我們平常休假喜歡開著車到全台各地闖蕩探險，除了吃遍各地美食外，也收集了不少在地有特色的星巴克，這次寫了一個特色星巴克特輯，把之前去過的星巴克做個總整理，未來還會持續增加中，敬請期待囉！

雙北地區：

星巴克天玉門市：星巴克位在獨棟洋房內，擁有全台唯一的露天景觀座位，門口的老樹更為這間洋房增添許多故事感，二樓還有許多窗景的景觀座位區。

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星巴克時代寓所門市：全台唯一飯店式星巴克，雅緻高貴的裝潢，周圍都是整片落地窗採光極好。

星巴克鶯歌門市：位在鶯歌老街內的特色星巴克，建築是個很有特色的老宅，室內使用了些陶瓷元素，氣氛絕佳。

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星巴克淡水雲門門市：整間店被大片的玻璃包圍，採光相當好，點杯咖啡坐一個下午，再到旁邊的雲門Cloud Gate和滬尾礮臺走走，度過一個美好的下午時光。

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星巴克河岸門市：二樓陽台座位區可欣賞淡水河景，喝杯咖啡欣賞落日超chill。

新竹地區：

星巴克芎林文德門市：這間以"竹林之美，咖啡園林"為主題打造咖啡館的氛圍，咖啡館周圍的景觀非常好，從裡面就能欣賞遠山的風景。

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星巴克新竹州圖門市：這間是全國首座在古蹟圖書館內的咖啡館，建築前身是新竹州圖書館已經有98年歷史，日據時代的建築超美！

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星巴克新豐門市：全台獨有的火車站星巴克，可以在月台旁欣賞著往來的火車邊喝著咖啡，老建築再利用最佳典範之一。

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星巴克關埔門市：星巴克建築的外觀像一艘鐵灰色的大船，航向自由快樂的國度。

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星巴克竹東門市：門市以「綠意杞林，氤氳咖啡」為主題，種植了翠綠杞林與新竹縣花茶花，有濃濃的在地特色。

中部地區：

星巴克沙鹿北勢門市：門市占地遼闊，除了戶外有大片的園藝造景外，還是全台首間通過Greener Store認證的綠色環保概念店。

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星巴克台中麗寶門市：擁有歐洲鐘樓的外觀，內部挑高的大廳讓人彷彿置身於歐洲。

星巴克鹿港門市：外型造型融合鹿港在地燈籠意象，室內空間挑高寬敞，座位也相當多，是很有特色的星巴克

星巴克虎尾門市：舊址為虎尾合同廳舍，是虎尾三大官舍之一，內裝有許多骨董，對歷史有興趣的人一定要來朝聖。

星巴克民雄門市：全台唯一教堂式星巴克，一定要把愛車停門口拍照打卡。

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星巴克中埔穀倉門市：穀倉改建而成的星巴克，保留原建築的特色，附近的綠廊也很值得逛逛。

花蓮地區：

星巴克花蓮理想門市：外觀仿造歐洲童話小屋，不用出國也能置身於歐洲鄉村的場景，每個角落都很好拍。

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星巴克洄瀾門市：全台唯一貨櫃屋星巴克，在貨櫃屋喝咖啡是個很特別的人生體驗！

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星巴克頭城門市：建築設計新穎，是以船的意象發想，二樓的景觀座位區視野非常棒。

其他特色星巴克門市：

臺北陽明山草山、台北艋舺、台北時代、台北保安、台北重慶、內湖民權、臺北漢中、基隆義14

台中松竹洲際

北港門市

台南康橋、台南首府、台南麻豆、台南佳里、台南湖美、台南文創

高雄夢時代

花蓮和平

澎湖、馬祖

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