吃雞會社｜台南爆紅烤雞進軍台中！金黃脆皮，鮮嫩多汁，還有鹽烤胡椒魚也超爆汁

台南爆紅的爆汁烤全雞「吃雞會社」進軍台中啦！主打黃金烤全雞，堅持現點現烤，需花費七十分鐘，提醒大家一定要提前預訂！金黃酥脆的外皮，肉質更是鮮嫩多汁，烤雞裡頭還塞入了茄苳葉及蒜頭，讓烤雞多了迷人蒜香味，3/31前還享試賣優惠價一隻只要500元

吃雞會社台中大里店位置

吃雞會社台中大里店位在台中大里區仁化路，位置就在大里工業區那邊，距離修平科技大學不遠，地點不難找

吃雞會社台中大里店價格

吃雞會社主打黃金烤全雞，一隻原價是600元，目前試賣優惠價一隻是500元，優惠活動只到3/31

吃雞會社採用當日現宰黑羽土雞，堅持現點現烤，讓大家可以吃到熱騰騰的烤雞，烤製時間約70分鐘，大家記得要提前先預訂唷

黃金烤全雞 優惠價 500元（原價600元）

香噴噴的烤雞終於出爐囉，現場只有一個座位區，主要還是以外帶為主，將外皮烤至金黃色澤，看起來相當可口

趁熱將烤雞剝成一塊塊好方便享用，瞧瞧裡頭的雞汁真的多到不行呀，一定要趁熱吃才會多汁唷

第一口當然要先來嚐嚐糖糖最愛的雞腿部位，剛烤好的外皮吃起來是脆皮口感，帶有迷人鹹香，吃起來也不會太油膩，裡頭的肉質更是嫩到不行，邊吃邊滴汁，肉汁超香甜

雞胸的部分吃起來也不會太過乾柴，還帶有迷人的蒜頭香氣，讓人一口接一口

鹽烤胡椒魚 250元

吃雞會社除了招牌黃金烤全雞，還有隱藏版料理鹽烤胡椒魚，採用一整隻的吳郭魚下去鹽烤，再撒上胡椒及蒜頭調味，一樣須提前預訂

糖糖還蠻喜歡吃雞會社的鹽烤胡椒魚，肉質超水嫩，吃起來不會有腥味及土味，胡椒拿捏得剛剛好，不會搶過魚本身的鮮味，就連平時不太吃吳郭魚的家人也吃得津津有味

想吃台南爆紅吃雞會社，現在台中也吃得到，採用當日現宰黑羽土雞，堅持現點現烤，外皮酥脆，肉質更是鮮嫩多汁，吃起來帶有迷人蒜香味，就連小朋友也愛不釋手，除了美味烤雞，還有隱藏版鹽烤胡椒魚糖糖也很推薦，大里必吃美食，推薦給大家