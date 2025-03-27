

在中正紀念堂捷運站南昌路上的巷弄內，有一間賣著古早味粉漿蛋餅的早餐店

店外只有一個小招牌，經過要稍微看一下才不會就此錯過啦

店內空間不大，約莫可坐10來位，除了粉漿蛋餅外還有吐司類的選項



醬料區，有東泉甜辣醬跟蒜蓉醬油膏可依個人口味自行添加



我們點了是招牌粉漿蛋餅跟起士蘿蔔糕粉漿蛋餅

招牌裏頭有火腿、高麗菜絲、培根等，粉漿蛋餅皮是偏Q軟的口感，搭配滿滿內餡，份量十足啊!!!!!

口味上偏清淡，搭配了醬料可增加點蛋餅整體的風味



起士蘿蔔糕口味

這個相較招牌，在整體的口味上就比較普通了，因為蘿蔔糕包在蛋餅裡就吃不太到本身的味道，再加上起士的濃厚

整個口感上比較單調些，不過還是好吃的，就是豐富度不能跟招牌比嘍~~



那天約莫不到9點多到店裡的人潮，吃到一半就開始絡繹不絕的出現

無論是外帶還是內用，可見此店的人氣非常之高呀~~~

下次想試試甜的口味，看看與蛋餅皮是否能擦出不一樣的火花~~



賞味日:2025.03.08



早R古早味手工粉漿蛋餅

地址:台北市中正區南昌路一段125巷4號

營業時間:週一、週三-週日 06:00-14:00(週二休息)

電話:02-23685729(不接受訂位)



歡迎到我的部落格:安安的Wonderland