這家無名水煎包很特別，不只內餡爆多，外皮又煎得金黃酥脆

一開始我以為他們的煎包只是單純用油炸，沒想到原來還加了水，真的是名副其實的水煎包！

對於一些比較執著的網友來說，也可以稱它為“水炸包”…哈哈哈 XD

雖然從以前一顆10元，漲到現在一顆12元，也還可以接受啦

愛吃水煎包的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉無名香酥水煎包-位置及停車方式

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無名香酥水煎包位於中正西路，靠近國興街，就在東雅髮藝旁。

店家早上6點就營業了，雖然表定營業到下午3點，不過之前小米10點來就已經賣光光了

我們早上8點多前來還是大排長龍很誇張！

👉無名香酥水煎包-環境介紹

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水煎包現包現煎新鮮看得見。

一開始我以為他們的煎包只是單純用油炸，沒想到原來還加了水，真的是名副其實的水煎包！

當水倒入熱油鍋中，油就像火山爆發般滾起來，看起來很壯觀

也因為是這種半煎炸方式製作的水煎包，所以吃起來比較有脆皮的口感~

店家還會翻動水煎包，讓每顆都被煎至均勻的金黃酥脆

煎好的水煎包會被放入鋪有吸油紙的盒子中，稍微冷卻後再給客人

👉無名香酥水煎包-菜單目錄搶先看

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來看看價格吧！

去年一顆10元，從今年1月1日起一顆就漲到12元囉。

一個人來吃，買3顆配杯飲料還挺飽的~

3顆加上飲料只要一個銅板價就可以解決了

水煎包本身味道就很夠，建議加上鹹甜風味油膏風味會更好。

👉無名香酥水煎包-用餐心得分享

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因為是以半煎炸的方式製作，所以外皮金黃酥脆，看起來很像炸煎包，一顆的Size也不小~

外皮酥脆帶有嚼勁的口感。

熱熱地吃，還有汁感，高麗菜豬肉內餡帶有胡椒嗆辣，就像是福州包版的水煎包 XD

以上是我們的心得分享，愛吃脆皮水煎包的朋友推薦給你們

👉無名香酥水煎包-營業時間地址

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🌟店家資訊：無名香酥水煎包

🏠地址：新竹縣竹北市中正西路61號

☎電話：0968 677 212

⏰營業時間：06:00–(售完為止)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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