮土地公求取福德金的熱潮，據說向土地公借錢來投資都會賺錢，來年再還錢，除了還本之外，信眾也會於還金時增添香油錢，作為報答土地公的幫助。

來紫南宮拜拜要準備什麼呢？

香和金紙不需要另外準備，在旁邊的小亭子就有可供信眾自行拿取的香與環保金紙，每人6支香，香銀隨意即可。紫南宮共有兩個爐，3柱香拜天公爐、3柱香拜土地公、土地婆、石頭公。聽說土地公喜歡吃花生糖，所以也有許多信眾會帶著花生糖或是麻糬當供品來這裡拜拜。

除了參拜、求金之外，到紫南宮也別忘了到宮內號稱七星級的洗手間上個廁所，紫南宮的洗手間以金筍迎客為主題造型，耗資3,880萬元打造，內部明亮乾淨並設有空調，中央甚至還有座造型優雅的噴水池，而在七星級洗手間外的樓梯及平台，還塗上了3D彩繪，色彩繽紛的金雞母、栩栩如生的錦鯉、象徵狗來富的錦犬等等，可以去瞧瞧。如果時間充裕的話，也可以安排到附近逛景點、吃美食，來個充實的竹山一日遊喔！

南投竹山紫南宮｜交通方式

【自行開車】

國道3號竹山交流道下 → 左轉經竹山秀傳醫院 → 往山腳圓環(有紫南宮Q版指示牌) → 右轉經過7-11 → 直行約3公里見左邊社寮警察局 → 左轉直行約200公尺即可抵達。

※紫南宮設立很多大型免費停車場，停車方便。

【大眾運輸】

※由於過年期間交通擁擠：農曆正月初一至農曆正月十五日，為了避免塞車，請盡量搭乘大眾運輸工具。

【紫南宮免費接駁車】

免費接駁車 接駁車路線 發車時間 候車地點 去程 由竹山交流道到紫南宮 08:35-16:35

每小時一班 車籠埔斷層保存園區 內的警衛室 返程 由紫南宮到竹山交流道 09:00-17:00

每小時一班 紫南宮戲臺旁

南投竹山紫南宮｜蛇年求財必看

紫南宮發財金

【求金】發財金（福德金）求金的時間是每日07:00-21:00都可以辦理求金及領取手續，且全年無休。通常都是向土地公、土地婆焚香祈福之後，再向土地公、土地婆行禮並告知姓名及住處，並許下願望後擲筊求金。

第一次擲筊獲得聖筊者，可求發財金六百元，若第一次未獲聖筊，可再次擲筊，每多擲一次筊金額就隨之遞減100元，如果六次都沒有聖杯的話，表示土地公這次不借你錢，只能等下次來再求金了。

求金成功後就可以到服務中心填寫基本資料，準備好個人身份證或足以代表身份之證件才能領取發財金，另外求金者須年滿二十歲才能求唷！求得發財金之後，一定要全數用完，但要注意不能將錢再捐回給廟方，因為這些錢就是要幫忙賺錢回來的，也就是所謂的錢滾錢的概念。

【還金】信眾於「求金」後，通常最慢會在一年內「還金」。

還金的金額可以隨心意添加香油錢，還金的方式直接攜帶求金的紅包袋並裝上還金的金額，交由服務小姐確認後交付收據，即完成還金。若紅包袋遺失也不用擔心，直接攜帶身份證件也是ok的。若沒空回來還金的信眾也可以使用現金袋（郵局），附上紅包袋，姓名、聯絡電話、身份證字號即可。

求發財金注意事項：

服務時間： 每日07:00~21:00

求金金額： 600/500/400/300/200/100元(視擲筊結果而定)

求金條件： 須年滿20歲，並出示個人身份證正本、有照片的健保卡或護照

還金須知：信眾通常於一年內還金，除本錢外，亦可添加香油錢。

祈福金雞

除了求發財金，許多做生意的信眾都會來求金雞保佑生意興隆。求祈福金雞步驟，一樣要向土地公、土地婆、石頭公說明求開運金雞的用途後擲筊（必須聖筊一次），擲到一次聖筊後，再到登記處登記並添香油錢3,600元。接著雙手誠敬捧著金雞至土地公爐繞三圈後，帶回後擺放在公司或是家中財位，每天以茶水、米供奉金雞。下次回紫南宮，也要記得帶金雞一起回來繞香爐，讓金雞吸取天公爐旺盛香火。

供奉金雞注意事項：

求金雞年齡需滿20歲，並躑到一次聖筊。

每天記得放茶水在金雞面前，切忌不可使用生水。

茶水可以不用每天換，但是不能空，可以更貼心的多放一杯米。

下次您回紫南宮記得帶回紫南宮繞香爐，讓金雞吸取天公爐旺盛香火。

若是沒有特別要求金雞回家，也可以去摸摸宮內的金雞母，在正殿內的金雞也是紫南宮的大熱門，據說金雞身上不同部位代表著不同好運，趕緊去把它給全身摸透透吧。

紫南宮錢母

紫南宮每年會依農曆生肖發行招財錢母，並於國曆元旦和農曆正月初一等時間發放。每年都吸引了大批信眾連夜排隊，希望可以領到錢母，在新的一年招來好運及財運。若沒時間來排隊，也可以添香油錢兌換，滿1000元可得到一枚銀色錢母、滿1500元可得金色錢母。如果家裡有新生兒，還可以憑寶寶手冊來紫南宮領取金色生肖錢母哦！

南投竹山紫南宮美食推薦

紫南宮美食│紫南宮甕缸雞一條街

到紫南宮拜拜完，也別忘了到附近品嚐在地美食，好好享受一下竹山獨有的美味，特別是來「吃雞」，早已是竹山必備行程！在紫南宮附近有著名的「甕缸雞」一條街（或土雞城一條街)，沿途至少有十幾家吃雞餐廳！

紫南宮附近甕缸雞餐廳、土雞城林立，這裡用土雞母料理。並使用漢方、五味分調味，並加入辛香料醃製。且烹煮時是以龍眼木在爐缸內高溫悶燻，所以烤出來的雞肉多汁、雞皮酥脆，吃起來又香又入味。吃的時候還可以沾淋上一些雞油，或沾點胡椒鹽配著吃，更是絕佳好滋味。

竹山甕缸雞推薦 地址：南投縣竹山鎮集山路一段、二段 營業時間：10:30-19:30

紫南宮美食│林圮埔老街

吃完甕缸雞還不滿足？沒關係，在距離紫南宮約20分鐘車程的「竹山老街」上，還有更多美食、小吃等你吃個過癮！

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竹山廟口百年肉圓

這間肉圓店已經傳承第四代了，從日據時代賣到現在。竹山廟口肉圓使用紅番薯粉漿做皮，搭配竹山冬筍與鮮肉做餡，入口Q彈，剛炸好的皮帶脆度，且銅板價就能吃飽！

地址：南投縣竹山鎮竹山路79號 營業時間：09:00-17:00 (週四、週日公休)

竹山黑輪伯

竹山黑輪伯位於廟口肉圓附近，賣著簡單而美味的黑輪、竹輪、米血、貢丸台式關東煮，價位同樣親民平價，天冷時來一碗鮮美熱湯會感到相當幸福。

地址：南投縣竹山鎮竹山路39號 營業時間：11:30-21:50

竹山50年老店爆皮湯

這一味在地人熟悉的美味老店，隱藏在竹山老街上的竹山市場。「爆皮湯」是用豬皮下去爆香、炸透後再加大骨、蘿蔔、貢丸一起熬煮出的鮮美高湯，也可以加麵或米粉變成「爆皮麵」作為主食。價格同樣很親民，銅板價搞定！

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