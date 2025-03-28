大家對於王品集團肯定都不陌生，對於他們的品牌推陳出新也覺得很敬佩！

享鴨在一月也推出了許多新菜色不說，還在桃園嶄新開幕！而享鴨也是我一直很喜歡的品牌，之前吃過2-3次，每一次吃都很喜歡，尤其是以兒子來說他的食慾在享鴨都特別好，所以這次新門店也是非常期待直接預約來了！



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享鴨 烤鴨與中華料理 桃園同德店

桃園市桃園區同德五街73號中茂新天地10樓

11:30-14:30、17:30-22:00

03 356-8805

有地下停車場

享鴨菜單｜訂位系統｜外送點餐

享鴨桃園同德店位於我很喜歡的藝文特區中， 在藝文特區旁的中茂新天地10樓，地理位置很好 、兒子先在下面跑一跑再上來也可以更好的入座用餐（消耗體力啊！）。

一進門，牆上掛著藍底金字的招牌，上書「NEW CHINESE CUISINE」，可以看得出來王品集團對於享鴨的定位，希望可以讓餐廳對創新中華料理做出更好的呈現。

餐廳內部的設計非常講究 ，椅子以柔和的綠色為主，與藍色牆面形成視覺上的對比，但又不失協調。

吊燈設計獨特，營造出柔和的光線，使整個用餐區域明亮而不刺眼，重點是我很喜歡的自然光窗、大而透明，讓自然光線灑進室內。

四喜烤麩、黃金泡菜

烤麩是一種以麵筋做成的食材，Ｑ彈的口感、容易吸飽醬汁的特性 ，帶有一點微甜且醬香的風味，讓四喜烤麩味道醇厚且帶有回甘，很好吃。

黃金泡菜則是我一直很喜歡的小菜，簡簡單單酸甜口感不同於韓式的風味，更適合在臺菜中露出。

烤鴨（片鴨）

到享鴨肯定不能忘記的就是點一隻烤鴨，建議大家可以提前打電話預訂及訂位，因為我當天去的時候真的超多人，很多人都是為了烤鴨而來，就知道有多搶手！

享鴨 烤鴨與中華料理的烤鴨服務很讚， 師傅會在桌邊片鴨給我們看，師傅動作嫻熟而優雅，手持一把鋒利的小刀，迅速又精準地將鴨皮和鴨肉片成均勻的薄片。

堅持選用放養在花東縱谷平原的櫻桃鴨，每隻都是環肥燕瘦且體重恰到好處，鴨皮香脆、微微泛油光，每片都透著誘人的光澤，師傅會先切出一部分僅有鴨皮的片段，然後再繼續片帶有酥脆外皮與鴨肉的部分。

剛剛有提到享鴨師傅會先將最酥脆、油脂最豐富的部分片下來，會提供白糖去沾取，這個地方一定要注意，白糖的沾取一定要沾很多很多很多，會超級好吃的！！！

最特別的地方是完全不會感受到油膩感，反而更好的中和油脂的感覺，帶有甜蜜的口感。

皮薄肉鮮美的烤鴨也是我的最愛，兒子更是自己吃了將近半盤，這時候就有點後悔沒有點一整隻了（扼腕）

享鴨的肉質鮮美之外，也帶有一些的油脂，單吃的話也是有一種滑潤不顯油膩的口感，非常好吃！

除了傳統的餅皮之外，青蔥和黃瓜也是必備的配料。

黃瓜被細細地切成絲，帶來清新的脆感，讓整體口感更加細膩爽口，而青蔥的處理恰到好處，既保留了蔥的香氣，又不會過於辛辣，與鴨肉的油潤形成完美平衡。

這些配料的加入，讓每一口都層次豐富、滋味悠長。

在這裡用餐，最喜歡的就是搭配了三種不同的沾醬，每一種都為烤鴨增添了不一樣的風味。

最經典的特製甜麵醬，是大家熟知的最佳搭配，甜鹹適中的口感，不僅讓人回味無窮，還不會感到油膩。

享鴨花椒鹽則帶有淡淡的孜然風味，輕輕撒上一些，立刻為烤鴨增添了一份獨特的滋味。

而百香果口味的季節蘸水更是特別，裡面添加了一點辣椒，大人可以直接品嚐到百香果的酸甜與微辣，小朋友則可以挑掉辣椒，享受純粹的果香。

芋香鴨架湯米粉

鴨架比起用快炒的，我更喜歡拿去煮湯，裡面融合了濃郁的鴨肉鮮香和芋頭的綿密口感相互融合，讓湯底特別濃郁香醇。

芋頭的加入不僅增添了甜美的香氣，還帶來一絲絲的綿密口感，米粉則吸附了湯汁，口感順滑，和湯頭的味道融合在一起。

黃燜野菜嫩雞煲

這道是全新菜品～將帶有醬香的蔬菜與酥脆炸過的雞肉拌勻，簡單的調味卻能帶來極致的美味。

每一口都能感受到蔬菜的鮮嫩與雞肉的香脆交織，醬香濃郁卻不過於厚重，讓人忍不住一口接一口。

上桌時，服務生在土鍋邊緣淋上了一圈紹興酒，瞬間酒香四溢，為整道菜增添了深邃的層次感，像是馬鈴薯、蓮藕、青椒等蔬菜在紹興酒的襯托下，散發出特有的香氣，讓人食欲大開。

但不需要擔心酒味很重，整體來說是香氣大過了酒氣，而每一口都能感受到食材的本真與調味的恰到好處。

翡翠魚卵炊蛋

翡翠魚卵炊蛋是一道融合滑嫩與鮮美的創意料理。

細膩的炊蛋入口即化，帶著淡淡的海鮮鮮香， 軟嫩的炊蛋口感與海鮮的鮮美在咀嚼中香氣四溢。

豉汁芥蘭苗

芥蘭苗是我一直喜愛的蔬菜，因為它那脆嫩的口感，搭配一絲清香和微微的苦味，讓它成為難得一見的美味。

豉汁的加入為整道菜增添了鹹香，卻不會過於死鹹，恰到好處地提升了味道，熱油淋上蔥絲和少許辣椒，並未改變整體風味，反而在尾韻處為這道菜增添了一份獨特的香氣與層次。

酸菜芝麻流沙湯圓

芝麻流沙湯圓炸得外酥內軟，咬開後濃郁的流沙內餡讓人一口接一口，香氣十足。

而搭配上酸菜的酸味，這組合出乎意料地和諧 ，酸菜的清新與湯圓的甜香相互平衡，帶來一種既特別又讓人驚喜的味道。

碳燻烏梅汁、蔓妙莓好（冰沙）

飲品的部分烏梅汁肯定是大家都會必點的飲料，蔓妙莓好是我這次第一次點的飲品，外觀粉粉嫩嫩的充滿少女心，冰涼酸甜的口味有著蔓越莓跟莓果的特性，非常好喝。喜歡莓果口味的人必點這一杯！

總結來說，王品集團的享鴨在推出新菜色的同時，也為用餐者帶來了全新的體驗。

無論是餐廳的優雅設計，還是每道菜品的精緻呈現，從烤鴨的酥脆香滑與各種調料的搭配、翡翠魚卵炊蛋的鮮美，再到豉汁芥蘭苗的層次風味，每道菜都充滿驚喜。

而酸菜芝麻流沙湯圓的獨特搭配更是讓人回味無窮，享鴨不僅滿足了味蕾，更提供了一個令人放鬆的用餐環境，成為一家大小或是朋友聚餐共度美好時光的理想場所。



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享鴨 烤鴨與中華料理 桃園同德店

桃園市桃園區同德五街73號中茂新天地10樓

11:30-14:30、17:30-22:00

03 356-8805

有地下停車場

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