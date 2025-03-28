前陣子忙於搬家，一直都沒有去餐廳吃一些好料，剛好前幾天聚會的時候聽到朋友說，他去吃了這一間和牛Emperor，非常的推薦，他說肉質的部分非常的不錯之外，餐點也非常的用心，重點是可以吃到日本的神戶牛，加上有專人代烤服務，不需要擔心和牛會烤過熟或是浪費的問題，所以跟先生決定一起來吃看看啦！



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和牛Emperor

台中市西屯區大墩十九街239號

17:00-23:30

04-23106629

Instagram： https://www.instagram.com/wagyu.emperor/

Facebook： https://www.facebook.com/wagyuuemperor/

和牛 Emperor 官網： https://wagyu-emperor.com/

隔壁有收費停車場

和牛Emperor的地理位置很不錯，旁邊就有一個停車場，店面也非常的日式。

店內的部分前面是屬於吧台區，可以看到師傅們在工作的樣子，如果沒有帶孩子的話這邊的位置很不錯。

有孩子的話可以預訂後面的區域， 如果是聚餐的話也有包廂區，但包廂費用是$3000，無法折抵消費唷！

入座後店家就會開始介紹一些菜單的菜色之外，也會拿出他們的神戶牛肉許可證，這邊也可以看到他們的許可證是通過日本認證，是真真切切可以販售的，也更有保障！

而鹿兒島跟神戶牛的牛肉油花分布也不同，這邊也可以看得到。

飲品的部分先上桌！

我喝的是柚子酒，非常的好喝！但我建議大家可以稍微放5分鐘後再喝，口味上會更順一些，先生喝的薑汁汽水也很特別，兒子則是可爾必斯。

A5和牛炙燒壽司、主廚特製生醃泡菜、大阪涼拌豆芽菜

A5和牛炙燒壽司非常好吃， 通過炙燒後的和牛油脂香氣很濃郁，米飯吸飽了牛油的香氣，搭配上日本的越光米，真的是一大享受！

生醃泡菜的部分都是當天現做，不同於一般的泡菜偏辣， 和牛Emperor的偏甜辣且沒有醃過頭，整體吃起來多汁且鮮甜。

大阪涼拌豆芽菜搭配了水蓮， 清爽的口感與芝麻讓人一口接著一口！

A5生醃日本和牛（生牛肉）

醃製過的蛋黃搭配上新鮮的和牛，滑順的蛋黃配上油脂豐富的和牛，真的是一大享受！

一口放入口中，透過口腔中的溫度慢慢地化出和牛的鮮甜，跟蛋黃的香與青蔥的搭配，真的會讓人想念。

和牛漢堡

厚實的和牛漢堡肉吃起來不乾柴，搭配上松露醬與芥末籽醬，鹹香且酸爽，可以很好的中和和牛的油脂，好吃！

第一盤燒肉上來真的是讓人心動！

因為有我最喜歡的厚切牛舌、薄切牛舌，跟鹿兒島牛肉三種。

最喜歡的絕對就是厚切牛舌，這個厚度光看就開心到不行，一口咬下後那樣的Ｑ彈真的是讓我心動，搭配上店家提供的檸檬醬汁，在沾取一點點的海鹽後，放在飯上一起吃下，那帶有一點嚼勁的口感與豐富的牛香，真的是幸福無比！

搭配上蔥鹽的牛舌我也很愛，簡簡單單的就可以吃到不同的美味！

A5 日本和牛上等牛肋肉（醬味）、A5 日本腰子心、特級橫隔膜（醬味）

不同部位的A5日本和牛上桌我就很期待，搭配上店家提供的時蔬也很解膩。

這一盤上桌後我最期待的就是橫隔膜！

因為我本身就是橫隔膜的愛好者， 店家烤的外酥內軟，一口咬下的那種厚實度真的很讓人眼睛發亮，搭配上提供的燒肉醬汁，甜甜的卻不膩口，那豐富的肉香與口感我現在想起來都覺得幸福 。

蔬菜的部分我很喜歡山藥，烤的很好之外，脆脆的口感也很適合與和牛一起搭配吃，口感上會更為豐富。

日本和牛涮里脊肉

這個也是我最期待的部分，之前看過太多美食愛好者來吃，每次看到這個都很想要嘗試，今天終於讓我等到了！

店家提供了兩種不同的沾醬方式，一個是燒肉醬搭配生雞蛋，另一個則是蘿蔔泥與桔醬的搭配。

充滿油花的A5和牛大約烤到五分熟後，直接與生雞蛋拌勻吃下，甜甜的醬汁與蛋黃的濃郁一起搭配，那種鹹香甜的味道很美好，再搭配上一口店家使用土鍋煮出來的越光米，真的是一大享受！

當然酸酸甜甜的桔醬也是不能錯過，蘿蔔泥店家做得很好，沒有那種蘿蔔的生味，而清爽的蘿蔔泥跟酸甜的桔醬搭配上和牛的油脂，有著恰到好處的相輔感，非常喜歡！

最後的牛肉清湯我們也很喜歡，簡簡單單的卻可以喝到牛肉的鮮甜，兒子自己當天也是喝了一大碗。

最後就是甜點啦！

店家的甜點也很用心，兒子跟先生吃的是香草冰淇淋搭配餅乾，他們兩個搶著吃不說，還差點吵架（笑）

我自己則很喜歡甜度剛好的蕨餅，搭配了黃豆粉一起吃，非常的日式！

最後來說說感想，這次來和牛Emperor用餐的體驗很好， 店家對於小朋友很友善不說，餐點上也都以和牛原本的風味為主要，去延伸出許多不同的醬料搭配。

每一種搭配都很用心，牛肉的品質跟新鮮度也很好，可以說是對於自己的品質很有要求，我自己吃起來整體也是很喜歡，對於未來有機會來慶祝一些節日，或是帶長輩來聚餐，回訪的意願也很高！

推薦給接下來有重要活動，或是想要招待家人好友的朋友💗



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和牛Emperor

台中市西屯區大墩十九街239號

17:00-23:30

04-23106629

Instagram： https://www.instagram.com/wagyu.emperor/

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和牛 Emperor 官網： https://wagyu-emperor.com/

隔壁有收費停車場

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