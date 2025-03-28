到南投日月潭旅遊，一定要來趟纜車之旅吧！「日月潭纜車」是極富在地特色的旅遊體驗，曾獲米其林綠色指南三星級推薦，同時也是日月潭地區重要的交通工具，連結了伊達邵老街與九族文化村。搭乘纜車可以從高空俯瞰整個日月潭，遠山湖水的美景也吸引無數遊客到此一遊。
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重點整理：
日月潭纜車｜營業資訊
✨日月潭纜車官方網站
✨日月潭纜車站地址 : 南投縣魚池鄉中正路102號
✨日月潭纜車站電話 : 049-2850666#9
|開放時間
|售票時間
|平日
|10:30—16:00
|10:00—15:30
|假日
|10:00—16:30
|09:30—16:00
日月潭纜車｜高空俯瞰日月潭美景
日月潭纜車路線，從伊達邵旁湖濱至九族文化村觀山樓，全長1877公尺，單趟搭乘時間約7分鐘。纜車共設有86個車廂，分為兩種車型，顏色為紅、黃、藍、綠，其中有22台綠色車廂是地板透明的水晶車廂，提供遊客360度更寬廣的視野，三面含車廂地板是由三層強力透明玻璃所組成，遊客坐在車廂內宛如飄浮在空中，微風從窗戶吹入，像是在日月潭上飛翔著。
搭乘纜車途中，可以俯瞰著名的日月潭景色和魚池鄉、埔里高山盆地群，帶給你7分鐘的空中旅程中看遍日月潭湖光山色、地理景觀和水文。
▼從高空纜車中俯瞰整個日月潭，美景盡收眼底，視野遼闊而壯麗▼
日月潭纜車最高可上升至海拔1044公尺的卜吉山鳥瞰湖景，從空中欣賞日月潭，改變遊客觀看湖泊的角度，提供遊客前所未有的遊賞日月潭新體驗。如果搭乘的是透明的水晶纜車車廂，由於車底是透明的，乘客宛如飛翔高掛在高空中，更增添了幾分刺激感受，十分受到歡迎。
尤其每年春天2~3月九族櫻花季、薰衣草季期間，有許多遊客會到九族文化村賞花，此時搭乘日月潭纜車可以直接從日月潭進入九族文化村，是最方便、也最好玩的選擇。
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日月潭纜車｜票價資訊
|日月潭纜車票價
|全票
|優待票
|個人票
|380
|300
|團體票
|330
|280
|停車場清潔費
|大、小客車120元／機車30元
- 全 票：國小以上至65歲以下成人。
- 優待票：65歲以上及領有身心障礙手冊者、孕婦、6歲以下身高100公分以上之幼童。
- 免 費：未滿3歲或身高未滿100公分者免費，須出示證明及家長陪同方可入園。
- 團體票：限20人以上遊覽車，請來電 049-285-0601 預約。
- 請注意：日月潭纜車票僅限當日來回搭乘一趟。
▼搭乘纜車沒有年齡限制，小朋友們也可以體驗搭乘▼
日月潭纜車｜門票優惠
如果是在日月潭纜車站現場購買九族文化村門票，就能免費搭乘日月潭纜車唷！
但是在九族文化村售票處是不獨售纜車票，若不進入九族的遊客只想搭乘纜車，可選擇日月潭纜車站購買纜車票搭乘。因為日月潭纜車是相當熱門的特色遊程，搭乘人潮眾多，尤其是旺季跟連續假期常常要排隊購票。
▼車票售票處，就在纜車站大門的右手邊！▼
▼現場售票亭，旺季時買票隊伍大排長龍▼
日月潭纜車套票
如果是有計畫性來日月潭遊玩的朋友們，可以事先到南投好好玩網站(或用手機買，可即買即用)，裡面有許多有關日月潭纜車的優惠套票，可以跟遊湖船票搭配一起購買，不只價格比單買便宜，另外還有送折價券。
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日月潭纜車｜搭乘方式
▼纜車搭乘處位於二樓▼
▼沿著指示往上纜車搭乘處走▼
▼上頭有標示水晶纜車左邊；一般纜車在右邊。▼
▼閘門核銷處，進去後就可以等候搭乘纜車囉！▼
日月潭纜車｜景點美食推薦
日月潭纜車站不只可以坐纜車，裡面有餐廳、飲料及伴手禮品店，內部裝潢也相當有特色，玩累了可以在這裡休息吃飯、拍拍照。而在纜車站外也有一座日式鳥居，是IG熱門的打卡景點呢！
▼纜車站內有提供近百個座位讓遊客們休息用餐，可以吹個冷氣涼快一下▼
▼餓了渴了可以買點小東西解解饞▼
▼入口處旁有一間伴手禮/紀念品店，裡面賣的東西都很有日月潭在地特色▼
▼搭纜車之餘，還可以挖掘到可愛的紀念品▼
▼蹡蹡~~超可愛的纜車存錢筒，三入一組，小編買的時候也好奇怎麼少了綠色水晶車廂▼
▼纜車站外有一個日式紅色鳥居，非常搶眼▼
日月潭纜車｜交通資訊
從伊達邵步行到纜車站
要去搭纜車，當然是要去日月潭纜車站囉！ 日月潭纜車站離伊達邵碼頭、老街不遠，從老街步行到纜車站，沿著伊達邵親水步道走，路程大概只要10分鐘，沿途上還可以一邊欣賞湖岸美景，推薦大家有時間的話可以慢慢散步到日月潭纜車站。如果是搭乘大眾運輸工具的話可以參考底下介紹。
搭乘大眾交通工具到纜車站
-
台中出發(台中干城站/台中火車站/高鐵台中站)
台灣好行日月潭線/6670 台中-日月潭
營業時間：台中干城站出發 07:50~19:50，約30分鐘一班車，車程時間約80分鐘。(時刻表查詢)
可直接乘坐到日月潭纜車站(青年活動中心)下車即可。
-
埔里出發(埔里轉運站)
6668 埔里-日月潭-頭社
營業時間: 06:00~21:00，約20~60分鐘一班車，車程時間約30分鐘。(時刻表查詢)
先到日月潭水社遊客中心轉乘日月潭遊湖巴士(6669)，再到日月潭纜車站(青年活動中心)下車即可。
▼搭乘公車的話，可以坐到纜車站下車，纜車站就在站牌對面▼
開車到日月潭纜車站
- 從台北到日月潭
- 路線A： 國道3號→霧峰系統交流道( 國道6號 ) →愛蘭交流道下( 接省道台14線往埔里 ) →埔里 ( 接省道台21 線) →魚池→日月潭
- 路線B： 國道1號→彰化系統接國3南下→霧峰系統交流道( 國道6號 ) →愛蘭交流道下( 接省道台14線往埔里 ) →埔里 ( 接省道台21線 ) →魚池→日月潭
- 路線C ：國道3號→草屯交流道下接省道台14線往埔里→埔里接省道台21線
-
從台中到日月潭
- 路線A ：台中→中投快速公路→中投交流道下接國道3南下→霧峰系統交流道( 國道6號 ) →愛蘭交流道下( 接省道台14線往埔里 ) →埔里 ( 接省道台21線 ) →魚池→日月潭
- 路線B ：台中→台中路→大里→國光路→霧峰→省道台14線→草屯→省道台14線→埔里→省道台21線→魚池→日月潭
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從高雄到日月潭
- 路線A ：國道1號→台78線快速道路→國道3號→由竹山交流道下→集集 ( 接省道台3線轉省道台16線 ) →水里 ( 接省道台16線 ) →至日月潭 ( 接省道台21線 )。
- 路線B ：國道3號→由竹山交流道下→集集 ( 接省道台3線轉省道台16線 ) →水里 ( 接省道台16線 ) →至日月潭 ( 接省道台21線 )
▼可以直接開車進日月潭纜車站停車場(大、小客車、大型重機NT$100元，機車NT$20元限當日)。▼
▼繳完停車費後，往內繼續行駛到底就是停車場▼
▼停好車旁就是日月潭纜車站，飛碟造型的建築很有設計感。▼
▼日月潭纜車站入口處▼
▼入口處兩側各有一隻可愛的青蛙▼