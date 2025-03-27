今天入住星野集團有名的渡假村「青森屋」

每每都只能在電視介紹看到它

這次終於可以自己親自來入住體驗看看

大廳有提供免費的咖啡和飲水

隨時想要來上一杯都沒有問題

如果想泡元湯飯店大廳有提供免費的接駁車

按時刻表發車

房間鑰匙還是一顆大蘋果超可愛的!

已經好久沒有拿過鑰匙~大多都是房卡了

此次入住本館

客房外的走廊維持日式風格乾淨整潔

此次入住房型

【和室】 Ogurami おぐらみ

1〜3名 55㎡

一般是以兩張單人床為主

此房型最多可容納的人數就是3個人

這房間就是為我們三姐妹量身打造的

床墊的軟硬度適中

非常的好睡喔!

床舖的正前方有一個小小的電視機

在房間裡顯得特別的小...

不過沒差~

因為入住的這一天裡，我們還真的沒有時間去打開電視機

活動太多了~

房型最大的特色就有一個ㄇ字型的榻榻米客廳

放心~它是有挖洞

腳是可舒服的往下放的

久坐也不會覺得痛苦的喔!

每房會按照人數

送上3款茶包

煎茶/焙茶/紅茶

迷你小冰箱裡面只有一壺冰水

不夠可以拿著水壺到飯店指定的地點呈裝

日式旅館的標準行銷手法

就是會放上小零食

如果你喜歡吃，就可以到販賣部去購買

青森出蘋果~蘋果餅乾可香囉!

房間內都備有大浴巾和浴衣

吃飯、泡湯都可以穿著浴衣在飯店穿梭

溫泉飯店的好處就在這裡!

每一個人會有一個泡湯籃

要去泡澡的時候帶上它就可以囉!

房間裡也是有浴室、浴缸

和露天大浴場差太多了

不害羞的朋友一定要去青森屋的露天大浴湯

享受在森林中泡湯的美妙感覺

洗手台是獨立在外的

擦手巾就有3小條

洗手/洗顏液/乳液

女孩子入住都可以輕輕鬆鬆

廁所也是獨立一間

常來日本都習慣了這樣的模式

浴室、洗手台、廁所通通分開

三個人可同時進行不同的事情，不互相打擾更能節省時間

廁所裡還有一個依空間量身打造的小小洗手台

這樣上完廁所也不用特地再走到外面去洗手

小小的設計、大大的貼心

喜歡我們今天三人一室的【和室】 Ogurami おぐらみ房型嗎？

我們三個人都很滿意喔~

接下來的時間準備要來去用餐和挖掘飯店裡其它的好東西

出發囉!

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