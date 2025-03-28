新化老街
新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的菜市場，
除了買民生必需品外，也有特地為觀光客開的商店，但來到老街的目的，
還是這一整條保留下來的古建築。
新化老街美食
新化老街開放時間：依照店家營業時間略有不同
景點位置：台南市新化區中正路336-441號
新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的公有菜市場
以下網羅蒐集新化老街周邊各式美食以供大家參考
新化老街美食：小芋頭奶茶公司。新化門市
台南市新化區中興路823號
0 6 - 5 9 0 1 - 5 1 8
新化老街美食：泉威布丁豆花
店鋪地址：臺南市新化區和平街33號
營業時間：10：30－18：00
新化老街美食：蓮心鮮魚湯
地址：台南市新化區中正路367號
開始營業時間: 06:00
新化老街美食：上海老爹蔥肉煎餅
地 址：台南市新化區中正路415號
營業時間：14:00~18:00；周一公休
新化新化區中正路431號 ·
06-590-6688
新化老街美食：《店家資訊》 ：新復興店鋪
地址：台南市新化區中正路375號
電話：(06)5907775
新化老街美食：《店家資訊》 ：新化老攤雞蛋糕
營業資訊
地址：台南市新化區信義路213號／電話：06 590 5031
營業時間：週一至五： 08:30 – 18:00，週六、日 08:00-18:00
5-9月 刨冰、八寶冰，10-4月 雞蛋糕、點心
新化老街美食：《店家資訊》:新化阿婆雞蛋糕
地址：712台南市新化區信義路213號
營業時間：08:30–18:00，週四公休
新化老街美食：《店家資訊》 ：筱庭杏仁豆腐冰
地址：台南市新化區中正路328號
電話：+88665800972
營業時間：10:00–19:00
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新化老街美食：《店家資訊》 ：咖啡店The coffee
地址:台南市新化區中正路452號
新化老街美食：《店家資訊》: 瓜瓜園地瓜生態故事館
地址：台南市新化區中正路65-1號
營業時間：9:00 ~ 17:00
服務電話：06 590 2966
新化老街美食：《店家資訊》 新化街役場
地址：台南市新化區中正路500號
營業時間：11:00–21:30
電話號碼：065905599
新化美食小吃和新化老街、新化市場
新化老街美食鳳梨、竹筍、地瓜、橄欖、胡麻是新化五寶，走一趟新化老街不只可品嘗各式美食
也緊鄰新化市場各種傳統商品應有盡有，有到新化來旅遊可以來品嘗專屬新化老街小吃及文化
風情分享給各位參考....
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