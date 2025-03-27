為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

2025-03-27 23:57:00 文字：糖糖's 享食生活
share
糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

台南爆紅的爆汁烤全雞「吃雞會社」進軍台中啦！主打黃金烤全雞，堅持現點現烤，需花費七十分鐘，提醒大家一定要提前預訂！金黃酥脆的外皮，肉質更是鮮嫩多汁，烤雞裡頭還塞入了茄苳葉及蒜頭，讓烤雞多了迷人蒜香味，3/31前還享試賣優惠價一隻只要500元

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社台中大里店位置

吃雞會社台中大里店位在台中大里區仁化路，位置就在大里工業區那邊，距離修平科技大學不遠，地點不難找

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社台中大里店價格

吃雞會社主打黃金烤全雞，一隻原價是600元，目前試賣優惠價一隻是500元，優惠活動只到3/31

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社採用當日現宰黑羽土雞，堅持現點現烤，讓大家可以吃到熱騰騰的烤雞，烤製時間約70分鐘，大家記得要提前先預訂唷

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

黃金烤全雞 優惠價 500元（原價600元）

香噴噴的烤雞終於出爐囉，現場只有一個座位區，主要還是以外帶為主，將外皮烤至金黃色澤，看起來相當可口

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

趁熱將烤雞剝成一塊塊好方便享用，瞧瞧裡頭的雞汁真的多到不行呀，一定要趁熱吃才會多汁唷

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

第一口當然要先來嚐嚐糖糖最愛的雞腿部位，剛烤好的外皮吃起來是脆皮口感，帶有迷人鹹香，吃起來也不會太油膩，裡頭的肉質更是嫩到不行，邊吃邊滴汁，肉汁超香甜

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

雞胸的部分吃起來也不會太過乾柴，還帶有迷人的蒜頭香氣，讓人一口接一口

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

鹽烤胡椒魚 250元

吃雞會社除了招牌黃金烤全雞，還有隱藏版料理鹽烤胡椒魚，採用一整隻的吳郭魚下去鹽烤，再撒上胡椒及蒜頭調味，一樣須提前預訂

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

糖糖還蠻喜歡吃雞會社的鹽烤胡椒魚，肉質超水嫩，吃起來不會有腥味及土味，胡椒拿捏得剛剛好，不會搶過魚本身的鮮味，就連平時不太吃吳郭魚的家人也吃得津津有味

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁 - 糖糖's 享食生活

想吃台南爆紅吃雞會社，現在台中也吃得到，採用當日現宰黑羽土雞，堅持現點現烤，外皮酥脆，肉質更是鮮嫩多汁，吃起來帶有迷人蒜香味，就連小朋友也愛不釋手，除了美味烤雞，還有隱藏版鹽烤胡椒魚糖糖也很推薦，大里必吃美食，推薦給大家

 

《店家資訊》

店家：吃雞會社台中大里店
電話：0910-957653
地址：台中市大里區仁化路208號對面空地
時間：週二、三、四14:00~售完；週五、六、日或國定假日12:00~售完；週一店休
臉書：https://www.facebook.com/Roast.cchicken/

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

吃雞會社台中大里店

phone
place台中市大里區仁化路208號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
延伸閱讀
七股•鮮 滷肉飯虱目魚料理專賣店｜挑戰最奢華的海味滷肉飯，滿滿蚵仔+鮭魚卵讓你吃到爽! - 肉依小姐吃什麼
 肉依小姐吃什麼
大人用餐兒童免費招待!精緻又不貴的日式燒肉，三種價位任你選，最低599!必吃比臉大厚切牛排、蒜蝦飯、牛肋條、戰斧豬排、超大魷魚「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽-台南店 」台南燒肉吃到飽推薦 - 台南好F
 台南好Food遊
平價串燒店推薦！最便宜只要$20元起！「焦糖楓串燒」插旗台中逢甲夜市商圈啦！獨家漢方烤肉粉和特調醬，帶有迷人焦糖香氣，甜鹹交織超涮嘴～ - 阿華田的美食日記
 阿華田
新北中和美食推薦_思汗烤雞，外帶烤雞專賣店，現烤出爐Ft.獨家醬料烤雞二吃，環球購物中心中和店附近美食_2025菜單 – 冠婷生活趣
 冠婷｜生活趣
學承韓國阿珠媽正宗韓式泡菜、好吃扎實 自然捲韓式飯捲 多口味 X 大推雜菜冬粉、韓式豆腐煲、高雄好吃紫菜飯捲 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up