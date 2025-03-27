這間隱身在巷弄間的小酒館，外觀低調、沒有醒目的招牌，

但一推開門，卻彷彿踏入另一個世界。

柔和的燈光營造出溫馨氛圍，精緻的料理搭配專業的酒類推薦，

讓這裡成為上班族下班後的療癒角落。

Ruby與朋友相約酒桃，品嚐了一系列精緻美味的餐點，

為小週末的時光增添了許多美好的回憶。

店內空間雖不大，卻巧妙地營造出舒適

及不擁擠的用餐氛圍。

除了菜單上的開胃小菜、生食、烤物、炸物、握壽司等料理，

店員也提到，主廚會定期推出新菜色，

讓回訪的客人都能嚐到不一樣的驚喜。

每一道料理都展現了細膩的手法與獨特風味，令人驚艷。

酒類的部分，除了菜單上精選的甜酒 之外。

店內還有一整櫃的清酒可供選擇。

如果對口味有特別偏好，不妨向店員詢問，

他們會根據喜愛需求給予專業推薦，確保每一杯酒都能完美搭配餐點。





記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

柚香蘿蔔 $80

蘿蔔的清脆口感，帶有清爽的柚子香氣，

微微的酸甜感相當開胃。

胡麻辣味雞 $200

雞肉處理的很好，口感吃起來很鮮嫩，

搭配濃郁的胡麻醬Ruby覺得辣度偏中辣，

有高麗菜絲及小黃瓜絲的脆度，

增添了餐點的層次感豐富，讓人忍不住一口接一口。

海景茶碗蒸 $200

這碗茶碗蒸真的真的是非常的澎派，

超大隻的蝦子炙燒，干貝、鮭魚卵及松露，

每一口都能感受到不同的海味層次，

茶碗蒸的蛋體極為滑順細膩，淡淡的高湯鮮味。

湯汁濃郁卻不過鹹，

整體口感既溫潤又充滿海洋的鮮美，

非常適合作為開胃或是餐間的溫暖小品。

清酒燒大蛤 $280



大蛤蜊新鮮飽滿，搭配清酒蒸煮後散發出淡淡的酒香，

湯汁鮮美且帶點甘甜，喝上一口滿是海味的滋潤感。

深海珠寶盒 $380

這道刺身拼盤彷彿大海的饗宴，鮮甜的生魚片

有鮭魚、干貝、

大隻生蝦有稍微炙燒上面還有蟹膏點綴、

紅甘等生魚片，每一片切的厚度剛好

搭配醬油與山葵

特別的細節是一般店家都單提供白蘿蔔絲，

但酒桃多增添了紫蘇葉搭配，

讓每一口都能感受到來自他們用心的細節。

鮭肚握 雙貫 $220

比目魚鰭邊握 雙貫 $220

鮭肚油脂豐富，入口即化；

比目魚握壽司則有獨特的炙燒香氣，

魚肉的自然油脂與醋飯的比例剛剛好，讓人回味無窮。

鮪魚三星蔥 $200

鮪魚新鮮度佳，口感柔軟細緻，

淡淡的鮮甜，完全沒有腥味。

三星蔥的微辣感與鮪魚的油脂完美融合，

上面多了脆度的點綴，多了一絲鮮甜的回味。

干貝尬蟹膏 $340

鮮甜的干貝搭配濃郁的蟹膏，

每一口都是滿滿的鮮美與海洋風味，

喜歡海味的人絕對不能錯過。

脆皮燒肉 $300



外皮酥脆、內裡軟嫩的燒肉，

咬下去時能感受到層層交錯的口感，鹹香適中。

沾西式黃芥末及沾糖吃別有一番風味。

香酥脆白鰻 $340

白鰻外皮炸得非常酥脆，清脆的口感，

白鰻卻保持細膩又軟嫩，師傅炸的技術很厲害，

魚肉本身的甜味，加上特製的沾醬，

沒有腥味，酥香中帶點回甘的鮮味。

鹽燒牛小排串 雙串 $280



牛小排的油花均勻，經過炭火燒烤後香氣十足，

肉質軟嫩且帶有咬勁，搭配旁邊的阿根廷烤肉醬

微酸的口感搭配烤肉更加開胃。

季節時魚-花魚 $340

花魚烤得外皮微焦酥脆，魚肉則細膩鮮嫩，



烤魚沒有過多調味，純粹展現食材的原始風味，

精湛的火候掌控，讓魚肉保持鮮嫩多汁，

擠上一點檸檬或胡椒鹽，

更能帶出魚肉的甜味。

帶皮山藥明太子 $180



帶皮的山藥口感爽脆，搭配鹹香濃郁的明太子醬，

入口後山藥的獨特的滑順與脆口交融的口感

山藥的厚度也厚實，真的是完美的一道餐點。

福祝柚子酒 80ml $270

柚子酒帶有清新的柑橘香氣，酸甜適中，

酒體順口且帶有微微的果香。

智惠美人紅茶梅酒 80ml $260

紅茶的香氣與梅酒的酸甜交織，甜而不膩。

酒桃 Sake momo不僅提供優質的酒類選擇，

料理也同樣精緻美味，每道菜的風味都很有層次，

無論是單獨品嚐還是搭配清酒，都能帶來極佳的味覺體驗。

這裡的氛圍相當舒適，不會過於吵雜，

非常適合與朋友小酌、好好聊天。

清酒種類豐富，店員介紹專業，店內的燈光柔和，

讓人能夠放鬆地享受餐點，這種氛圍感，讓人一來就不想離開。

這次與朋友用餐感受非常的愉快，

Ruby已經把酒桃 Sake momo 列入我的回訪名單內了，

如果你也喜歡小酌或是想找一個可以輕鬆小酌、細細品味的餐酒館，

酒桃 Sake momo絕對是一個讓你值得一試的餐廳選擇。

【店家資訊】

👉酒桃Sake momo

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🏠台北市大安區光復南路456巷6號

🚈 捷運信義安和站 ( 5號出口走路約7分鐘)

☎️02 2703 7507

⏰PM18:00~PM00:00 五六~PM01:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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