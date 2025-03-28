炸物是台灣的國民美食，炸功強的店家也很多，不過「豪香劇場炸雞」卻能用超有梗、有趣的方式把炸物們變得可愛有戲。豪香劇場炸雞是以劇場為主題、以炸物為戲劇主角的的炸雞店，而老闆就是主角們的導演與化妝師，極盡所能用炸功、靈魂醬料，讓每位主角上台做出最佳表演、完美謝幕，讓鄉民們從視、味覺享受各種角色的盛大演出。

豪香劇場炸雞營業資訊

地址：台北市中山區民生東路一段 25 之 11 號 1 樓

電話：02-2567-5638

營業時間：20:00-04:00

粉絲團：https://www.facebook.com/sopungchicken/

IG：https://www.instagram.com/sopung_friedchicken/

▼「豪香劇場炸雞是主打劇場風格的炸雞店，店面就像一個小型的炸雞劇場，從招牌燈光、紅布帷幕、金色裝飾、櫃檯都營造華麗復古感。紅色、黑色與金色設計，強烈對比色加強了戲劇般的視覺。紅色天鵝絨簾幕搭配金色流蘇，就像是舞台開演前的帷幕， 將購買炸雞變成一場視覺與味覺的娛樂體驗。目前以外帶為主，建議先電話預約，再前往店家取貨。

豪香劇場炸雞菜單

▼豪香劇場炸雞設計了多種組合套餐，有分享型大份量餐、搭配小點的個人套餐、台式特色炸物拼盤、單點炸物點心、當月強打星。命名有創意又幽默，把每道炸物比擬成角色，圍繞戲劇元素，如「米血化妝師」、「龍女湯包」、「美人魚柳」等，讓人會心一笑。

▼菜單全品項都是現點現炸，油鍋的油很乾淨，炸物要美味，油溫、時間、油質控制需要面面俱到，才能讓每一份餐點角色在顧客面前完美登場。

▼從油鍋撈起的炸全雞被高溫炸得酥脆金黃，泛著微微的焦糖色澤，光用看的就讓人食指大動，散發出一種宛如即將上台表演的氣勢，霸氣登場。

劇院炸全雞（蛋糕盒）NT$ 888

▼不用老是在生日吃蛋糕，來一份「炸雞蛋糕盒」如何？有著過生日的儀式感，內容物鹹食、甜點都幫你準備好，至少需要前一天預約，讓店家有充分時間準備。

▼開箱！劇院炸全雞蛋糕盒戲劇感滿分，打開仿古報紙與戲院風格包裝的圓形禮盒，彷彿進入一場懷舊又華麗的劇場體驗。

▼打開盒蓋，上層是七款醬料盒，每個醬料盒上都印有大大的醬汁名稱，各有色彩繽紛代表色調，辨識度超高，光看就食慾大開！

▼下層有整隻炸全雞、4 個美式鬆餅、1 份黃巨人玉米，適合 4 人分享。收到這樣的禮盒，集合了視覺震撼、味覺享受與儀式感，令壽星驚喜度大增。

▼主角炸全雞的雞皮炸得薄脆、色澤均勻，全雞周圍圍繞著 4 片美式鬆餅、來自雲嘉小農生產的黃金玉米段。鬆餅厚實帶焦香，黃巨人玉米段表面微焦內部甜嫩，散發自然甜味，讓歡聚氣氛更顯豐盛。

▼老闆擅長運用各種辛香料，特別研製九款風味醬料-牛魔王辣醬、大叔花生醬、義式松露醬、豪香糖醋醬 、季節限定醬、鼎香麻辣醬、黃金起司醬、蜂蜜芥末醬、泰泰酸甜醬，香民們可自由搭配不同醬料，讓炸物體驗不單調，甚至可以像選角色一樣「點醬來演出」，上演一場創意美食秀。

豪香雞腿桶

▼豪香雞腿桶回購率超高，一桶有 6 支現炸雞腿在桶中整齊排列，選用當日溫體雞腿，以獨門中式香料醃製入味，經過高溫油炸，鎖住肉汁精華，色澤飽滿、炸衣薄脆，雞肉嫩口不膩。

▼把炸雞腿沾滿酸甜的經典款蜂蜜芥末醬，手拿即食撕咬最過癮。

豪香選秀盒

▼「豪香選秀盒」能一次嚐到 5 款招牌炸物，包括香雞秀導、彈簧魷魚腳、非凡甜不辣、米血化妝師、白雪蘿蔔糕，每一款都像是選秀舞台上的明星選手，各自有個性又合拍。經典的香雞秀導酥脆多汁。 彈簧魷魚腳彈牙爽脆，嚼感十足。非凡甜不辣外酥內Q，鹹香耐吃。米血化妝師外皮微酥，米香濃厚。白雪蘿蔔糕鬆軟綿密、外皮焦香。

▼「豪香選秀盒」搭配老闆獨家研發的照燒醬，鹹甜平衡又濃郁迷人，包裹每一塊炸物，完全能滿足炸物控。

▼豪香糖醋醬與特製酸菜雖然身為配角，但卻毫不遜色，有「一沾成主角」的潛力。但是照燒醬已經很出色，推薦搭配酸菜，提升炸物的酸爽鮮香。

▼「豪香選秀盒」外帶盒中的份量滿載，視覺衝張力十足。

企劃玉米湯

▼企劃玉米湯的溫暖與濃香，是炸物之外的暖心配角，湯匙輕舀起一口，金黃飽滿的玉米粒清楚可見、色澤誘人，湯底柔滑不膩，奶香足又不掩蓋食材原味，是認真企劃出來的誠意湯品。

乒乓叫生蠔

▼來自廣島的生蠔被油亮的炸衣包覆，蠔肉使人垂涎三尺，把新鮮檸檬汁擠在炸生蠔表面提味，清爽解膩。

龍女湯包

▼龍女湯包靈感來自武俠小說「神鵰俠侶」，湯包外型宛如小龍女容貌白嫩圓潤、細緻光滑，內餡飽含濃郁湯汁與柔滑豬肉餡，一口咬下，湯香瞬間釋放。

▼龍女湯包內餡柔嫩有汁，搭配特製牛魔王辣醬享用，辣、香、鮮一次滿足。

花旦豆腐

▼ 「花旦豆腐」如同劇場裡最會變化的女主角，以細膩風味收服香民們味蕾。豆腐經過油炸後，外酥內嫩，如同茶碗蒸般細緻。在表面淋上清香甘醇的柚子醬油，融合日式爽口與中式鹹香，撒上柴魚片、洋蔥，每一口都清新解膩，是搭配重口味炸物的最強綠葉。

辣宇宙雞翅

▼雞翅以多種中藥材與天然香料醃製入味，從骨頭到肉絲都充滿香氣，牛城酸辣醬酸香清爽、辣度溫和卻帶勁。

教父雞排

▼教父雞排厚實飽滿、炸衣酥香，肉質緊實不乾柴，外酥內嫩超涮嘴，裹粉比例拿捏完美，酥皮輕薄但酥度十足，厚度、份量兼具。

結語

在台灣這個炸物王國裡，炸雞、甜不辣、魷魚腳人人都愛，但「豪香劇場炸雞」不只賣炸物，賣的還是一場味蕾的表演、創意的秀場。每份角色分明的炸物，稱職扮演好自自己的戲份。老闆就像導演一樣，把每一份食材打理得光鮮亮麗，用炸功、香料、醬汁為它們上妝、給它們舞台，讓它們登場、演出，然後在香民們的嘴裡完美謝幕，過程都能沉浸一場主角輪番登台的炸物戲劇，吃炸物也能有高度的娛樂性。