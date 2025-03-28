這一鍋集團全新品牌——韓啵，在台中公益路開幕啦！

喜歡韓式料理的我們家，不可能會想要錯過這間韓式料理，立刻跟先生預約了第一批的時間來吃！



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韓啵 韓式料理 台中公益店

台中市西區公益路282號

11:30-15:00 17:00-00:00

04-2326 1168

對面有收費停車場

韓啵的外觀有一點在弘大的即視感，非常的可愛，使用的是大面的落地窗，絕對就是我跟先生第一眼喜歡上的原因！

入內後也可以發現空間很舒適，有非常韓式的臥坐區之外，也有一般的用餐區，只能說這邊的臥坐區可以說是大家最喜歡的位置，要來的朋友絕對是要事前訂位！

一入座後，店家就會端上小菜，小菜的種類不一定每天都相同，但種類跟口味上來說我都超愛！

像是帶有黃金泡菜風味的木耳，酸辣度也不會太高，非常好吃！

韓式泡菜肯定是韓式料理的精髓，脆口的泡菜我很喜歡不說，口味上辣度適中，怕辣的朋友也不擔心。

最後是黃芥末調味出來的高麗菜絲，非常的好吃且解膩，推薦可以跟炸雞一起搭配。

春川起司炒雞

好吃的一道春川起司炒雞絕對是辣醬要調味的恰到好處，並且帶有一點點沙沙的醬料口感才是我最喜歡的。

而韓啵完全就是這樣啊！搭配上面滿滿的起司，除了超嫩雞肉搭配起來好吃不說，泡菜跟ＱＱ的年糕也很好吃~

黑粉炸雞 佐 火龍果優格醬

黑黑的炸雞一上桌真的很吸睛，店家搭配的粉紅醬很特別，帶有一點酸甜口味，認真一吃發現帶有一點水果的風味，問了店員才知道使用的是火龍果和優格特調出來的醬料！

酸甜紫蘇炸雞

炸雞吃多了以後都會有點膩口，韓啵店家很用心推出幾款不同的炸雞風味，這一款也是我跟先生很喜歡的風味！

將炸雞炸得酥脆以後，裹上一層淡淡的紫蘇梅子醬，一上桌趁著炸雞皮還酥脆著，酸甜的口味會更好的在口中瀰漫開來，酸酸甜甜的非常開胃。

起司鮪魚玉米

因為帶兒子一起來，擔心他在韓啵沒有適合的品項，沒想到看到了這個都是他喜歡的東西組成的美食，就點了！

剛好兒子非常喜歡，鮪魚的部分不會太鹹，搭配上底下的起司跟玉米，真的是小朋友最愛。

牛奶雞肉豆腐煲

原本就已經非常濃郁的牛奶鍋，再配上一片起司讓風味更上一層次之外，裡面的雞肉也超級鮮嫩！

除了豆腐跟雞肉之外，裡頭也有放入了可以增加飽腹感的寬冬粉，可以說是吃的超飽。

療癒豬肉湯

上桌的豬肉湯湯頭簡單，原本很擔心會有豬腥味，結果完全不需要擔心，豬肉的部分份量也很多。

但如果大家想要湯頭更為濃郁的話，建議可以加入店家提供的紫蘇粉以及蝦醬跟辣醬，可以更好的提昇鮮味，同時可以吃到清淡和濃郁不同風味。

餐後甜點的部分，我們選了香草口味霜淇淋跟香草+草莓綜合口味霜淇淋，還有另外加購一個金幣燒！

霜淇淋蠻好吃的，但更推薦起司口味的金幣燒，金幣燒中間的起司很滿，還夾帶著奶油的香氣，推薦大家來一定要點！

開幕好康不要錯過囉！

即日起至11/28 #第二鍋半價

追蹤韓啵IG，即享豆腐煲、特色湯系列第二鍋半價

11/29至12/12 #滿500送500

消費滿500元，加碼贈「價值500元」餐點兌換券一份







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韓啵 韓式料理 台中公益店

台中市西區公益路282號

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