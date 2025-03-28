之前上日文課時,老師有介紹大家一款待機時間長、電池續航力的手機-SHARP AQUOS

對於喜歡吃美食及旅遊的我,特需要一支待機時間長的手機!!

讓我能在聚餐時儘情的拍照,旅遊時使用網路查找資訊,都不用擔心突然沒電的問題~

近來看到"SHARP AQUOS sense9"這款日系手機

在外觀上時尚輕巧的日系簡約設計,注重輕量與耐用性更具備了多項強大功能

自己對於它的超長待機、夜拍畫質清晰等幾個特色很有感~



AQUOS sense9在手機顏色上提供了海青藍、冰川白、蒼松綠和煙霧黑等多種時尚顏色

自己喜歡藍色系,就選了清爽的海青藍,拿著自己喜歡的色系的手機,心情也超好的~~

手機配備：空機一支、手機保護殼、充電線、USB轉換接頭、使用指南

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AQUOS sense9手機在日常使用中更加方便攜帶,無論是放在口袋還是手提包中，都不會造成負擔~

與samsung note8相比,6.1吋是可單手好拿,又能放在衣服褲子口袋裡的手機

除了輕巧之外,AQUOS sense9的攝影功能相當出色,主鏡頭與廣角鏡頭均達到5,030萬像素,並支援2.5cm微距攝影及夜景自拍,讓用戶能夠輕鬆捕捉生活中的每個精彩瞬間。

AQUOS sense9配備了一個5,000mAh的大容量電池

超強續航力讓我在長時間使用中無需擔心電量不足的問題

官方宣稱其續航力可達兩天,就算在高頻率使用的情況下也能保持穩定的電力供應

這對於經常外出或需要長時間使用手機的人來說,真是一大福音!!

除了以上三個亮點外,AQUOS sense9還具備全白亮度高達1,500Nit的顯示屏

即使在陽光明媚的戶外環境下也能清晰可見,加上Pro IGZO OLED技術,使得顯示效果更加流暢與省電~

這款手機同時也具備軍規認證的防水、防摔和防塵功能,使其在各種環境下都能保持良好的性能

一般白天陽光充足下,感受不太出來拍照時有何厲害之處。晚上來到夜市實測,在低光環境下使用AQUOS sense9進行拍攝後,真能感受照片清晰且細膩的影像,這使得我對於AQUOS sense9攝影性能感到非常滿意!!

這是因為AQUOS sense9在攝影方面也有著不俗的表現。其主鏡頭擁有5030萬像素,並搭載1/1.55吋的大型感測器。這使得它在低光環境下也能拍攝出特別是在夜晚或燈光不足的情況下,夜拍功能展現出色,不再是以往模糊不清的影像~

在夜晚低光下拍攝,食材色彩的呈現出色,清晰且細膩

老闆一邊炒麵一邊甩晃鍋子,照片完全不會糊掉,從照片都能感受到現場火焰熱炒的炙熱魅力

路過隨手一拍,防手震功能令人驚艷

SHARP AQUOS sense9手機還配備了OIS光學防手震技術和Smart EIS智慧防手震功能,即使在手持拍攝時,也能有效減少模糊影像的產生。這對於喜愛拍攝夜景或動態場景的用戶來說,是一個非常實用的功能!!

自己也很驚艷這個強大放手震功能,再也不用得拋棄羞恥心,站在想拍的事物前面拍照~(笑

Sharp AQUOS Sense9擁有5030萬畫素,搭載1/1.55英寸的大型影像感測器,具備光學防手震（OIS）功能,能有效減少拍攝時的模糊,使得遠距離拍攝時仍能保持清晰度。AQUOS Sense9支持數位變焦,最高可達8倍變焦。

另一個特色~微距拍攝。超廣角鏡頭支持近至2.5厘米的微距拍攝，讓用戶能夠捕捉細節豐富的特寫影像。

鏡頭拉近後一樣清楚~

室內外低光拍攝

實際拍攝的體驗感受到SHARP AQUOS sense9是一支可以完全取代現在所使用的三星手機。如果你也正在尋找一款高CP值且功能全面,以及預算價格上以萬元即可入手的手機的話~ SHARP AQUOS sense9是一款集美觀、性能和實用性於一身的優秀手機!! 是對於喜愛拍照的人士，還是需要長時間使用手機的人來說，它都能滿足各種需求。無論是微距拍攝還是日常攝影,AQUOS sense9 都能提供高品質的影像體驗,成為一款在各種拍攝條件下都能表現出色的智能手機。在未來的日子裡，它將會成為你生活中不可或缺的小夥伴~

https://aquosmobile.sharp.com.tw/WebSubSite/aquos/sense9.html

SHARP AQUOS sense 9手機規格

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處理器: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 八核心處理器

記憶體: 6GB RAM + 128GB ROM／8GB RAM + 256GB ROM

記憶卡擴充: 支援 microSDXC，最大可擴充至 1TB

螢幕:6.1 吋 Pro IGZO OLED 顯示屏

FHD+ (1080 x 2340 像素)

支援最高 240Hz 螢幕更新率

峰值亮度可達 2000 nits

電池:容量為 5000mAh 支援 36W 快充及智慧充電技術

相機:

後置雙鏡頭：主鏡頭和超廣角鏡頭皆為 5,030 萬畫素

主鏡頭具備 OIS 和 Smart EIS 防手震功能

超廣角鏡頭支援近至2.5cm的微距拍攝

前置相機：3,200 萬畫素

連接性: 支援 5G、eSIM、Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC

防護等級: IPX5/IPX8 防水，IP6X 防塵，符合 MIL-STD-810H 標準

尺寸與重量:

尺寸：149 x 73 x 8.9 mm

重量：166 克

顏色選擇: 冰川白、海青藍、蒼松綠、煙霧黑（共四種顏色）

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