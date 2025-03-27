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【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

大安區餐廳 餐酒館推薦 包廂餐廳 聚餐 餐廳 more
2025-03-27 17:52:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

 

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這間隱身在巷弄間的小酒館，外觀低調、沒有醒目的招牌，

但一推開門，卻彷彿踏入另一個世界。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

柔和的燈光營造出溫馨氛圍，精緻的料理搭配專業的酒類推薦，

讓這裡成為上班族下班後的療癒角落。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

Ruby與朋友相約酒桃，品嚐了一系列精緻美味的餐點，

為小週末的時光增添了許多美好的回憶。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

店內空間雖不大，卻巧妙地營造出舒適

及不擁擠的用餐氛圍。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

除了菜單上的開胃小菜、生食、烤物、炸物、握壽司等料理，

店員也提到，主廚會定期推出新菜色，

讓回訪的客人都能嚐到不一樣的驚喜。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

 

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

每一道料理都展現了細膩的手法與獨特風味，令人驚艷。

酒類的部分，除了菜單上精選的甜酒 之外。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

店內還有一整櫃的清酒可供選擇。

如果對口味有特別偏好，不妨向店員詢問，

他們會根據喜愛需求給予專業推薦，確保每一杯酒都能完美搭配餐點。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
 

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

柚香蘿蔔 $80
蘿蔔的清脆口感，帶有清爽的柚子香氣，

微微的酸甜感相當開胃。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

胡麻辣味雞 $200

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

雞肉處理的很好，口感吃起來很鮮嫩，

搭配濃郁的胡麻醬Ruby覺得辣度偏中辣，

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

有高麗菜絲及小黃瓜絲的脆度，

增添了餐點的層次感豐富，讓人忍不住一口接一口。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

海景茶碗蒸 $200
這碗茶碗蒸真的真的是非常的澎派，

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

超大隻的蝦子炙燒，干貝、鮭魚卵及松露，

每一口都能感受到不同的海味層次，

茶碗蒸的蛋體極為滑順細膩，淡淡的高湯鮮味。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

湯汁濃郁卻不過鹹，

整體口感既溫潤又充滿海洋的鮮美，

非常適合作為開胃或是餐間的溫暖小品。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

 

清酒燒大蛤 $280

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
大蛤蜊新鮮飽滿，搭配清酒蒸煮後散發出淡淡的酒香，

湯汁鮮美且帶點甘甜，喝上一口滿是海味的滋潤感。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

深海珠寶盒 $380
這道刺身拼盤彷彿大海的饗宴，鮮甜的生魚片

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

有鮭魚、干貝、

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

大隻生蝦有稍微炙燒上面還有蟹膏點綴、

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

紅甘等生魚片，每一片切的厚度剛好

搭配醬油與山葵

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

特別的細節是一般店家都單提供白蘿蔔絲，

但酒桃多增添了紫蘇葉搭配，

讓每一口都能感受到來自他們用心的細節。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

鮭肚握 雙貫 $220

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

比目魚鰭邊握 雙貫 $220

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

鮭肚油脂豐富，入口即化；

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

比目魚握壽司則有獨特的炙燒香氣，

魚肉的自然油脂與醋飯的比例剛剛好，讓人回味無窮。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

鮪魚三星蔥 $200
鮪魚新鮮度佳，口感柔軟細緻，

淡淡的鮮甜，完全沒有腥味。

三星蔥的微辣感與鮪魚的油脂完美融合，

上面多了脆度的點綴，多了一絲鮮甜的回味。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

干貝尬蟹膏 $340
鮮甜的干貝搭配濃郁的蟹膏，

每一口都是滿滿的鮮美與海洋風味，

喜歡海味的人絕對不能錯過。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

脆皮燒肉 $300

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
外皮酥脆、內裡軟嫩的燒肉，

咬下去時能感受到層層交錯的口感，鹹香適中。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

沾西式黃芥末及沾糖吃別有一番風味。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

香酥脆白鰻 $340
白鰻外皮炸得非常酥脆，清脆的口感，

白鰻卻保持細膩又軟嫩，師傅炸的技術很厲害，

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

魚肉本身的甜味，加上特製的沾醬，

沒有腥味，酥香中帶點回甘的鮮味。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

鹽燒牛小排串  雙串 $280

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
牛小排的油花均勻，經過炭火燒烤後香氣十足，

肉質軟嫩且帶有咬勁，搭配旁邊的阿根廷烤肉醬

微酸的口感搭配烤肉更加開胃

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

季節時魚-花魚  $340

花魚烤得外皮微焦酥脆，魚肉則細膩鮮嫩，

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
烤魚沒有過多調味，純粹展現食材的原始風味，

精湛的火候掌控，讓魚肉保持鮮嫩多汁，

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

擠上一點檸檬或胡椒鹽，

更能帶出魚肉的甜味。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

帶皮山藥明太子 $180

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐
帶皮的山藥口感爽脆，搭配鹹香濃郁的明太子醬，

入口後山藥的獨特的滑順與脆口交融的口感

山藥的厚度也厚實，真的是完美的一道餐點。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

福祝柚子酒 80ml $270
柚子酒帶有清新的柑橘香氣，酸甜適中，

酒體順口且帶有微微的果香。

智惠美人紅茶梅酒 80ml  $260
紅茶的香氣與梅酒的酸甜交織，甜而不膩。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

酒桃 Sake momo不僅提供優質的酒類選擇，

料理也同樣精緻美味，每道菜的風味都很有層次，

無論是單獨品嚐還是搭配清酒，都能帶來極佳的味覺體驗。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

這裡的氛圍相當舒適，不會過於吵雜，

非常適合與朋友小酌、好好聊天。  

清酒種類豐富，店員介紹專業，店內的燈光柔和，

讓人能夠放鬆地享受餐點，這種氛圍感，讓人一來就不想離開。

【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐

這次與朋友用餐感受非常的愉快，

Ruby已經把酒桃 Sake momo 列入我的回訪名單內了，

如果你也喜歡小酌或是想找一個可以輕鬆小酌、細細品味的餐酒館，

酒桃 Sake momo絕對是一個讓你值得一試的餐廳選擇。

 

【店家資訊】
👉酒桃Sake momo
🍽 FB官方粉絲團請點此  /  IG 官方粉絲團請點此
🏠台北市大安區光復南路456巷6號
🚈 捷運信義安和站 ( 5號出口走路約7分鐘)
☎️02 2703 7507
⏰PM18:00~PM00:00 五六~PM01:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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美味度
4.79
服務品質
4.86
裝潢氣氛
4.79
CP值
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