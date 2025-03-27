皇后鎮天空纜車Skyline Queenstown我真的期待超久了！不過跟團的紐西蘭旅遊，沒有安排玩斜坡滑車，真的超可惜！但是有安排到Skyline Queenstown餐廳晚餐！只能說太幸運，因為當初Skyline Queenstown這行程後方有備註，若沒訂到會改去其他地方吃，所以從塔斯曼冰川冰湖探險一路趕過來時，我可是一直在祈禱拜託老天爺，一定要有位置阿🤣

Skyline Queenstown 設施、餐廳

Skyline Gondola 空中纜車 / 每天上午9點開放

*最後一班Gondola將於晚上9點從底部碼頭出發。從頂部下來的最後一個纜車是餐廳關閉時。

Skyline Luge 斜坡滑車 / 每天上午10點開放

Skyline Restaurant 餐廳

午餐保留： 11點30分到下午1:30

晚餐預訂： 4.30pm, 4.45pm, 5.00pm, 6.30pm, 6.45pm, 7.00pm, 8.30pm, 8.45pm (用餐時間90分鐘)

Stargazing 觀星 / 每年時間不一樣

Mountain Bike Park 山地自行車公園 / 每年9月至隔年5月中開放

Skyline Queenstown 票價

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皇后鎮景點 Skyline Queenstown

這天在去玩塔斯曼冰川冰湖探險後，隨即搭車直衝皇后鎮，一路上除了上洗手間外，路過的小鎮都沒有太過停留，就是為了搭《Skyline Queenstown》，因為我們有訂到了Skyline Queenstown餐廳晚餐！所以時間拖延不得，畢竟餐廳真的超難訂～～《Skyline Queenstown》在網路上的評價很好，有美食餐廳、好玩的體驗活動，最多人讚賞的，就是一覽無遺的皇后鎮美景。

《Skyline Queenstown》纜車真的很酷，真不知道怎麼蓋上去的，太厲害了！沿著山坡而建，愈看越是不容易。

在等換票期間，櫃檯旁這道們太惹人注意了，後來看到有人拿門票逼逼兩聲就上去，原來是纜車通道阿。

領到票卡後，就走往剛剛的光門，通過時拿出票卡掃描QR Code，票卡是上下纜車都要使用，所以Skyline Queenstown票卡一定收好。

纜車穩定度非常高，玻璃也很乾淨，大約10多分鐘就抵達上方平台。

隨著纜車慢慢向上移動，眼前視野慢慢地拉高，皇后鎮也緩緩的露出了全貌。

往另外一邊望去是瓦卡蒂普湖，這有一段毛利傳說，在傳說中，有位巨人把毛力酋長女兒綁走，於是酋長多次營救失敗後，立下了誰能救回女兒，就把女兒許配給對方，與酋長女兒相戀勇士知道後，就趁著巨人睡著時，把巨人的床給燒了，兇猛火勢把大地燒了一個大洞，巨人因此困死在洞中，最後的巨洞就形成了瓦卡蒂普湖的形狀。

上到平台後，回程纜車也是在這邊搭乘，這裡同樣是掃描QR Code，所以《Skyline Queenstown》票卷千萬不要遺失，這點很重要！

剛走進來，右邊是通往《Skyline Queenstown》餐廳，左邊樓梯是前往遊樂設施跟觀景台。

要是你沒有訂到Stratosfare Restaurant皇后鎮纜車餐廳也不用擔心，Skyline Queenstown有提供休憩區，可以在這點咖啡飲料跟炸物，景觀也很不錯。

Skyline Queenstown Restaurant 皇后鎮空中纜車餐廳

紐西蘭南島最熱鬧的城市，莫過於Queenstown皇后鎮，而說起皇后鎮景點，那真的不能少了《Skyline Queenstown》，有風景、有玩樂還有美食，但！Skyline Queenstown Restaurant餐廳沒預約根本吃不到，說是紐西蘭最難定餐廳也不為過。

不過看到Skyline Restaurant內的空間環境跟景色後，我理解了😂難怪會這麼難訂。

後來查了一下關於Skyline Queenstown餐廳資訊，座位部分不是隨機的，窗邊座位是要加錢的～多幾百塊台幣。

餐點採用自助式吃到飽的方式，餐點品質跟服務水準都棒，話說吃到飽…果然到哪個國家都一樣，全都一堆人🤣

剛來的前幾天，有些不太習慣紐西蘭飲食習慣，但後面幾天就還好了。

烤肉很不錯吃！但豬肉真的…還可以😅大概是台灣豬有點太厲害，把我搞挑嘴了，這可惡的壞習慣😋

烤盤上滋滋作響的牛肉，誘惑力超強，真的太邪惡！😋

壽司不錯吃，其中一種壽司，最中心是鮭魚！味道超棒！非常好吃。

甜點區也非常精彩，不僅外型精巧，吃起來甜度也不會太甜，很剛好。

《Skyline Queenstown》餐廳甜點不能錯過的，就是手炒冰淇淋，真的爆好吃！我起碼吃了3、4次，真心大愛！😍

第一盤就稍微夾了簡單幾樣，特別推薦一下壽司，看壽司中間那抹紅紅的…沒錯！就是鮭魚，嫩度真的超級棒，牛肉也是紐西蘭旅遊這幾天來吃起來最嫩的。

紐西蘭吃到飽跟台灣吃到飽最大不同點，就是飲品部分，台灣吃到飽大家都很熟，稍稍高檔一些，啤酒紅酒白酒都能放膽喝，但紐西蘭吃到飽不一樣，咖啡跟水免費，其他就是要收費，這點要注意一下。

在《Skyline Queenstown》餐廳先吃點美食墊墊肚子後，隨即就上來觀景台，觀景台也是Skyline Queenstown一大亮點，超狂的遠眺視野，把整個皇后鎮、瓦卡蒂普湖還有遠方的山盡收眼底，不清楚方位也有導覽圖，方便賞景人知道眼前山脈跟湖名。

往下看可見視野非常可觀。

紐西蘭日照時間真的非常的長，就算晚上八點了，天還是亮著！幾天下來有觀察到，大約8點半的時候，天色會漸漸變暗，到9點就已經黑掉了(我12月來的)。

雲彩從亮色轉暗，而鮮豔也更顯得多變，真的好美啊！難怪不少情侶都會到觀景台看風景，浪漫聖地無誤～

Skyline Queenstown / Luge 滑車

這次來《Skyline Queenstown》沒有玩到就是Skyline Luge，因為抵達時間較晚，看到Skyline Queenstown纜車下方有車道，不確定是不是Skyline Luge專用的，下次去紐西蘭自由行，有玩到再跟大家分享分享。

7點快8點時，我搭上了返程纜車，不是我不想拍夜景，而是這就是跟團必須妥協的點，準時！所以只拍到黃昏時分的點燈皇后鎮全景照。

《Skyline Queenstown》真的是皇后鎮必玩的皇后鎮景點！這裡有吃有玩還有絕美景色，景色跟玩樂很簡單，但《Skyline Queenstown》餐廳真的不好訂，必須要提前提前再提前預約～太臨時大機率吃不到。

Skyline Queenstown評價

《Skyline Queenstown》自從看過阿新分享的皇后鎮Skyline，這次紐西蘭旅遊就特別期待皇后鎮行程，不過跟團嘛～一定有所取捨，所以抵達皇后鎮時間較晚，遊玩的斜坡滑車開放時間已經結束了，但有Skyline Queenstown餐廳可以大吃特吃！雖然不是在窗景旁用餐，但有點距離，看到的皇后鎮風景更為震撼！

Skyline Queenstown 皇后鎮空中纜車 資訊

地址： Brecon St, Queenstown 9300紐西蘭 / 地圖

官網：https://www.skyline.co.nz/en/queenstown/

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