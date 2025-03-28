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南投縣埔里鎮南投。埔里》木生昆蟲博物館。有趣的親子景點

2025-03-28 13:40:11 文字：小詠
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小詠

小詠
南投縣埔里鎮南投。埔里》木生昆蟲博物館。有趣的親子景點

南投。埔里》木生昆蟲博物館。有趣的親子景點

2025-03-20
南投縣埔里鎮南投。埔里》木生昆蟲博物館。有趣的親子景點

在南投埔里這片自然風光旖旎的土地上，具有一座別開生面的木生昆蟲博物館。

昆蟲的產出是獨樹一格的，散發出獨特的魅力，

吸引著無數對昆蟲世界充滿好奇的遊客前來一探究竟。

Table of Contents

木生昆蟲博物館-景點資訊

  • 景點：南投。埔里》木生昆蟲博物館
  • 地址：南投縣埔里鎮南村路6-2號
  • 電話：04 9291 3311
  • 營業時間：9:00-17:00(週三公休)
  • 門票費：全票: NT.160/優待票: NT. 130/愛心票: NT. 80
  • 粉絲團：點此連粉絲團
  • 造訪日期：2024.04.06

木生昆蟲博物館-簡述

  • 門票全票160元、優待票130元、愛心票80元，是無法折抵消費的。
  • 有免費停車場。
  • 約莫整點時都會有導覽解說，講解活潑有趣，值得一聽。
  • 是很適合親子同遊的景點。
  • 預計停留時間：2小時。

木生昆蟲博物館-介紹

南投縣埔里鎮南投。埔里》木生昆蟲博物館。有趣的親子景點

木生昆蟲博物館已超過百年歷史，也是世界前三大昆蟲博物館之一。

博物館入口處的雕像，就是創辦人”余清金”，而他設立木生昆蟲博物館，就是為了紀念爸爸余木生。

博物館園區主要由主建築、蝴蝶溫室、餐廳、遊戲區幾大區塊組成。

門票全票160元、優待票130元、愛心票80元，是無法折抵消費的。(圖為舊票價)

未滿三歲或是身高未滿100公分免費。

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博物館對面就有免費停車場，不用煩惱停車的問題。

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每天都有固定時間有解說導覽，導覽員的解說很生動又詳細，

部份昆蟲能親自觸摸，讓人覺得很是愉快的昆蟲世界。

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木生昆蟲博物館-蝴蝶生態區

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要進入蝴蝶區之前，經由導覽人員的解說，或是牆上簡單的介紹，

可以先了解一下蝴蝶從蟲卵、小毛蟲、結蛹的成長歷程。

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蝴蝶生態園區是一個巨大的網室，裏頭有滿滿的綠色植物，還有不少蝴蝶穿梭，

園區裡頭大概有枯葉蝶、大白斑蝶、台灣黃蝶等品種。

可以近距離觀賞翩翩起舞的蝴蝶，偶爾身體上還會有蝴蝶駐足，真的是蠻有趣的。

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枯葉蝶蝶如其名，真的就像枯葉一樣的外表，聽說最喜歡腐壞的水果，大量枯葉蝶群聚真的很壯觀。

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大白斑蝶也是園區內比較常看到的品種之一。

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沒猜錯的話，這應該是玉帶鳳蝶吧。

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迷你的小粉蝶也是很嬌俏的存在。

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木生昆蟲博物館-活體昆蟲區

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博物館一樓算是一個複合式空間，除了有販賣部，也有蟲蟲活體飼養區。

有很多種類的鍬形蟲、甲蟲跟青蛙等昆蟲，透過玻璃櫥窗，

可以近距離觀察，也可以體驗一下跟蟲蟲觸摸的手感，挑戰一下膽量。

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除了活體，也有展示一些昆蟲標本，模擬昆蟲的成長環境。

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木生昆蟲博物館-珍奇標本區

昆蟲館的二樓展出來自世界各地，約一萬六千多種，種類繁多的昆蟲標本，

真的會讓人看到眼花撩亂，竟有這麼多的物種，感嘆大自然的奧妙。

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為了保存標本，二樓展區放置不少樟腦製品，如有蠶豆症或對樟腦過敏的要避免進入。

因為怕強光會造成現存的標本變色所以不開放拍照，所以就不附上照片了。

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木生昆蟲博物館-DIY教室

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DIY品項如下，可以彩繪甲蟲撲滿、做蝴蝶標本藝術框、冰箱貼、項鍊等等，

蠻多元化，價位也還算可以。

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木生昆蟲博物館-紀念品販賣區

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館內也販售不少跟昆蟲有相關的紀念品，別具特色。

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木生昆蟲博物館-兒童遊戲區

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雖只是簡單的溜滑梯跟彈跳球，就能讓毛球兩個消耗不少體力。

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木生昆蟲博物館-蝴蝶小鎮Cafe

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餐廳有提供簡餐、下午茶等餐點，不過當天另有安排，就沒有在這邊用餐了。

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評分者：小詠
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