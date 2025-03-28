到南投日月潭旅遊，一定要來趟纜車之旅吧！「日月潭纜車」是極富在地特色的旅遊體驗，曾獲米其林綠色指南三星級推薦，同時也是日月潭地區重要的交通工具，連結了伊達邵老街與九族文化村。搭乘纜車可以從高空俯瞰整個日月潭，遠山湖水的美景也吸引無數遊客到此一遊。

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日月潭纜車｜營業資訊

✨日月潭纜車官方網站

✨日月潭纜車站地址 : 南投縣魚池鄉中正路102號

✨日月潭纜車站電話 : 049-2850666#9

開放時間 售票時間 平日 10:30—16:00 10:00—15:30 假日 10:00—16:30 09:30—16:00

日月潭纜車｜高空俯瞰日月潭美景

日月潭纜車路線，從伊達邵旁湖濱至九族文化村觀山樓，全長1877公尺，單趟搭乘時間約7分鐘。纜車共設有86個車廂，分為兩種車型，顏色為紅、 黃 、藍、綠，其中有22台 綠色車廂是地板透明的水晶車廂 ，提供遊客360度更寬廣的視野，三面含車廂地板是由三層強力透明玻璃所組成，遊客坐在車廂內宛如飄浮在空中，微風從窗戶吹入，像是在日月潭上飛翔著。

日月潭纜車高空及距離測量圖

一般車廂最多可乘載八人

底部全透明的水晶車廂，乘坐人數限制6人

搭乘纜車途中，可以俯瞰著名的日月潭景色和魚池鄉、埔里高山盆地群，帶給你7分鐘的空中旅程中看遍日月潭湖光山色、地理景觀和水文。

▼從高空纜車中俯瞰整個日月潭，美景盡收眼底，視野遼闊而壯麗▼

從日月潭纜車站出發，行駛中的纜車沿山脊向上攀升，一路直達九族文化村

日月潭纜車最高可上升至海拔1044公尺的卜吉山鳥瞰湖景，從空中欣賞日月潭，改變遊客觀看湖泊的角度，提供遊客前所未有的遊賞日月潭新體驗。如果搭乘的是透明的水晶纜車車廂，由於車底是透明的，乘客宛如飛翔高掛在高空中，更增添了幾分刺激感受，十分受到歡迎。

尤其每年春天2~3月九族櫻花季、薰衣草季期間，有許多遊客會到九族文化村賞花，此時搭乘日月潭纜車可以直接從日月潭進入九族文化村，是最方便、也最好玩的選擇。

每年到了2~3月，是九族櫻花季的高峰期，許多人會搭乘纜車到九族賞花

日月潭纜車｜票價資訊

日月潭纜車票價 全票 優待票 個人票 380 300 團體票 330 280 停車場清潔費 大、小客車120元／機車30元

日月潭纜車｜搭乘方式

▼纜車搭乘處位於二樓▼

▼沿著指示往上纜車搭乘處走▼

▼上頭有標示水晶纜車左邊；一般纜車在右邊。▼

▼閘門核銷處，進去後就可以等候搭乘纜車囉！▼

日月潭纜車｜景點美食推薦

日月潭纜車站不只可以坐纜車，裡面有餐廳、飲料及伴手禮品店，內部裝潢也相當有特色，玩累了可以在這裡休息吃飯、拍拍照。而在纜車站外也有一座日式鳥居，是IG熱門的打卡景點呢！

▼纜車站內有提供近百個座位讓遊客們休息用餐，可以吹個冷氣涼快一下▼

▼餓了渴了可以買點小東西解解饞▼

▼入口處旁有一間伴手禮/紀念品店，裡面賣的東西都很有日月潭在地特色▼

▼搭纜車之餘，還可以挖掘到可愛的紀念品▼

▼蹡蹡~~超可愛的纜車存錢筒，三入一組，小編買的時候也好奇怎麼少了綠色水晶車廂▼

▼纜車站外有一個日式紅色鳥居，非常搶眼▼