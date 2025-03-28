SHARP AQUOS sense9外觀介紹

相信大家對於夏普「SHARP」這個品牌不陌生，前陣子剛在台推出徠卡專業級旗艦手機，加上最近看到新上市的「SHARP AQUOS sense9」續航力比其他手機品牌都還厲害！

不僅如此，如果想找輕手機推薦，這支可是三防機，搭配了軍規防護，有防水防摔、防塵，更有瞬間抓拍，對於經常外出的人相當方便！實測過後，更想將這支手機分享給大家～

因為有5,000mAh電池，超強續航力，不管怎麼滑怎麼拍照，讓我半天的電力依舊維持在90%以上，還有它鋁合金輕巧的外型，不僅落實環境保護，還有日系潮流感設計，帶出門也超時尚！

鋁合金的外殼，四邊設計圓弧形，整體看起來相當有質感！約166g的機重，怎麼帶出門都很方便，一點都不會感到笨重！尤其防水這點要再次強調，是有IPX5/8、IP6X的防水規格～

顏色也相當有時尚感，目前有四色：海青藍、冰川白、蒼松綠（僅限8G/256G）、煙霧黑（6G/128G），簡約造型搭上日系感配色，出門怎麼穿搭都好時尚！

全新機身螢幕已貼保護貼，機身右鍵由上到下是聲音鍵、整合了指紋辨識功能的電源鍵；機身左側的SIM卡槽不需用退卡針，直接指甲摳就行了～

上方為麥克風收音孔，底部是USB Type-C充電孔以及立體揚聲器，整體鋁合金的機身超級有質感，又不會留下任何指紋！

手機鏡頭為雙鏡頭，主鏡頭與廣角鏡頭，畫素也高達5,030萬畫素，尤其廣角支援近至2.5cm的微距拍攝，整體拍攝的規格又升級了一階，一支手機無論拍照片或影片都可以輕鬆帶著走！

整個機身相當有日系時尚質感，輕巧又輕薄，尤其買新機就直接送了保護殼，再也不用擔心買新機後沒有安全感了！

再來要說螢幕的部分，我覺得即便已貼上螢幕貼的螢幕滑起來也很順暢！再加上螢幕解析度採用Full HD+的6.1吋OLED螢幕，且為SHARP獨家Pro IGZO技術，提供了1-120Hz動態更新率～

最高居然可支援到240Hz！！螢幕使用上流暢外，更減少了動態殘影，還有省電的超大優點，以此維持低功率！難怪這支號稱充飽電力可連續提供兩天～

而且全白亮度達1,500Nit，就算在大太陽下也清晰可見螢幕！

超高規格的防水係數，即便螢幕上有水也可以流暢觸控滑手機，並且有通過MIL-STD10H/810G軍規認證，機身不僅防摔耐用，就算在下雪或低溫的環境下，亦或者高山上氣壓較低也都能繼續使用手機！

SHARP AQUOS sense9實際使用

拍照的部分，我覺得滿不錯的！有著2.5cm的微距，加上搭載Smart EIS（智慧防手震），不管是動態或是靜態拍攝都能夠輕鬆紀錄！

加上我覺得這支手機的感光能力很好，拍照出來都相當有質感，也能將甜點拍得相當生動，色彩部分飽和度也是滿高的！

拍攝照片時可調整微距，讓拍攝主體聚焦，其他部分以背景模糊化方式呈現，使拍攝的主體看起來非常明顯～

紀錄生活美食照也是很可以，整體呈現相當自然！

夜拍模式也是相當多人追求的一項功能，畢竟許多人在晚上會出去看夜景並帶手機拍攝，這支「SHARP AQUOS sense9」可以直接調整到夜拍模式

在夜拍模式的拍攝下，景色拍起來相當自然一點也不模糊，要特別說的是因為有特別的夜拍模式，所以不會有延遲拍攝的功能，拍攝出來的照片也比較沒有顆粒、模糊感～

這樣看起來就算是夜晚自拍也通通ok！

「SHARP AQUOS sense9」前置自拍鏡頭有3,200萬畫素，拍起來猶如相機拍一樣相當清晰有質感！色調也非常自然，整體光線也是～

在室外拍攝下，光線也是一樣不會過度曝光相當自然，整體色彩飽和度也很ok！

我很喜歡「SHARP AQUOS sense9」拍攝出來的感覺，每一張照片都好自然，色調也沒有跑色！

而且「SHARP AQUOS sense9」這支手機也有支援比5就能自動拍攝，設定中就能夠直接設定，就算大家一起拍團體照也不擔心手指頭不夠常按不到拍攝鍵～

白天外出拍風景也是很棒的呢！！整體來說解析度很高，拍攝出來的風景也相當自然！

以上為實測「SHARP AQUOS sense9」心得！！個人使用心得不一，功能測試依照每個人實際使用為主！