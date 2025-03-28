御菓子御殿 讀谷本店位於沖繩西海岸，建築外觀採用沖繩傳統的紅瓦屋頂設計，並融入首里城的宮殿風格，使整體建築氣勢非凡，鄰近殘波岬公園，這座「點心宮殿」不僅是沖繩代表性的伴手禮名店，也是旅客拍照打卡的熱門地點，非常適合規劃一日遊行程。

~御菓子御殿 讀谷本店~

店家地址：沖繩縣中上郡讀谷村宇座657-1

連絡電話：098-958-7333

營業時間：9:00-20:00 [*減少時間 9:00-19:00]

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御菓子御殿 讀谷本店｜地理位置

御菓子御殿讀谷本店位於沖繩西海岸，作為御菓子御殿的總店，該店以製作「元祖 紅芋塔」等商品而聞名，堅持採用沖繩食材製作點心，對面就是沖繩殘波岬美爵度假酒店，是到殘波岬燈塔的必經之路僅2分鐘車程，可與殘波岬公園、燈塔及海灘串成半日遊唷~

御菓子御殿讀谷本店前面及一旁都有停車場，若是自駕前來停車相當方便!!

御菓子御殿 讀谷本店｜店內環境

店鋪外觀以首里城為藍圖，紅色的牆面搭配金龍柱裝飾，讓人一眼就能感受到濃厚的琉球文化氛圍

步入御菓子御殿 讀谷本店，映入眼簾的是寬敞明亮的銷售區，各式各樣的沖繩傳統點心琳瑯滿目

其中最著名的當然就是招牌「元祖紅芋塔」，以及紅芋的相關商品，商品種類眾多，會讓人有選擇障礙呢!!

若想現吃沖繩名產「元祖紅芋塔」，在這裡也有賣單顆可以先嚐鮮，一個162円(含稅)就可以直接吃囉!!好吃在帶整盒回去跟家人們分享~

店內商品的工廠生產線，可透過玻璃窗觀看紅芋塔的製作過程，每一個步驟都精細呈現，看著機器不斷的運作還蠻療癒的!!

另外還有許多御菓子御殿的周邊商品，也都很可愛呢!!

除了御菓子御殿本身的商品之外，還販售許多零食餅乾、調味料、沖繩知名的雪鹽、豆腐等，真的是很好買伴手禮的好地方~

還有金桔、黑蜜及沖繩必買的35咖啡及茶包也都有唷!!

這裡也可以買到許多琉球及沖繩當地的酒品，都可以帶回家當伴手禮

另一區還提供沖繩傳統工藝品及伴手禮，如玻璃製品和陶器、特色衣服、周邊相關商品，都好好買啊!!

海泥、皂鹼也都有不同風味的選擇~

超多獨具特色的紀念品真的會讓人不知如何下手，若不趕時間可以好好的選購一番~~ 店內還設有「花笠咖啡廳」，提供現烤紅芋塔、紅芋霜淇淋以及沖繩特調飲品，讓顧客可以在悠閒的氛圍中細細品味這些經典甜點

御菓子御殿 讀谷本店的營業時間為每日09:00至20:00，全年無休，設有50個免費停車位，適合自駕旅遊的遊客前來~~無論是品嚐地道的沖繩甜點、選購特色伴手禮，這裡絕對是沖繩旅行中不可錯過的美食景點之一！

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