在北京讀書的時候就很喜歡吃串串，回到台灣後在北部也吃過一次，台中好像沒有特別發現有這樣的店家，這次在網路上查台中哪邊有時，發現台中西屯新餐廳——餉串串，今天就一起來看看吧！



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餉串串（麻辣串串香）

台中市西屯區西屯路三段166-79號

17:00-23:00

04-2461 9019

預約訂位

餉串串的地理位置非常好，本來很擔心來這區會遇到沒有辦法停車的狀況，結果只能說——路邊有許多停車位，對面也有收費停車場。

外觀使用的紅色去做設計，光看就覺得很期待！

室內空間也很寬敞，座位之間也不會太過擁擠，用餐起來的氛圍感也更好。

這邊的醬料區我也很喜歡， 因為醬料的選項中有我很喜歡的芝麻醬、腐乳、花生碎跟香菜，絕對是我最喜歡的幾個存在！

我自己最喜歡的蘸料方案，絕對就是店家推薦的麻醬，我推薦大家可以嘗試~

原本很擔心這邊的串串種類不多，只能說我誤會一場，裡面超級多的選項， 像是我自己很喜歡的豬肉或是牛肉，搭配了像是剝皮辣椒或茴香這樣的青菜，真的是超特別！

豬的選項中還有我很喜歡的天梯（豬牙齦），可以說是太久沒有看到了（拭淚）

蔬菜區有串串部分會計費，杯子裝的蔬菜不需要計費，可以免費吃唷！

除了串串之外，也有像是油條跟豆皮這樣比較火鍋適合的。

湯頭的部分可以自己選擇，我點的是老罈剁椒！因為剁椒真的在台灣好難吃到，一上桌的風味我立刻先喝一碗，真的是酸辣的風味，我真的好愛！！！！

先生的話因為有寶寶，我們特別選了比較清爽的黃金雞湯，也適合兒子吃，下面就來說說我喜歡的幾款串串。

天梯我覺得不怕的朋友可以嘗試，因為是豬牙齦，很多人光聽就害怕（笑）

吃起來是脆口的口感，不會帶有其他的味道，所以搭配自己喜歡的醬料恰到好處。

茴香牛肉超好吃，茴香本身的香氣不是每個人都喜歡，但不吃的人一定要試試看！

因為牛肉的香氣會被茴香吸附，所以吃起來更好。

馬鈴薯片切得很薄，簡簡單單的燙3分鐘，吃起來軟軟糯糯的好喜歡。

豬皮店家已經有煮過的樣子，在串串區的時候帶有一點辣粉，川燙3分鐘吃ＱＱ軟軟的帶有很多膠質，喜歡~

魚皮的部分我也很推，煮的時候也不需要太久，兩分鐘剛剛好，還吃得到魚皮的Ｑ勁。

最後要推薦的這個豬肉串，醃過的豬肉在川燙後，帶有酸辣的風味，好吃不膩口！

最後吃飽就去吃雪花冰， 自製的雪花冰可以看自己需要吃多少量去製作 ，我們當天是抹茶口味，淡淡的很喜歡。

整體吃下來我跟先生都很喜歡，味道上非常的道地，尤其是老罈泡膠，有夠酸辣！

而且串串的選項也很多，價格整體來說可以吃到超級飽之外，店家的自助飲料跟雪花冰還有白飯都可以免費續，推薦給大家🧡



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餉串串（麻辣串串香）

台中市西屯區西屯路三段166-79號

17:00-23:00

04-2461 9019

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