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台南市新化區【台南新化】網羅蒐集新化老街周邊美食∣逛老街古蹟.吃小吃美食∣悠閒新化老街美食之旅∣

2025-03-28 13:45:05 文字：阿萍阿裕玩樂誌
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阿萍阿裕玩樂誌

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台南市新化區【台南新化】網羅蒐集新化老街周邊美食∣逛老街古蹟.吃小吃美食∣悠閒新化老街美食之旅∣

    新化老街     

新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的菜市場，

除了買民生必需品外，也有特地為觀光客開的商店，但來到老街的目的，

還是這一整條保留下來的古建築。

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      新化老街美食            

新化老街開放時間：依照店家營業時間略有不同

景點位置：台南市新化區中正路336-441號

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新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的公有菜市場

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以下網羅蒐集新化老街周邊各式美食以供大家參考

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新化老街美食：小芋頭奶茶公司。新化門市

台南市新化區中興路823號

0 6 - 5 9 0 1 - 5 1 8

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新化老街美食：泉威布丁豆花

店鋪地址：臺南市新化區和平街33號

營業時間：10：30－18：00

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   新化老街美食：蓮心鮮魚湯

 地址：台南市新化區中正路367號

開始營業時間: 06:00

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     新化老街美食上海老爹蔥肉煎餅    

地　　址：台南市新化區中正路415號

營業時間：14:00~18:00；周一公休

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  新化老街美食：泰香餅舖

新化新化區中正路431號 · 

06-590-6688

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  新化老街美食美食用品：  大目降逗遊商店      
地址:  新化區中正路423號, 
06 590 8175

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新化老街美食：《店家資訊》 ：新復興店鋪

地址：台南市新化區中正路375號

電話：(06)5907775

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新化老街美食：《店家資訊》 ：新化老攤雞蛋糕

營業資訊

地址：台南市新化區信義路213號／電話：06 590 5031

營業時間：週一至五： 08:30 – 18:00，週六、日 08:00-18:00

5-9月 刨冰、八寶冰，10-4月 雞蛋糕、點心

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新化老街美食：《店家資訊》:新化阿婆雞蛋糕 

地址：712台南市新化區信義路213
營業時間：08:30–18:00，週四公休

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新化老街美食：《店家資訊》 ：筱庭杏仁豆腐冰  

地址：台南市新化區中正路328
電話：+88665800972
營業時間：10:00–19:00

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新化老街美食：《店家資訊》 ：咖啡店The coffee

咖啡店The coffee

地址:台南市新化區中正路452號

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新化老街美食：《店家資訊》: 瓜瓜園地瓜生態故事館
地址：台南市新化區中正路65-1號
營業時間：9:00 ~ 17:00
服務電話：06 590 2966

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新化老街美食：《店家資訊》 新化街役場

地址：台南市新化區中正路500號

營業時間：11:00–21:30

電話號碼：065905599

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新化美食小吃和新化老街、新化市場

新化老街美食鳳梨、竹筍、地瓜、橄欖、胡麻是新化五寶，走一趟新化老街不只可品嘗各式美食

也緊鄰新化市場各種傳統商品應有盡有，有到新化來旅遊可以來品嘗專屬新化老街小吃及文化

風情分享給各位參考....

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上海老爹蔥肉煎餅

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美味度
4.67
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.17
CP值
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