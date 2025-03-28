這次就跟著我一起來踩點板橋這家超人氣拉麵店吧！我本來真的沒抱太大期待，畢竟拉麵不是我外食會優先選的類型我們就來試試到底是哪裡厲害？我們繼續看下去……

麵や壹ラーメン專門店就位在熱鬧的板橋捷運站附近，交通超方便，吃飽還能順路逛個街。

店內空間簡潔俐落，日系風格不複雜卻舒適空間不大，座位不多，但整體乾淨明亮，動線設計不擁擠，簡單但不隨便木質風格搭配開放式廚房，有一點點像日本街頭的溫馨拉麵小店，讓人一進門就放鬆。

點餐方式：自助點餐機操作，流程清楚又快速（僅收現金）這裡採自助點餐機點餐，操作非常直覺化，只收現金要記得準備好。

點完後會印出兩張餐券，入座後將第一張交給店員、第二張自己留著當收據即可；整體流程簡單不費時，也不用尷尬與店員交談太多，非常方便。

必看用餐小提醒：

每人低消一碗拉麵，但小朋友不在此限

兩人以上要到齊才能排隊，不接受代排

依照號碼順序排隊入場，請遵守排隊禮貌

拉麵可免費加麵1球（沾麵除外），但建議斟酌食量。

套餐推薦$330起就能吃飽喝足，一次打包炸物＋飲料！

蛤出汁醬油味玉拉麵｜清爽不清淡這碗走的是清爽系，但完全不平淡，反而讓人一口接一口停不下來。

湯頭清澈透亮，第一口下去就喝得到蛤蜊的自然鮮甜，接著是醬油的溫潤鹹香緩緩浮出，尾韻竟然還帶點回甘，輕柔卻有深度，讓人越喝越順。

蛤蜊也給的不少！

麵條是細滑系，入口那瞬間滑溜柔順，吸附著滿滿湯汁，幾乎不用多咬，味道就在嘴裡爆開肉也很嫩口這碗我超推薦的。

爆蒜豚骨魚介拉麵｜蒜香濃郁 x 海味層次，湯頭重但不膩！

一上桌，蒜香就撲鼻而來，是那種香得誘人但不嗆的熟蒜香氣湯頭濃厚帶黏口感，融合了豚骨的濃醇與魚介的鮮味，喝起來有厚度卻不油膩，

連我這種平常怕重口味的人，這碗都能喝到見底。

細直麵條彈性佳、吸湯力極強，咀嚼時會帶出湯底的蒜香和魚介餘韻，再配上一顆溏心蛋，蛋黃拌著麵條化開的瞬間，整碗拉麵的香氣直接升級，一口下去超銷魂！

唐揚雞現炸上桌，酥皮微脆、不油膩，裡面雞肉鮮嫩多汁，熱熱吃超爽快。

不只是拉麵的配角，這份唐揚雞完全可以獨立成招牌小食，會讓人想再加點一份！

脆皮叉燒｜焦香脆口，肥瘦比例剛剛好！叉燒是那種表皮微焦脆化、內裡仍保有嫩度與肉汁的口感，肥瘦相間、入口即化，香氣十足完全不柴也不膩。

我的餐後真心話：這碗拉麵會讓我再吃一次！說真的，拉麵不是我日常會主動點的餐，但這家麵や壹真的讓我打破偏見。

不只湯頭有層次、配料用心，整體吃下來的節奏與飽足感也讓人很舒服了，所以說麵や壹讓人吃完就懂什麼叫「人氣不是喊假的」！

店家資訊|麵や壹ラーメン專門店

地址： 新北市板橋區文化路一段237號

營業時間：

午餐 12:00–14:00

晚餐 17:00–20:00

每週一公休

電話： 02 8969 7147

支付方式： 自助點餐機（僅收現金）