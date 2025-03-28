新化老街

新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的菜市場，

除了買民生必需品外，也有特地為觀光客開的商店，但來到老街的目的，

還是這一整條保留下來的古建築。

新化老街美食

新化老街開放時間：依照店家營業時間略有不同

景點位置：台南市新化區中正路336-441號

新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的公有菜市場

以下網羅蒐集新化老街周邊各式美食以供大家參考

新化老街美食：小芋頭奶茶公司。新化門市

台南市新化區中興路823號

0 6 - 5 9 0 1 - 5 1 8

新化老街美食：泉威布丁豆花

店鋪地址：臺南市新化區和平街33號

營業時間：10：30－18：00

新化老街美食：蓮心鮮魚湯

地址：台南市新化區中正路367號

開始營業時間: 06:00

新化老街美食：上海老爹蔥肉煎餅

地 址：台南市新化區中正路415號

營業時間：14:00~18:00；周一公休

新化老街美食：泰香餅舖

新化新化區中正路431號 ·

06-590-6688

新化老街 美食美食用品： 大目降逗遊商店 地址: 新化區中正路423號,

06 590 8175

新化老街美食：《店家資訊》 ：新復興店鋪

地址：台南市新化區中正路375號

電話：(06)5907775

新化老街美食：《店家資訊》 ：新化老攤雞蛋糕

營業資訊

地址：台南市新化區信義路213號／電話：06 590 5031

營業時間：週一至五： 08:30 – 18:00，週六、日 08:00-18:00

5-9月 刨冰、八寶冰，10-4月 雞蛋糕、點心

地址：712台南市新化區信義路213號

營業時間：08:30–18:00，週四公休

地址：台南市新化區中正路328號

電話：+88665800972

營業時間：10:00–19:00

新化老街美食：《店家資訊》 ：咖啡店The coffee

咖啡店The coffee

地址:台南市新化區中正路452號

新化老街美食：《店家資訊》: 瓜瓜園地瓜生態故事館

地址：台南市新化區中正路65-1號

營業時間：9:00 ~ 17:00

服務電話：06 590 2966

新化老街美食：《店家資訊》 新化街役場

地址：台南市新化區中正路500號

營業時間：11:00–21:30

電話號碼：065905599

新化美食小吃和新化老街、新化市場

新化老街美食鳳梨、竹筍、地瓜、橄欖、胡麻是新化五寶，走一趟新化老街不只可品嘗各式美食

也緊鄰新化市場各種傳統商品應有盡有，有到新化來旅遊可以來品嘗專屬新化老街小吃及文化

風情分享給各位參考....

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