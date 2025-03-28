近期竹北出現一家超美的餐酒館！

「RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館」以宇宙科技風為主軸，門口就有一顆超大的立體月球裝飾和LED深淵鏡拍照打卡牆，很適合網美們來拍美照

店家主要提供多款特色調酒與炸物、熱炒、湯品等美食，適合下班後或休假跟三五好友來相聚暢飲

店內的調酒師Liam在新竹餐酒館界享有盛名，想品味專業調酒的朋友，絕對不能錯過這裡！

而且主廚是前鼎泰豐廚師，所以炒飯必點唷～～～～

快跟著小米一起去看看吧。

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👉RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館-位置及停車方式

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RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館位於勝利十二街。

開車的朋友可以把車停在附近的收費停車場，要喝酒的朋友記得坐朋友的車過來喔

👉RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館-環境介紹

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門口就有一顆超大的立體月球裝飾和LED深淵鏡拍照打卡牆，Kelly還沒開吃就在門口拍不停了 XD

店內裝潢以宇宙科技風為主軸，讓人就像踏上月球表面，充滿神秘與科幻感

月球裝飾和漫天星空設計，營造夢幻的宇宙氛圍，很適合網美們來拍照

店內燈光顏色還會隨著時間變化，讓整個空間更加迷人~

店內以4人桌為主，也有吧台座位，一個人前來喝調酒搭配點心也很棒喔

另有半開放包廂可容納6-8人，包廂有門簾，拉起來就可以嘿嘿嘿…

沒有啦！是三五好友可以談天說地不會被發現 XD

這裡有多款特色調酒，還有威士忌、伏特加、琴酒等多種烈酒可選擇。

店內的調酒師Liam在新竹餐酒館界享有盛名，想品味專業調酒的朋友，絕對不能錯過！

Kelly看帥哥調酒師看得好開心喔

調酒師精湛的調酒技藝，巧妙融合特色食材，每天都為客人帶來不同的驚喜

這杯名為「茶中繚繞」的調酒，上桌前調酒師會燃燒茶葉，讓茶香在空氣中緩緩散開，為客人帶來獨特的嗅覺享受。

👉RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

這裡有多款特色調酒，還有多種烈酒、無酒精飲品可選擇。

加上炸物、熱炒、湯品等美食，很適合下班後或休假跟三五好友來相聚暢飲

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

👉RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟Kelly、小結巴、喵喵和好久不見的軒軒來享用美食和美酒。

首推牛肉炒飯(280元)粒粒分明的米飯，每一口都有醬油香、蛋香和軟嫩牛肉，鹹中帶甜，台味十足！

剛下班肚子餓的話很快就可以被解決了 XD

雖然是餐酒館，不過這裡的熱炒還挺推薦的

像是菇菇三杯雞(380元)有大塊的雞腿肉搭配鹹甜的三杯醬汁，是很棒的下酒菜，大家還可以點白飯來配喔！

來餐酒館怎麼少得了炸物呢？

炸物拼盤(680元)有雞米花、甜不辣、鹹酥雞、檸檬雞柳和地瓜條。

鹹酥雞意外讓我們驚豔，無骨的鹹酥雞不只外酥內嫩，還有汁感

檸檬雞柳不錯吃喔！地瓜條、雞米花和甜不辣也很下酒。

不愛吃炸物的朋友可以點滷味拼盤(580元)，有豬腱肉、豬耳朵、滷大腸和豆乾，附重口味的蒜蔥醬油。

豬耳朵、滷大腸和豆乾滷製入味，豬腱肉口感比較乾硬一些。

大人和小朋友都愛的月亮蝦餅(380元)，加上酸甜微辣的特調泰式醬，又是下飯的角色

蔥蛋(300元)也不錯，蔥蛋有厚度，每一口都有蔥香和蛋香。

來到餐酒館不一定要吃西餐，搭配中式熱炒還挺不錯的

吃飽飯後來品嚐美美的調酒啦

莓好星球(390元)野莓茶融合琴酒的酒香，帶來輕盈而和諧的酒感~

豐富的莓果風味，點綴淡雅的花香，酸甜適中，酒精濃度不高，特別適合女士或不常喝酒的朋友

茶中繚繞(390元)上桌前調酒師會燃燒茶葉，讓茶香在空氣中緩緩散開，為客人帶來獨特的嗅覺享受

以鐵觀音融合琴酒，濃郁茶香中帶點藍莓果香，酒感輕盈，最後以苦精點綴，讓口感更有深度。

這杯看似帶有男人味的調酒，其實也深受女士喜愛喔！

小結巴現在懷孕雖然不能喝酒，但這裡有無酒精特調來個偽醺的享受

東方夜櫻(280元)這杯無酒精特調，帶有酸甜的莓果風味，不只好喝也很解膩。

花果精靈(280元)帶有豐富的果香，鳳梨甜味明顯，整體口感偏甜。

蒜頭雞湯(880元/鍋)湯料有雞肉、蒜頭和杏鮑菇，清甜帶有蒜香的湯頭，暖心又暖胃

喝酒的朋友可以點一鍋大家分享、解解酒。

以上是我們的心得分享，RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館以宇宙科技風為主軸，從內到外都充滿著絕美的氛圍

加上多款特色調酒與炸物、熱炒、湯品等美食，很適合下班後或休假跟三五好友來相聚暢飲~

👉RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館-營業時間地址

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🌟店家資訊：RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館

🏠地址：新竹縣竹北市勝利十二街28號

☎電話：03 668 8707

⏰營業時間：17:00–02:00

粉絲團：RM Restaurant Bar 宇陽餐酒館

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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