兒子在今年三月終於去上學了，他上學後的第一週平日，我跟先生就打算要一起好好的慶祝一下，辛苦了我們雙方花費了整整2.5年來陪伴他的成長！

所以選了一家位於台中義式料理餐廳——皙酪，會選擇它的主要原因是因為原意為：しろ，是日文白色的意思，聽起來就覺得幸福感滿滿，就打算來吃吃看他們的料理啦🧡



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皙酪

台中市西區昇平街134號

週三公休；週一至週五 11:00–14:30，17:30–20:30；週六至週日 11:00–16:30

04-2305-0003

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皙酪位於台中西區， 鄰近勤美誠品與審計新村，地理位置優越 。無論是情侶約會、家庭聚餐，或是朋友相聚，都是絕佳的選擇。用餐後，還能順道在附近悠閒散步，感受這一帶的獨特氛圍。

店內裝潢溫馨且充滿質感，木質調與白色系的搭配營造出溫暖舒適的氛圍。一樓挑高的設計使空間更顯寬敞，搭配一盞別具特色的燈飾，為整體環境增添了畫龍點睛的魅力，讓人在用餐時更加放鬆愉悅。

如果是三五好友聚會聊天，二樓的空間會是更適合的選擇。這裡不僅帶有一絲隱秘感，還充滿了柔和的自然光，營造出一個輕鬆愉快、非常舒適的氛圍。

相較於二樓的隱秘與靜謐，我和先生更喜歡開放式廚房的氛圍。

不僅能近距離欣賞老闆的精湛廚藝， 還能感受到食材在爐火間翻炒的聲響與香氣四溢的煙火氣 ，讓用餐體驗更加生動且有溫度。

這次點餐的時候我們加了一份套餐，也點了幾分前菜！

蕃茄乳酪

我一直都很喜歡蕃茄與乳酪的組合，這種酸甜與奶香交織的風味讓人難以抗拒。

皙酪選用的油封蕃茄，不僅帶有蕃茄的自然酸甜，還多了一層溫潤的油感，讓整體口感更加柔和順滑。

當酸甜蕃茄與濃郁乳酪相互融合，每一口都散發出醇厚香氣，層次豐富，令人回味無窮。

普羅旺斯蕈菇奶油麵

這道麵上桌時，我們並沒有太多期待，畢竟一般來說，沒有肉的義大利麵風味往往較為單調，所以我跟先生更想嘗試一番，所以點了！

然而，這道普羅旺斯蕈菇奶油麵完全顛覆了我們的想像！蕈菇上點綴的麵包粉，讓整體口感層次更加豐富，而店家自製的麵條更是讓人驚艷——Q彈有勁、不會過於軟爛，即使放涼後再吃，依然美味十足。

調味上更是別具巧思，濃郁的奶香中帶著淡淡的胡椒香氣，既溫潤又帶點微妙的層次感。加入蕃茄後，恰好平衡了濃郁醬汁的厚重感，使整體口感更加清爽不膩。

蕈菇的處理也相當到位，鮮美多汁，與奶油醬完美融合。這道料理不只是驚喜，更能感受到滿滿的用心與巧思，真的是前所未有的美味體驗！

玉米燉飯搭米蘭炸豬排

玉米燉飯搭配米蘭炸豬排，可以說是我近一年來吃過的燉飯天花板！

燉飯的奶香濃郁，口感恰到好處，不僅沒有過於軟爛的問題，也不同於傳統西式燉飯帶有米心的硬度，而是一種熟透卻仍保有彈性的口感。

細細品味後還是太想要知道細節，忍不住向店家請教，才知道這道燉飯選用了台東糙米，讓米飯更Q彈、入味，與玉米的清甜與脆口相互交融，實在令人驚艷。

先嚐一口原味，已經足夠迷人；再擠上一點檸檬，則能將奶香燉飯的風味提升到另一個層次，推薦吃一半原味後，再加入檸檬，瞬間解鎖兩種不同的美味體驗！

炸豬排同樣令人驚喜，外皮金黃酥脆，肉質紮實卻不乾柴，搭配店家特製的油封蒜頭與紅蔥頭，讓整體風味多了一抹義式與台式交融的巧思。這道料理的細膩與層次感，真的讓人一試成主顧！

招牌義式什錦炸物搭蒜味美乃滋

滿滿的海鮮炸物一上桌就讓人食指大動！每一樣都鮮美無比，炸得恰到好處，外酥內嫩，完全不乾柴。

最讓人驚喜的，絕對是蒜味美乃滋，不僅能巧妙解膩，還能突顯海鮮的鮮甜與層次感，讓整體風味更上一層樓。

櫻花蝦薯條

櫻花蝦薯條是我請店家直接推薦的小點，剛上桌時，我以為它只是普通的薯條，沒想到完全顛覆了我的想像！

如果沒有看菜單，我會誤以為它是一道炸魷魚。

外層酥脆扎實，卻意外地融合了海鮮的鮮香，而裡面的馬鈴薯則吸滿了濃郁的海鮮風味，口感溫潤滑順，仔細查看菜單後，才驚覺原來是櫻花蝦入菜，難怪如此特別又美味！

紫心地瓜濃湯

這道紫心地瓜濃湯完全打破了對地瓜濃湯的傳統印象。不同於一般地瓜濃湯的甜味，這道湯的甜度相對較低，整體來說湯頭濃郁卻不油膩，帶來一種溫潤的舒適感。

氮氣台東洛神花

喜歡洛神花酸甜風味的朋友，這款飲品絕對不能錯過！

台東洛神花茶加入氮氣後，呈現出細緻的氣泡感，與一般氣泡飲料的粗糙感截然不同，帶來更加細膩且順滑的口感。

氮氣的加入不僅讓茶香更加濃郁，還使得每一口都更加圓潤豐富，完美平衡了洛神花的酸甜風味。

梨山高山茶

在飲品方面，先生本身就很喜歡喝茶，所以我們特別點了一壺高山茶。這款茶的茶葉分量給得很足，茶湯清澈透亮，香氣馥郁，入口後能感受到高山茶特有的清新與甘醇。

藍莓克拉芙緹＆黑糖乳花(小碗)

藍莓克拉芙緹的甜度較高，對於喜歡甜點的朋友來說，絕對是個不錯的選擇。

藍莓的酸甜與克拉芙緹的綿密口感融合，呈現出豐富的風味層次 ，搭配上一壺清香高山茶，茶的清新口感能有效平衡這份甜美，使得整體味覺更加和諧，是一個非常適合的搭配。

至於 黑糖乳花，甜度較低，讓人能夠品味到乳花的香醇與細膩，還能感受到一絲清冰的口感，特別適合喜歡清爽口感的朋友。

黑糖的甘甜則不會過於濃重，恰到好處，與乳花的滑順相得益彰，清新卻又不失溫潤，是另一種風味的享受。

走的時候也帶走了一份甜甜圈回家給兒子吃！

在這次的慶祝餐點中，燉飯與義大利麵系列成為我們的首選推薦。

首先，玉米燉飯搭米蘭炸豬排的口感堪稱完美，台東糙米的Q彈與玉米的甜脆相得益彰，奶香濃郁卻不油膩，還能透過檸檬提升層次，讓味覺更為豐富。

而普羅旺斯蕈菇奶油麵更是讓人驚艷，店家自製的麵條Q彈有勁，搭配濃郁的奶香和花椒的微妙香氣，融合蕃茄清爽的酸甜，給人前所未有的美味體驗。

這兩道菜都充滿了用心與巧思，不僅滿足了味蕾，也讓這次的慶祝更加完美，成為了值得回味的美好時刻，推薦給大家！



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台中市西區昇平街134號

週三公休；週一至週五 11:00–14:30，17:30–20:30；週六至週日 11:00–16:30

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