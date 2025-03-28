上來台北找房不容易啊~這天看房不太滿意，還被坑了，

但好在那天，有去了一趟台北的松山文創園區的蠟筆小新快閃店，療癒了受傷的我~

門口的巧克比鱷魚小山(現實版的小熊餅乾)好可愛啊

蠟筆小新這次的快閃店，就是蠟筆小新全部電影大合輯的紀念期間店

蠟筆小新的電影裡，我最看不懂「大人帝國的反擊」

讓我哭慘的電影是「風起雲湧 壯烈！戰國大會戰」心疼阿廉公主QQ

目前看過最好看的蠟筆小新電影就是：「謎案！天下春日部學院的怪奇事件」

這部真的非常有教育意義~

小新把炒麵麵包的炒麵吃掉的橋段真的超搞笑的ＸＤＤ

牆面上有蠟筆小新歷年來的電影~

我只差這部恐龍，跟超能力大對決 手卷壽司就看完了~

幽靈忍者珍風傳有展出手稿，

想要學畫漫畫的大家，一定要認真仔細看這珍貴的手稿阿~

其實我覺得這部也蠻怪的，為了保住孩子，珍藏的媽跑去野原家說抱錯孩子。

接著，忍者村就出現一隻猩猩(珍藏的爸爸)

正在推「地球的肚臍(一大塊黃金)」塞進去???(整部電影越看越覺得奇怪)

臼井儀人先生雖然英年早逝，

但真的很感謝臼井儀人先生的團隊和弟子，持續製作電影帶給大家美好的人生意義~

搞怪樂園大進擊裡面的雙人芭蕾，蠟筆小新電影有好幾部都是男上加男ＸＤＤ

開高衩！開高衩！主角是動感超人的電影有兩部，

第一部是這一部「動感超人VS高衩魔王」，另外一部是叢林大冒險的（紫色爆炸頭）

但東森幼幼台發現很多小朋友會學，於是電視台就把很多不宜兒童的片段剪掉

把「開高衩」，改成了「加油！」

機器人爸爸這集，就像是小新有兩個爸爸一樣，

如果沒有被壞人控制的話，機器人爸爸可以幫忙美冴分擔一點家事，

這也是一個很不錯的結局～可惜最後機器人爸爸還是壞掉了～ＱＱ

最後這個雕像是「三分鐘百變大進擊」

這部幾乎是美冴的片段，畢竟家庭主婦每天都會待在家裡，

拯救世界的時間當然就屬於美冴的了～

最後來看一下展場限定商品吧～

因為人很多，所以只拍一些商品給大家看

當然啦，如果你只想要拍貼、姓名貼、角色卡，現場也能購買喔～

離開之前，我聞到了好香的味道～現場也能購買展場限定輕食雞蛋糕喔～

因為有蠟筆小新系列電影，陪伴著大家的童年，讓大家的人生變得更完整了～

非常感謝臼井儀人先生創作出蠟筆小新，

也謝謝臼井儀人先生的團隊和弟子繼續帶給大家展新的蠟筆小新電影！

蠟筆小新電影大冒險期間限定店

地點：松山文創園區

日期：2024-12-28 - 2025-04-06

不得攜帶飲食、禁止寵物入內(導盲犬、看護犬除外)