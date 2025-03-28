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[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古早味的澎湃美味手路/高cp又美味/聚餐小吃都合適/雞肉超必點/餐點選擇多多/附菜單

2025-03-28 09:45:00 文字：阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
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阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

磚窯古早料理南港創始店

地址 : 115台北市南港區松河街318號

電話:0227889040

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

哈搂大家[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

今天要來和大家分享一間復古又有特色的餐廳[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

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<菜單如下>

https://brickkiln.tw/menu/

<上菜>

當天人有點多 

上菜要等一下[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古白斬雞

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他們家的白斬雞也是[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古招牌之一

旁邊配上自己醃的蘿蔔

酸酸甜甜的開胃[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

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雞肉的肉質也[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古Q彈不柴

沾醬不沾醬都好吃[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古梅乾扣肉

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就是肥瘦適中

滷的有入味[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

  

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古去骨醉雞

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沒有骨頭真的好棒 

淡淡的酒香 配上有Q勁的肉質

好順口[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古油條鮮蚵 

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看看這個[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古肥肥厚厚的鮮蚵

新鮮又大顆[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

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配上油條口感多元[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古鴨血肥腸煲

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鴨血肥腸真的好無敵

但調味就一般般[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古韭黃蝦仁

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真的好愛韭黃蝦仁[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

只是蝦仁有點少[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古炒青菜

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他們的青菜都很新鮮[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

最愛地瓜葉跟高麗菜

不老不柴[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

 

[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古海鮮豆腐煲

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海鮮豆腐煲

豆腐多多也嫩

不過海鮮的料就一般般[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古

<來個小總結>

磚窯真的是懷舊又適合聚餐的餐廳

餐點選擇多樣美味

 

<資訊欄>

磚窯古早料理南港創始店

地址 : 115台北市南港區松河街318號

電話:0227889040

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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磚窯古早味懷舊餐廳 (南港店)

phone02-2788-9040
place台北市南港區松河街318號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.88
服務品質
3.75
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.25
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