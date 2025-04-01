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「水鹿咖啡親子館」，它不只是一個親子餐廳，還是可以跟可愛動物互動的樂園！如果你正在找礁溪親子餐廳，或是想帶小朋友來個有趣的宜蘭親子景點一日遊，那這裡絕對要放進你的口袋名單啦！
，就位在礁溪的稻田旁邊，一整個被綠油油的稻田包圍，感覺超舒服的。這裡結合了親子餐廳跟動物互動體驗，小朋友110公分以下還可以免費入場喔！ 園區裡面可以超近距離餵食水鹿、浣熊、迷你馬、山羊等等，種類好多，根本就像一個小小的動物園。而且啊，這裡還有溜滑梯、盪鞦韆、沙坑這些遊樂設施，保證讓小朋友玩到瘋掉，玩累了，還有很舒適的用餐環境跟美味的餐點可以享用，難怪很多小朋友都玩到不想回家啦！
- 名稱：水鹿咖啡親子館
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3-15號
- 電話：03-987-4997
- 營業時間：10:00-19:30 週一、二公休
📍宜蘭星級推薦：宜蘭10間星級飯店
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水鹿咖啡親子館交通停車
自行開車：Google Map輸入「水鹿咖啡親子館」即可到達
停車場：「水鹿咖啡親子館」有附設免費停車場，開車來很方便
開車來的朋友不用擔心停車問題，「水鹿咖啡親子館」有附設超大的免費停車場，直接Google Map搜尋「水鹿咖啡親子館」就可以輕鬆抵達喔。
車場旁邊用浮水球裝飾的庭院也超好拍的，不要錯過啦！
以下是水鹿咖啡親子館的最新門票資訊：
|票種
|價格
|折抵餐費
|其他優惠
|成人票
|300元
|200元
|附飼料兌換券
|兒童票
|200元
|100元
|–
|幼兒（110公分以下）
|免費
|無
|–
※ 門票包含「踩踩飛車」搭乘券。
※ 資訊可能變動，建議出發前查詢官方最新公告。
水鹿咖啡親子館裡面的明星動物當然就是可愛的水鹿啦！（跟一般的梅花鹿不一樣喔！），而且這裡還有盪鞦韆耶，超有趣的。
這裡總共有七、八種不同的可愛小動物，真的是一個小型動物園。
水鹿的體型比較大隻，有些水鹿是用來採鹿茸的，所以鹿角的樣子會有點不一樣，非常特別。還有可愛的迷你馬。
隔著柵欄餵這些小動物真的很有趣。山羊的活動力超強，要不是綁住，感覺隨時都會跑掉。
還有小袋鼠耶！這一區還有小白兔跟天竺鼠，拿出紅蘿蔔，牠們就會爭先恐後的靠過來，超可愛的。
還有蘇卡達象龜，鴨子養在一起，蠻特別的。
小鳥園裡面飼養了不同品種的鳥類，尤其是鸚鵡的顏色超漂亮，沒想到牠們愛吃的是瓜子呢。
比較少見的雪貂這裡也有。還有卡通裡面常常看到的超可愛浣熊。
這些動物真的都好可愛，有些還蠻難得一見的！不過，有動物的地方，難免味道會比較重一點點，大家就稍微適應一下囉。
水鹿咖啡親子館的戶外遊戲區也很精彩喔！有小火車可以搭、盪鞦韆、溜滑梯、沙坑…好多可以玩的。大型的溜滑梯跟盪鞦韆旁邊還有休息區，讓大人可以稍微休息一下。
這裡還有小朋友超愛的兒童電動車可以玩喔。
水鹿咖啡親子館雖然位在礁溪的鄉間小路中，周圍都是綠油油的稻田，感覺有點偏遠，但是人氣可是超級旺的喔！微風吹來，看著稻浪搖曳，真的非常舒服。
2018年這裡還擺設了超大型的夾娃娃機，當時還引起了一陣風潮呢，沒想到現在還在耶！
不過，「水鹿咖啡親子館」夾出來的是扭蛋，不是娃娃喔！所以說是夾扭蛋機嘛！不管叫什麼名字，好玩就好啦，大人小孩都想來夾一下！
身為親子館，這裡提供了很可愛的飲食空間跟餐食，讓小朋友可以吃飽飽，再繼續玩。
水鹿咖啡親子館裡面還有好多小朋友的畫作，充滿童趣，超可愛的！牆上的水鹿壁畫也很應景，很有童話繪本的感覺。
用餐區域分成一樓跟二樓，一樓充滿童趣可愛的壁畫。
二樓很乾淨明亮，還可以欣賞到周圍綠色的田野，視野很棒。
我們去的那天，天氣超好的。在水鹿咖啡親子館用餐的感覺真的很棒，如果住在都市叢林的朋友，看到這樣的環境應該會很感動吧。
樓上還有另一個用餐空間，樓下也有小包廂喔。
▼水鹿咖啡親子館菜單
這裡的餐點很多元又豐富，有義式燉飯、義大利麵、披薩、鬆餅、日式丼飯，還有火鍋、點心跟飲料。所以這裡不只是親子餐廳，也是朋友聊天約會的好地方喔。餐具是自助式的，有提供圍兜兜、兒童餐具跟兒童餐椅，很貼心。
他們家的牛奶鍋，火鍋附的菜盤跟肉盤份量不少，湯頭很讚。塔香三杯雞簡餐有五樣小菜、一樣主菜還有湯品，也很棒。
三杯雞的味道還不錯，跟一般印象的不太一樣，但是滷得很入味，雞肉不會乾柴，很好吃。
日式燒肉丼飯甜甜鹹鹹的很入味很下飯。這種簡餐裡面竟然還有九孔之類的菜色耶。
飲料有可可牛奶、拿鐵咖啡、蜂蜜蘋果、木瓜牛奶等等，果汁喝起來應該是現打的，很好喝。飯後還有甜點喔。
如果帶小朋友來宜蘭玩，「水鹿咖啡親子館」真的很適合來走走，可以餵餵可愛的小動物，同時也可以享用美味的餐點，當作旅遊的中繼點很不錯。這裡離金車生技水產養殖研發中心跟金車礁溪蘭花園都不遠，可以順道一起玩，保證讓大家玩得開心。
水鹿咖啡親子館附近景點美食
- 附近景點：二龍之心、免費足湯、春風泡湯、幾米兔公園、潭酵天地
- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、玉里臭豆腐、狐狸小姐、蒔花咖啡、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、華金斯太太
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店家/景點資訊
- 店家名稱：水鹿咖啡親子館
- 所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3-15號
- 營業時間：日 三 四 五 六 10:00-19:30
- 店家電話：03-987-4997
- 評價：★★★★
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