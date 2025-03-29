台北頗有名氣的丼飯專門店插旗新竹！

大家有沒有發現關新區新開幕一家超有日式風格的丼飯專門店「今日魚市 丼賞和食」

店面外觀設計充滿濃厚的日式風情，彷彿置身於日本繁華的美食街。

店家以多樣化的日式丼飯為主打商品，選用新鮮漁獲食材，搭配精心調製的醬汁，呈現出道地的日式風味

特別推薦「極上寶盒」，滿滿的生魚片鋪滿整個盒內，絕對能讓愛吃生魚片的朋友非常滿足！

浮誇的刺身船也不能錯過，只要400元就可以享有25-30片的新鮮生魚片

還有讓小朋友大呼好吃的熟食和牛丼飯！可惜今天實在太飽了，肚子已經裝不下，只能留到下次再好好品嚐。

消費即可免費享用超多料的海鮮味噌湯，配上一碗丼飯真的超飽

快跟著小米一起去看看吧。

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👉今日魚市/丼賞和食-竹科關新店位置及停車方式

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今日魚市/丼賞和食-竹科關新店位於關新西街，前身是八庵日本料理。

附近有收費停車場，對開車的朋友來說非常方便

👉今日魚市/丼賞和食-竹科關新店環境介紹

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店內紅黑色系的設計搭配石紋牆面與和風圖騰，頭頂掛滿色彩繽紛的日式燈籠，充滿濃厚的日式風情

座位區以傳統的日式布簾與木質裝飾區隔，保有隱私感，也讓空間更具層次。

每張桌子約可容納4-6人，也有可容納10人的座位~

點餐方式採自助點餐，可以掃描桌上的 QR Code點餐再到機台付款，或直接前往自助點餐機操作並完成付款，目前只有現金付款喔！

👉今日魚市/丼賞和食-竹科關新店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家以多樣化的日式丼飯為主打商品，選用新鮮漁獲食材，搭配精心調製的醬汁，呈現出道地的日式風味

有生食和熟丼飯多種選擇，另有刺身、壽司等日式料理。

目前關新區的日本料理不多，愛吃這一味的朋友不妨來嚐鮮！

這次雖然沒有吃到熟食丼，不過聽到隔壁小朋友大呼好吃，應該是很不錯

而且只要300多元就可以吃到和美國牛丼真的很超值

餐具採自助取用，每份都有筷子、湯匙、濕紙巾和牙線，很貼心。

等待餐點期間，一定要來享用超多料的海鮮味噌湯，提醒味噌湯含有海鮮、蝦子、牛肉等成分，對這些食材過敏的朋友請注意

剛開店來吃的話，湯料特別多，還撈得到蝦頭和魚肉喔

常吃海鮮的Kelly說魚肉吃起來不柴挺嫩的，而且有魚甜味沒有腥味，不過湯裡有魚刺請小心食用喔

湯頭屬於偏鹹香的日式風味，加上濃郁海鮮甜味，喝個兩碗就值回票價了 XD

👉今日魚市/丼賞和食-竹科關新店用餐心得分享

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來開動吧！

今天只有三個人前來不敢點太多，我們點了極上寶盒、松葉蟹寶盒、綜合生魚片和日出松露鮭魚親子。

綜合生魚片(400元)是必點的！

以超浮誇的刺身船為容器，每份約有25-30片的新鮮生魚片，魚種依照季節隨機供應。

我們數了一下今天有27片生魚片，還有一隻生食級的天使紅蝦很超值

雖然價格便宜，不過生魚片品質很有水準、每片都很厚切！

鮭魚口感軟嫩又甜

鮪魚是中腹的部位，一樣有軟嫩的口感

劍旗魚有油脂甘甜的滋味。

生食級的天使紅蝦有彈牙甜味，不過蝦頭就不建議生吃啦。

日出松露鮭魚親子(360元)油花漂亮的鮭魚捲著醋飯，鋪上鮭魚卵、鵪鶉蛋黃，最後點綴黑松露和海葡萄

一口吃有鮭魚入口即化的口感、鮭魚卵爆漿、蛋液順滑和黑松露的香氣，有多層次口感，推薦大家必點喔！

松葉蟹寶盒(690元)以高質感的陶瓷盒盛放高級食材，附溫泉蛋和海苔。

有松葉蟹肉、蟹膏、蟹鉗和鮭魚卵、魚子醬等滿滿食材，愛吃蟹肉、蟹膏的朋友不能錯過

海葡萄口感清脆，可以中和生魚片油脂的味道~

鮮甜蟹肉和濃郁蟹膏，加上醋飯和精心調製的醬汁，一口吃超爽的 XD

吃完原味後可以加上溫泉蛋，增加滑順的口感。

這一份丼飯加上兩碗味噌湯就可以很飽喔

另一個吃法是用鹹香帶脆海苔包著各種食材一口吃，解膩又美味！

想要直接攻頂的話，推薦極上寶盒(1080元)，有鮪魚腹、炙燒鮭魚腹、比目魚鰭邊、花枝、干貝、甜蝦、魚子醬、鮭魚卵、松葉蟹肉等食材。

點一份多人分食也挺不錯的

愛吃生魚片的朋友很推薦點極上寶盒喔！

鮪魚腹有接近牛肉的甜味，口感嫩中帶筋，富有嚼勁，入口鮮美而不油膩

鮭魚卵、海膽和醋飯一口吃超爽的！

這是小結巴最愛的比目魚鰭邊，雖然她懷孕不能吃生魚片，不過因為比目魚鰭邊有炙燒過，她還是偷偷吃了兩口，滿足她對那油脂與甘甜口感的渴望

松葉蟹肉不用說就是鮮甜！

小米用海苔包著海鮮一起吃超滿足的。

Google五星評論即招待日本哈密瓜牛奶冰淇淋，冰淇淋哈味超濃郁的，加上酸V草莓很完美

以上是我們的心得分享，愛吃日式丼飯的朋友不能錯過「今日魚市 丼賞和食」，有多種生魚片、熟食丼飯任你選。

目前關新區的日本料理不多，愛吃這一味的朋友不妨來嚐鮮

👉今日魚市/丼賞和食-竹科關新店營業時間地址

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🌟店家資訊：今日魚市/丼賞和食-竹科關新店

🏠地址：新竹市東區關新西街69號

☎電話：03 668 6845

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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