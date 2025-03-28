以前辣媽說自己，沒有好廚藝，但必須有好鍋具，

現在的辣媽，廚藝越來越好，鍋具更不能馬虎~

今天跟大家分享這組，顏值高好操作且多功能的不沾深炒鍋：

✨日本進口Remy Pan plus多功能萬用不沾深炒鍋24cm✨

有3色可選擇，辣媽挑的是非常有氣質的高貴白~

它不僅是炒鍋，更可以是湯鍋、蒸鍋、燉鍋及油炸鍋，

一鍋搞定蒸煮炒炸煎燉滷，是美觀與實力兼具的好用鍋具！

「Remy Pan plus多功能萬用不沾深炒鍋-24cm」

鍋身為韓國製造，日本組裝，具有超耐用的6層構造，

品質堅固有保障，不挑爐具特性，

瓦斯爐、IH電磁爐都能使用，相當方便，

鍋底則為鐵溶射加上，一體成型超有質感！

鍋子内層為黑色，鍋身為白色與灰色，搭配透明鍋蓋，

極具時尚設計感，整鍋上桌也無違和~

強化玻璃材質的鍋蓋可站立，好擺放，

並且附有透氣孔，料理更安全~

鍋具還有一個很特別的地方，它的把手內嵌磁鐵，

可以吸附配件，例如湯匙、料理夾…

原先辣媽以為只能搭配Remy的配件 ，結果是都可以耶，

真的有夠方便的~

「日本製Remy耐熱料理夾- 24cm」為燕三條高品質，

有著燕市製造認證，燕三條是日本金屬工藝最發達的地方，

因此這料理夾是讓人感到安心又安全的廚房用品~

它耐高溫可達200度，是油炸料理的好幫手，

本體部分為尼龍含玻璃纖維，金屬部分則為不鏽鋼，

24cm的長度，好握好拿更好夾，

它也可以輕鬆吸附在萬用鍋的把手上哦~

在料理三餐時，如果有著高顏值高實力的好用鍋具，

不僅能事半功倍，更能讓人感到心情愉悅，

做出來的餐點，絕對是美味更加分~

好看又好用，同時提升質感生活的鍋具及配件，

分享給大家！

✨日本進口Remy Pan plus多功能萬用不沾深炒鍋✨

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✨日本製Remy耐熱料理夾✨