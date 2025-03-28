印月餐廳｜迎春三月上新菜，中式點心展露真功夫

在台中有著極好口碑的中式饗宴印月餐廳，除了本命中式料理，藝術烤鴨三吃也是每桌必點的招牌好手藝，迎春三月午間限定上新菜，推出講究功夫手藝的中式點心，像是生煎包、蘿蔔糕、蜂巢棗泥酥等都是人氣好評，讓團圓時刻不只美味穩定輸出，還能相擁趣味～



印月餐廳 ｜環境介紹

位在台中公益路上的實力派中式饗宴印月餐廳，菜式承藝蘇杭浙江，結合世界多國的食材與料理手藝，透過感官享受推波助瀾，讓中式老菜不再墨守成規，走出新色彩。

空間寬敞舒適，以聚餐圓桌為主，也有提空10-20人包廂預訂，多人商務聚餐或百人婚宴也沒問題，提前預訂溝通，隔間都是可以靈活變動的非常彈性～

印月餐廳除了本命中式料理與現撈生猛海味之外，藝術烤鴨三吃也是每桌必點的招牌好手藝，迎春三月上新菜，結合講究功夫手藝的中式點心，像是生煎包、蘿蔔糕、蜂巢棗泥酥等都是講究功夫的人氣點心，還有彷彿來到仙境傳說的氣烹燒賣也是熱門好評，這可是午間限定才吃的到的美味喲！

佳餚菜品隨時推陳出新，除了是地方婚宴的指標，團圓聚餐的表現也贏得許多好評美名，是台中人的迎賓宴客指定餐廳。

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印月餐廳 ｜店家介紹與停車資訊

印月餐廳

評分： / 4.6

地址：408台中市南屯區公益路二段818號( 地圖 )

電話：04 2251 1155

營業時間

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期六: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：店家設有停車場

印月餐廳 ｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 印月餐廳 官方)

印月餐廳 ｜餐點介紹

◍━━ 印月餐廳｜藝術烤鴨3吃 ​━━◍

▸ 藝術烤鴨一吃｜世界拼圖

▸ 藝術烤鴨二吃｜大地豐收

▸ 藝術烤鴨三吃｜酸蘿蔔鴨煲湯

▸ 藝術烤鴨一吃｜世界拼圖

選用的是台灣櫻桃鴨，伴隨畫面飽眼香豔的桌邊片鴨秀！

與北京烤鴨最大不同是，鴨隻皮肥脂多，肉質肥厚嫩Q且飽滿多汁，連著脆Q鴨皮，一口一片過癮極了。

以16格異國食材，拼出這幅世界拼圖盤，其中有基本標配的飛蔥與台灣小黃瓜，還有阿根廷奶油起士、俄羅斯酸黃瓜、墨西哥辣椒、韓國泡菜、法式珍珠醋洋蔥、地中海橄欖、千張卷、奶油香菜、洛神漬、紫蘇荸薺、皇帝菜等配料非常豐富又促咪，以荷葉餅包覆享用，配出自己最愛的吃法

▸ 藝術烤鴨二吃｜大地豐收

鴨胸肉與大地豐收6色醬盤做搭配，分別為象徵藍天的藍柑橘薄荷醬、凱薩醬如白雲、蜂蜜芥茉醬似太陽、櫻桃醬同花朵、蔬菜醬則是青青綠地、竹炭水果醬為豐收果實，

在盤上藝術作畫後品嚐，將大地生生不息的精華注入鴨肉裡，吃的不只是烤鴨，是美與藝術啊！

▸ 藝術烤鴨三吃｜酸蘿蔔鴨煲湯

最後以湯色澄亮又清新爽口的酸蘿蔔鴨煲來結尾，

剛好的酸度與鴨肉脂香一拍即合，感受那股直達心底的清香爽勁與鮮甜回甘，好喝說好喝

◍━━ 印月餐廳｜午間限定中式點心 ​━━◍

▸ 生煎包

▸ 原味蘿蔔糕｜ 臘味蘿蔔糕

▸ 剝椒春捲

▸ 氣烹燒賣

▸ 紫米珍珠丸

▸ 半月韭菜鮮蝦蒸餃煎餅

▸ 奶黃流沙包｜芝麻流沙包

▸ 蜂巢棗泥酥

▸ 生煎包

小巧白胖的生煎包，是現點現做的美味小點，

底部煎至焦褐恰恰，一口咬下會流出誘人的湯汁，結合豚肉的彈Q與鮮甜味，一口一顆讚的賀呷

▸ 原味蘿蔔糕｜ 臘味蘿蔔糕

僅使用蘿蔔與糯米漿，就成了這盤粿然超好吃的蘿蔔糕，

有著新鮮蘿蔔的香氣，綿柔軟嫩還咬得到小塊狀蘿蔔，單吃就很美味，佐巴薩米克老醋龍眼醋、黃芥末醬或自製順德海味辣椒醬麻金讚，或是蘸點特製辣醬也超對味，喜愛蘿蔔糕的米，一吃就愛上！

▸ 氣烹燒賣

現點現包現蒸的氣烹燒賣，是值得等待的鮮味，提供蟹黃、松露野菇、老罈臘肉芥藍、蛤蜊和原只鮑魚等五款口味，也可以各一合籠，一眼就能看到主角食材，顆顆嫩彈QQ又扎實飽滿，搭配上雲霧繚繞的上桌畫面，一秒登入仙境傳說了，手機快食先！

▸ 剝椒春捲

剝皮辣椒的香爽香氣，與豬絞肉香彈細膩結合，薄脆春捲皮在嘴裡咔滋咔滋的動感聲響是靈魂，這組合促咪對味又唰嘴！

▸ 紫米珍珠丸

呆萌圓潤的紫米珍珠丸，就像顆小毛球一樣討喜！將紫米、糯米和豬絞肉捏出美味家溫度，鮮濃肉香與粒粒飽滿帶Q度的糯米外衣水嫩結合，大人小孩都愛這一道

▸ 半月韭菜鮮蝦蒸餃煎餅

長相樸實平凡，一吃是驚喜美味，一分為二的半月煎餅裡，藏著是滿滿的海陸鮮美，鮮蝦與豚香比例用心拿捏，韮菜的香氣是魅力所在，結合焦酥的金黃色煎餅，不用沾醬就很好吃的幸福味

▸ 奶黃流沙包｜芝麻流沙包

白胖澎皮的奶黃包，就像寶寶肌一樣光澤嫩滑，扒開即見流淌而出的奶黃餡，咬下是鬆軟交織甜香綿滑，唯一要擔心是小心燙到嘴！

下層為有著大理石紋理的芝麻包，以嫩柔外皮輕包覆，黑金色流沙餡裡漫著芝麻的香與甜，兩種口味米都愛

▸ 蜂巢棗泥酥

長相優美精緻的棗泥酥，宛如三朵鈴蘭花盛開於餐桌，賞心悅目極了！

外衣近看有著如蜂巢狀的細微小孔，師傅以細膩的功夫手藝，呈現出輕薄酥鬆脆的口感，包入綿柔芋泥與蜜甜紅棗，中心是蛋黃的療癒鹹香，是米的今日最佳賞，比讚好吃

印月餐廳 ｜店家地圖