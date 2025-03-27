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春酒辦桌選聞香格外燴團隊｜高雄屏東企業聚餐、尾牙活動最佳餐廳推薦

高雄春酒 高雄春酒推薦 高雄春酒辦桌 高雄春酒外燴
2025-03-27 18:19:00 文字：婕咪
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婕咪

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高雄春酒推薦│公司春酒美食分享│屏東聞香閣專業辦桌│70年老

我是這次公司春酒的活動小組成員，難得有機會規劃公司的春酒，可是卯足全力，要讓大家吃得開心、玩得盡興！

高雄春酒推薦│公司春酒美食分享│屏東聞香閣專業辦桌│70年老

 

說真的辦春酒，實在不是想像中那麼簡單耶！

要在預算內找到能讓全公司同事都滿意的菜色，找廠商、喬菜色、控制預算，超級有挑戰性！我們最後選擇了屏東有名的的聞香閣辦桌，他們有超過70年的辦桌外燴經驗，讓我放心不少。

▼當天現場，好多師傅在忙著準備料理，熱騰騰現煮的辦桌大菜，遠遠就聞到了香氣。

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▼好大台的烤箱，可以一次烤好很多龍蝦，難怪有能力籌備破百桌的春酒！

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▼魚也是現蒸的。

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流程很有秩序，一台台餐車準備就緒，好料要上桌了！

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▼好高的餐車，第一次看到三層的，這樣上菜速度快好多！

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聞香閣在每區會搭配專門負責的辦桌人員，像是協助控制火候、確認菜品是否能吃了等等，需要服務也可以直接詢問，不需要走來走去找服務人員。

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▼這是為長官們準備的個人份精緻的前菜～

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▼烏魚子切得薄薄的，味道鹹香，口感Q彈。

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▼春酒辦桌大家一起吃，就是熱鬧！

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▼帆立貝搭配五味醬，清爽開胃。

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▼脆皮蹄膀外酥內嫩，肥而不膩～

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▼燻鴨胸，口感細嫩、煙燻香氣十足。

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▼鮮蝦珍味羹湯喝起來鮮甜無比，而且料好多，隨便一舀都是滿滿的料！

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▼看到大家很捧場，每個都舀很多，我們活動小組就放心了！

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▼清爽的生菜沙拉，搭配新鮮彈牙的鮑魚～

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▼最讓人驚豔的是焗烤龍蝦，龍蝦肉超彈牙，搭配濃郁起司焗烤，好滿足！

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▼海大蝦和蛤蜊搭配藥膳，湯汁鮮美，蝦肉吸附滿滿精華～

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▼櫻花蝦米糕，粒粒分明、香氣十足的米糕，搭配酥脆的櫻花蝦，口感豐富有層次。

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▼炸得酥脆的紅糟肉，越吃越涮嘴。

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▼燴虎掌膠質滿滿，燉得軟嫩入口即化，搭配濃郁的醬汁，讓人忍不住多扒幾口米糕！

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▼清蒸剁椒石斑魚，肉質細嫩滑順，剁椒辛辣開胃，清蒸保留了鮮甜滋味，入口即化～

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這次的春酒，大家都吃得超開心，同事們都說菜色比以往豐富多了！特別感謝聞香閣的辦桌外燴服務從前期溝通到現場執行都非常專業，手藝更是沒話說，如果大家公司也在找春酒辦桌廠商聞香閣辦桌絕對值得考慮！下次公司有活動，我一定還要找他們合作！期待下次能嚐到更多驚喜的菜色～

從天亮吃到天黑～春酒也圓滿落幕啦！

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潮州聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08 780 3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）

粉專：https://www.facebook.com/wenxiangge2015

 
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潮州聞香閣宴會餐廳

phone08-7803338
place屏東縣潮州鎮四維路550號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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